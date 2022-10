Музика и Тејлор Свифт: Како настају песме поп певачице

Марк Севиџ и Стив Мекинтош

новинари из области музике

Пре 22 минута

Аутор фотографије, Getty Images

Тејлор Свифт је музички камелеон.

Током 16 година и девет албума, мењала је жанрове од кантрија до попа па до алтернативе и фолка.

Њен нови албум Midnightsпојавио се пред купцима 21. октобра, описан као „приче о 13 непроспаваних ноћи расутих кроз живот... путовање кроз страхоте и слатке снове, подове којима корачамо и демоне са којима се суочавамо".

Означава повратак личним темама, после романескног приступа њена последња два албума, Evermore и Folklore.

Говорећи на Инстаграму, Свифт је открила да је уводна песма Lavender Haze инспирисана њеном шестогодишњом везом са глумцем Џоом Алвином.

Друга песма, Anti-Hero, је „вођена тура" кроз несигурности звезде.

Нови, десети студијски албум Тејлор Свифт наишао је на одличне критике неколико сати после објављивања, иако неки кажу да на њему нема потенцијалних хит синглова.

Добила је пет звездица и од Гардијана и Индипендента.

Гардијан је написао да је албум Midnights „кул и зрео, препун фантастичних песама".

Али неки су критиковали недостатак радијских хитова, при чему је Ивнинг стандард напоменуо да „нема сјајног хита на видику".

Midnightsје први оригинални албум ове 32-годишњакиње у последње две године и у њему се она враћа мејнстрим звуку од пригушенијег, акустичног тона са њена претходна два албума.

Њена нова плоча задржава део фолк шарма последња два албума, оба објављена 2020. током пандемије.

Али такође поново доноси поп сензибилитет, са текстовима који истражују више личних тема.

Као и сви велики текстописци, Свифт је развила сопствени музички језик, никада не бирајући лакши начин (њене речи, не моје).

Ево како је објаснила процес писања током година.

Инспирација

Аутор фотографије, Valheria Rocha

Инспирација се може појавити на било којем месту или у било које време, али Свифт ју је често описивала као сабласну, физичку присутност.

„То је као овај мали светлуцави облак који лебди испред вашег лица, а ви га зграбите у право време", рекла је за Њујорк тајмс 2019.

Поновила је метафору у интервјуу за Харперс Базар, додајући:

„То је најчистији део мог посла. Може да се закомпликује на сваком другом нивоу, али писање песама је и даље исти једноставан процес као када сам имала 12 година."

И чини се да било шта може да покрене песму: њен револуционарни хит Tim McGraw, дошао је до изражаја током часа математике у средњој школи.

Песма Ronan је инспирисана мајчиним есејем о томе да њен син има рак.

Tolerate It је инспирисана књигом Ребека ауторке Дафне ди Морије.

„Сваки пут се дешава другачије и зато сам још толико заљубљена у писање песама", рекла је Свифт.

Стихови

Свифт је почела као кантри музичарка и задржала је жанровски дар за приповедање.

Њени текстови су детаљни и допадљиви, без обзира да ли пева о тинејџерским заљубљеностима као у песми Begin Again („Разговарамо и није ти јасно зашто изгледам помало стидљива/Али ја знам.") или искривљује медијски портрет у песми Blank Space („Драги, ја сам ноћна мора прерушена у најлепши сан.").

Прождрљива читатељка, она прави „листе и листе и листе" речи које воли - попут "епифанија" и "распуштеница" - и често заснива песме на „фразама које људи говоре у разговору", попут „Мораш да се смириш."

„Понекад ме низ речи једноставно зароби и не могу да се сконцентришем ни на шта док то не буде снимљено или записано", рекла је студентима Универзитета у Њујорку у говору овог лета.

Како је сазревала као текстописац, њени текстови су постали мање буквални.

„Имала сам песму под називом Picture To Burn, која говори о томе како 'Мрзим твој камион' и 'Мрзим што си ме игнорисао', 'Мрзим те'", рекла је једном за МТВ, док је разговарала о свом деби албуму.

„Сада, начин на који бих то рекла и начин на који бих осетила ту врсту бола је много другачији."

До албума All Too Well из 2012. била је способна да напише овај разарајући двостих:

„И позовеш ме опет само да ме прегазиш као обећање/Тако си лежерно окрутан, а тврдиш да си само искрен."

Коауторка Лиз Роуз рекла је да су се текстови толико брзо настајали да се трудила да одржи корак.

„Имала је причу и хтела је да каже нешто конкретно. Имала је много информација. Само сам је ослободила", рекла је за Ролинг Стоун.

All Too Well је оно што Свифт назива „песма наливпера" - она која осликава „живописну слику ситуације, све до окрњене боје на оквиру врата и прашине тамјана на полици од винила".

То је њен најчешћи начин писања, а можете га поново чути у нумерама као што су New Year's Day, Cruel Summer и Lover.

Она категоризује своје остале текстове на сличан начин.

Надахнута Ромеом и Јулијом, Love Story је песма „гушчијег пера" у којој су „речи и изрази застарели" попут „писма које је написала прабака Емили Дикинсон док је шила чипкану завесу".

У међувремену, Shake It Off је ултимативна песма „светлуцавог фломастера":

„Неозбиљна, безбрижна, полетна, савршено синкопирана у ритму".

Проналажење мелодије

Аутор фотографије, Taylor Swift / Instagram

Свифт је била необично великодушна у дељењу процеса писања песама са фановима, често објављујући гласовне белешке и демо снимке.

Видео-снимак за песму Delicate приказује је у потрази за речима које би одговарале новој мелодији.

Продуцент Макс Мартин врти пратећу нумеру, док Свифт компонује у покрету, импровизујући звукове и слогове и испитујући како се ритмично спуштају док не погоди праву комбинацију.

Други пут то долази лакше. У овом видео снимку постоји тренутак који изазива трнце у кичми, где Свифт и косценариста Џек Антоноф извлаче рефрен из ничига за само 28 секунди.

Када заврше, Свифт вришти од узбуђења.

Сарадници често помињу незаустављив ток идеја Свифт.

„Тејлор вам шаље поруку дан раније: 'Ево текста, ево стиха, ево мелодије. Бум, бум, бум, бум, бум'", рекао је Рајан Тедер, који је радио на песмама Welcome To New York и End Game.

„Она почиње оног тренутка када уђете, а ви сте на пола пута готови са песмом до ручка. Завршили сте с њом до краја дана. Већина уметника није таква."

Компоновање исповедаоница

Аутор фотографије, Reuters Потпис испод фотографије, Свифт је једина уметница која је у овом веку имала осам албума број један у Великој Британији

„Ако сте ужасни према мени, написаћу песму о вама и то вам се неће допасти. Тако ја радим", рекла је Свифт за лист Мејл он Сандеј 2009.

То је цитат због којег је пожалила. Фокус медија на њене изабранике - Џејка Џиленхола, Харија Стајлса, Тејлора Лотнера, Тома Хидлстона - често је претио да засени њену музику.

Али песме о момцима биле су само једна тема којом се Свифт бавила.

Soon You'll Get Better је срцепарајућа балада о осећању беспомоћности пред раком њене мајке.

Док је једна од њених првих композиција била The Outside, написана док је дванаестогодишња Свифт патила од насилника.

„Била сам пуно другачија од остале деце и никад нисам знала зашто", рекла је.

„Била сам виша и певала сам кантри музику у караоке баровима и на фестивалима викендом, док су друге девојке одлазиле на спавање. Неких дана сам се будила не знајући да ли ће неко разговарати са мном тог дана."

Постало је модерно описивати звезду као музичку списатељицу дневника све док није пркосила тој дефиницији у албуму Folklore, чије су пригушене композиције причале причу о љубавном троуглу између три измишљена тинејџера.

„Постојала је тачка до које сам дошла као списатељица која је писала само песме које се односе на дневник за које сам сматрала да су неодрживе за моју будућност", рекла је Зејн Лоу по објављивању албума.

„Било ми је превруће од жиже јавности. У лошим данима, осећала бих се као да пуним резервоар насловима који привлаче кликове, а то уопште нисам желела."

Заштитни знаци Тејлор Свифт

Аутор фотографије, Getty Images

Од „hee-hee" Мајкла Џексона до Принсовог „ah-oh-wa", многи уметници имају вокалне заштитне знакове.

Свифт није изузетак, иако је њен суптилнији од већи

Музиколог Нејт Слоун га је означио као „T-drop" - јединствену мелодијску прогресију, где она иде кратким кораком наниже, након чега следи стрм, стрмоглави пад.

Можете га чути у песмама као што су You Belong With Me и State Of Grace: Свифт прелази са четврте ноте лествице на трећу, а затим скаче на шесту.

Али то није њен једини мотив. Тејлорине песме су разбацане понављајућим сликама великих градова (који представљају одрасло доба), аутомобила (за бегове, романтичне или друге), хаљина (хаљина) и децембар (лош месец за раскид, очигледно).

Многи се дешавају и у глуво доба ноћи, када је нормалан живот обустављен и свашта се може догодити.

Breathe, Enchanted и I Wish You Would се јављују у 2 ујутро, док се Midnight, тема њеног новог албума, већ појављује у Style, New Year's Day и The Last Great American Dynasty.

Звезда никада није објаснила своју опседнутост ситним сатима (иако често пише у глуво доба ноћи), али понекад то што је специфична само помаже у причи.

„Именујете места на која сте ишли и време када се то догодило и све ствари о вези", рекла је за Сонграјтер Јуниверс.

„Што више изгледа као запис у дневнику, то боље. Што више изгледа као отворено писмо, то боље. Што је истинитије, искреније и стварније, то постаје боље."

Погледајте видео

Репродуковање мултимедијског садржаја на вашем уређају није подржано Потпис испод видеа, Чудо од девојчице - има четири године и свира Бетовена