Посао и флексибилно радно време: Зашто радни дан треба да траје краће

Пре 28 минута

„Постоје компаније које морају бити доступне пет дана недељно," каже Селест Хедли, ауторка књиге Не радити ништа: Како се одмакнути од превише рада, претеривања и премало времена за живот (Do Nothing: How to Break Away from Overworking, Overdoing, and Underliving).