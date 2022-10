Америка и музика: Певач Џери Ли Луис преминуо у 87. години - оженио 13-годишњакињу, ранио басисту, изазивао Елвиса

Али песме из његове ране фазе - A Whole Lotta Shakin' Goin' On и Great Balls Of Fire - толико су биле популарне да су постале саставни део музичког саундтрека 20. века и учиниле су да он никада није сасвим избледео са сцене.

Познат по хитовима Whole Lot of Shakin' Going On, Breathless и High School Confidential, Луис ће остати у сећању и по чувеним наступима на којима је свирао тако да би клавир, метафорично речено, горео.