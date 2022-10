Велика Британија и књиге: Ретка књига са траговима арсеника пронађена у библиотеци у Енглеској

Пре 1 сата

Моја лична башта: Годишњак младих баштована (My Own Garden: The Young Gardener's Yearbook) објављена је 1855, а њене корице су живописне зелене боје која садржи арсеник, тешки метал који у већим количинама може бити смртоносан.