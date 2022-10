Музика и Том Пети: Тиха и скромна рок легенда

Пре 12 минута

Оне су данас толико неодвојиве од ткања популарне музике да је Сем Смит ненамерно покрао мелодију из „I Won't Back Down" за сингл који га је прославио „Stay With Me".

Прославио се седамдесетих (на слици у емисији „Top of the Pops")

Доневши њихове прве праве хит синглове, „Don't Do Me Like That" и „Refugee", плоча је постала трострука платинаста у САД.