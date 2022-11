Како су фудбалски навијачи утицали на револуцију у моди

The casuals (кежуалс - лежерно одевени) су били навијачи који су одбацили стилове претходних генерација љубитеља фудбала који су углавном носили клупске дресове, фармерке звонцарице и тексас јакне.

На изложби Уметност трибина ( Art of the Terraces ), била сам у друштву бившег фудбалера Евертона Дерека Маунтфилда, који је са клубом из Ливерпула освојио некадашњи европски Куп победника купова 1985. године.

Може се видети и сако од твида Питера Хутона, чију песму All Together Now (Хајмо сви заједно) певају многи фудбалски навијачи.