Музика и Кућа славних рокенрола: Гитаристи чувеног састава Duran Duran Ендију Тејлору откривен рак у четвртом стадијуму

Марк Севиџ

ББЦ новинар из области музике

Пре 16 минута

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Последњи наступ Ендија Тејлора са групом Duran Duran пре 17 година

Оригиналном гитаристи легендарне бирмингемске њувејв/синт-поп групе Duran Duran, Ендију Тејлору дијагностикован је рак простате у четвртом стадијуму.

Музичар је открио дијагнозу у писму које су прочитали његове бивши колеге из бенда у суботу приликом уласка у Кућу славних рокенрола.

Догађај је требало да послужи за окупљање бенда, чија класична постава није свирала заједно од 2006. године.

Тејлор је рекао да је „изузетно разочаран" што је пропустио наступ и да је за ту прилику „купио нову гитару".

Певач Сајмон Ле Бон прочитао је Тејлорово писмо публици у коме је писало: „Пре нешто више од четири године дијагностикован ми је метастатски рак простате у четвртом стадијуму."

„Многе породице су искусиле спори развој ове болести и ми се, наравно, не разликујемо од осталих.

„Говорим из перспективе породичног човека, али са дубоком понизношћу према бенду, највећим обожаваоцима које група може имати и овом изузетном признању."

Тејлор, рођен у Тајнмуту, написао је да је био на „софистицираном третману продужења живота", али се недавно суочио са „препреком", која га је спречила да отпутује у Лос Анђелес на церемонију.

„Иако моје садашње стање није моментално опасно по живот, нема лека", додао је он.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Duran Duran су били један од највећих поп бендова њихове генерације

Основани у Бирмингему, Duran Duran су били један од највећих поп бендова 1980-их, познати по раскошним видео снимцима и плесним, синт-поп сингловима.

Били су први бенд који је уврштен на листу извођача овогодишњег концерта у Кући славних и отворили догађај песмом којом су обухватили хитове Girls On Film, Hungry Like The Wolf и Ordinary World.

Доли Партон, Еминем, Лајонел Ричи, Eurythmics, Пет Бенатар, Еминем, Карли Сајмон, Хари Белафонте и Judas Priest такође су додати у списак имена Куће славних.

Партон, ауторка хитова Jolene, I Will Always Love You и 9 To 5, испрва је одбила номинацију, рекавши да сматра да кантри музика не испуњава услове, али је касније попустила.

„Сада сам рок звезда!", рекла је Партон током говора.

„Када су ми рекли да ће ме примити у Кућу славних рокенрола, нисам мислила да сам заиста учинила довољно да то и заслужим. Тада нисам разумела. Ипак, ово је веома, веома посебна ноћ за мене."

После тога, певачица је извела Jolene, где су јој се придружиле Пет Бенатар, Ени Ленокс - певачица групе Eurythmics, Сајмон Ле Бон, Бренди Карлајл и Роб Халфорд из састава Judas Priest.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Партон је сада чланица и Куће славних кантрија и рокенрол

Еминема је увео Др Дре, који је рекао да су скоро сви покушали да га обесхрабре да ради са белим репером.

„Али знао сам да је његов таленат неоспоран", рекао је Дре.

„Свако од нас је био оно што је другом требало - и читаву каријеру сам спреман да се кладим на то."

Еминем, правим именом Маршал Метерс, искористио је његов говор да би подсетио на репере који су утицали на њега, од пионира Тупака, Чак Дија, Снуп Дога и Outkast до андерграунд извођача и група као што су Lord Finesse и женски реп састав JJ Fad.

Делимично је то учинио како би истакао изостанак признања за хип-хоп музику у Кући славних (он је тек девети реп извођач која је примљен уз Тупака Шакура, Бигија Смолса, Џеј-Зија, Ел-Ел Кул Џеја, Run DMC, NWA, Public Enemy, Beastie Boys и Grandmaster Flash).

„То су биле моје рок звезде, човече", рекао је музичар.

„И само желим да кажем, то су само нека од имена за која се надам да ће се у будућности разматрати за пријем. Јер без њих, многи од нас не би били овде. Знам да ја не бих."

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Еминем изводи минијатуру властитих хитова на церемонији

Еминем је извео хитове My Name Is, Rap God и Sing for the Moment - последњи у пратњи Стивена Тајлера из групе Aerosmith, који је семплован на оригиналној песми.

Потом ј је пред окупљене извео Еда Ширана како би уживо извели песму Stan.

„Не би требало да будем овде вечерас", рекао је Еминем после свог сета.

„Прво, ја сам репер, друго - замало да умрем од предозирања и треће, заиста сам морао да се изборим за све то.

„Завршио сам средњу школу са хип-хоп образовањем."

Џенет Џексон је увела њене дугогодишње сараднике, Џимија Џема и Терија Луиса.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Џенет Џексон је поново креирала изглед са њеног револуционарног албума „Control" из 1986. док је уводила њене пријатеље и менторе Џимија Џема и Терија Луиса

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Оливија Родриго је увела кантауторку Карли Сајмон

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Eurythmics су се поново окупили за овај редак наступ, извевши песме „Missionary Man", „Would I Lie to You?" и „Sweet Dreams (Are Made of This)"

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Ед Ширан и Еминем изводе дует изненађења