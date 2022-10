Велика Британија и музика: Група Квин представила до сада необјављену песму Фредија Меркјурија

Аутор фотографије, BBC / Queen Productions Потпис испод фотографије, Песма је снимљена након што је Фреди Меркјури оболео од ХИВ-а, али до сада није објављена

Легендарна рок група Квин (Queen) представила је љубитељима до сада необјављену, дубоко емотивну песму коју је Фреди Меркјури, фронтмен бенда, снимио 1988. године.

Песма је снимљена за албум The Miracle 1989. године, али се није нашла на њему.

Пронађена је када је продукцијски тим бенда прегледао снимке припремајући ново издање тог албума.

Face It Alone премијерно је емитована на радију ББЦ 2 у емисији Кена Бруса у четвртак, 13. октобра.

„Нашли смо Фредијев изгубљени драгуљ, на који смо и сами заборавили", рекао је Роџер Тејлор, бубњар бенда, у интервјуу у јуну 2022. године.

„Ово је дивно и право откриће и веома емотивна песма".

Ово је једна од шест необјављених песама групе Квин које ће публика моћи да чује у специјалном издању албума The Miracle.

На том албуму ће бити још три песме које је отпевао Меркјури, а које се нису нашле на албуму из 1989.

Спора, мрачна балада, Face It Alone почиње бубњевима и гитаром, а онда Меркјури запева:

„Када нешто тако близу и драго животу / Експлодира унутра / Осећаш да ти је душа запаљена" (When something so near and dear to life / Explodes inside / You feel your soul is set on fire).

Песма је снимљена током рада на албуму у Лондону и Швајцарској, када је Фреди Меркјури сазнао да има ХИВ, али није то открио обожаваоцима.

У снажном вокалу, чини се да говори о нарушеном здрављу, постајући све страственији док понавља рефрен:

„На крају / Мораш сам да се суочиш са тим" (In the end / You have to face it all alone).

Брајан Меј, гитариста Квина, веровао је да снимак не може да буде спасен, али су тонски инжењери доказали да није у праву.

„Била је на неки начин сакривена, али нама пред носом", рекао је он за Радио 2.

„Послушали смо је и помислили: 'Ох, не, не можемо да је спасимо, али наш дивни инжењерски тим је рекао: 'ОК, можемо да урадимо ово и ово.'

„То је као нека врста спајања делова... али је прелепо, дирљиво је."

Аутор фотографије, Simon Fowler/Queen Productions Ltd Потпис испод фотографије, Greatest Hits је најпродаванији музички албум свих времена у Велкиој Британији

Face It Alone је доста мрачнија од песама које су се нашле на албуму.

Завршна нумера албума Was It All Worth Itна неки начин је слична јер је Меркјури размишљао о сопственом о животу и каријери и запитао се:

„Да ли сам срећан човек / Или је ово живи песак?" (Am I a happy man / Or is this sinking sand?)

Меркјури је умро у новембру 1991. године, девет месеци након што је објављен последњи албум групе, Innuendo.

Остали чланови групе поново су се окупили 1995. да сниме Made In Heaven, како би завршили песме које је Меркјури снимио пре смрти.

Последња „нова" песма са Меркјуријевим вокалом објављена је пре осам година, када су Меј и Тејлор укључили дует са Мајклом Џексоном Тhere Must Be More to Life Than This на компилацији Queen Forever из 2014.

Пре три године, 2019, објављена је скраћена верзија Меркјуријевог соло сингла Time из 1986. под називомTime Waits for No One.

Од 2011, бенд је био на турнеји са Адамом Ламбертом, звездом Америчког идола, распродавши стадионе широм света.

Њихов албум Greatest Hits из 1981. је најпродаванији албум свих времена у Великој Британији, са више од седам милиона продатих примерака.

Face It Alone је објављен као сингл у четвртак, а Miracle box set ће обожаваоцима бити доступан од 18. новембра.

Колекција од осам дискова садржи алтернативне и демо снимке, као и интервјуе за радио и снимке са сесија албума.

Остале необјављене песме су When Love Breaks Up, You Know You Belong To Me, Dog With a Bone, Water и I Guess We're Falling Out.

Неке од тих песама објављене су у последњих 30 година, али ово је њихово прво званично издање.