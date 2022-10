Друштвене мреже: Крај саге- Маск купио Твитер за 44 милијарде долара

Маск је користио игру речима, зато што се на енглеском лавабо или судопера каже синк (sink), a идиом let that sink in значи разумети неку информацију, пустити да она допре до вас.