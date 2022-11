Музика: Мараја Кери званично није „Краљица Божића"

Хит песма Мараје кери из 1994. године „All I Want for Christmas Is You" била је на врху британских топ листа током двехиљадитих.

Музичка звезда постала је синоним за божићне празнике откако је 1994. објавила њену хит песму „All I Want for Christmas Is You".