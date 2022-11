Америка и криминал: Члан бенда Мигос, репер Тејкоф, убијен у Хјустону

Пре 47 минута

Бенд, који се разишао раније ове године, објавио је неколико међународних хитова међу којима и Bad and Boujee , Versace и Walk It Talk It .

„Легенда"

Пионири трепа

„Битлси своје генерације"

Касније те године, трио је издао микстејп Back to the Bando, са хит песмом Look at My Dab, која је популаризовала плес који су потом преузели спортисти, па чак и политичари.