Америка, музика и Витни Хјустон: Како је једна балада из 1990-их година освојила свет

Пре 26 минута

Сингл I will always love you Витни Хјустон није био само хит, већ и незаустављиви културни феномен.

Објављен је у новембру 1992. године као водећи сингл са музике за филм Телохранитељ и на врху Билбордове листе 100 синглова је остао 14 узастопних недеља, што је у то време представљало рекорд.

Освојио је и две Греми награде Греми.

Тридесет година пошто је објављен, он је и даље најпродаванији сингл свих времена неке уметнице.

Албум са музиком из филма Телохранитељ је изнедрио још хитова Витни Хјустон - пре свих синглове I'm Every Woman и I Have Nothing.

Овај албум је продат у 45 милиона примерака широм света.

Песму Увек ћу те волети је 1973. године оригинално написала и снимила Доли Партон која је посветила песму њеном раном ментору Портеру Вегонеру.

Њена дивна, потцењена верзија је била број један на листи кантри синглова у Америци, али сама Доли Партон се увек изражавала веома похвално према начину на који је Витни Хјустон песму претворила у овако моћну баладу.

Присећајући се тренутка када је по први пут чула верзију Витни Хјустон, Партон је 2020. изјавила:

„Био је то невероватан осећај када сам чула како је направила тако добру, дивну и моћну верзију.

„Нисам имала представу да сам написала песму која је постала толико важна… Она је само узела песму и од ње направила нешто много важније", изјавила је тада певачица.

Аутор фотографије, Alamy Потпис испод фотографије, Поред тога што је снимила песму за потребе филма Телохранитељ, Витни Хјустон је играла и главну улогу у овом филму из 1992. године - био је то њен глумачки деби

Њена интерпретација песме је освојила свет јер представља комбинацију збуњујуће техничке савршености и срцепарајућег читања нежних стихова Доли Партон.

Од тренутка када запева „одлазим, али знам да ћу сваког тренутка мислити на тебе", јасно је да Витни Хјустон демонстрира спектакуларне вокалне квалитете.

„Витни је знала како да у потпуности искористи све могућности сопственог гласа не би ли се тако и емотивно везала за песму и створила такву драму", рекла је за ББЦ културу Дами Им, корејско-аустралијска певачица на коју је Витни Хјустон имала велики утицај.

Вокална саветница Ајви Барнет верује да је ова песма ремек-дело, због „невероватне комбинације њених гласовних могућности и савршене продукције Дејвида Фостера", ветерана музичке индустрије који је пре тога радио са Селин Дион и Аретом Френклин.

Њена одмереност током акапела увода у песму, кључни је састојак.

„Витни песму почиње тако што је уздржана у демонстрацији сопствених вокалних квалитета и ослања се на сирову емоцију.

„Затим, када музика крене, она задржава онај етерични квалитет гласа и савршено погађа високе ноте док је и даље тиха и уздржана са својим гласом", каже Барнет за ББЦ културу.

Она верује да то ,,невероватно гласовно дизање атмосфере" утиче на каснију гласовну експлозију у тренутку када песма достигне климакс и да га чини још потреснијим.

„Она је или невероватна глумица или је оваква осећања искусила и у стварном животу и у том случају нам приповеда сопствену причу", додаје Барнет.

Како било, Барнет верзију Витни Хјустон описује као ,,једну од најважнијих вокалних интерпретација њене генерације".

И ово није никакво претеривање: заједно са песмом Херој (Hero) Мараје Кери и нумером Моје срце ће наставити даље (My heart will go on) Селин Дион, она је поставила нови, тешко достижан стандард за многе певачице које су почетком 2000-их година покушавале да се пробију на популарним ТВ форматима који су били у потрази за новим талентима.

Леона Луис, која је имала хит на првим местима трансатлантских листа са песмом Љубав која крвави (Bleeding Love) 2007, годину дана пошто је победила у британској верзији Икс фактора, рекла је:

„Док сам одрастала, слушала сам Витни Хјустон и Марају Кери и сличне, моћне певачице и то је имало великог утицаја на моју музику и многе песме које сам волела да певам", рекла је тада Луис.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Успех Витни Хјустон није био пролазан - она је утицала на многе генерације певачица

У ствари, могло би се рећи и да је утицај Витни Хјустон и њених вокалних перформанси на друге певачице у то време био помало и претеран.

Вокални учитељи Кери и Дејвид Грант, који су радили са учесницама британских шоу програма какви су Поп идол и Академија славе, као и са уметницима као што су Деми Ловато и Спајс Гирлс, кажу да је најважнија песма Витни Хјустон постала златни стандард који је тешко и ретко био достижан.

„Скоро свака певачица са којом смо радили или која је била на аудицији у то време је желела да отпева неку њену песму.

„За многе од њих би боље било да су одабрале нешто лакше - многим девојкама су такве интерпретације у којима су желеле да отпевају Витни донеле и крај такмичења", каже Кери Грант за ББЦ кулутру.

Дејвид Грант верује да њен утицај ,,не сме бити потцењен" јер је „за многе певачице она била глас генерације".

Иако је постала позната певајући поп, соул и Р&Б музику, Грант истиче да сте у њеним песмама увек могли да чујете и ,,госпел корене" током извођења.

Кћер госпел певачице Сиси Хјустон која је певала пратеће вокале за Арету Френклин, али је и сама била освајачица Греми награде, Витни је вокалне способности избрусила у госпел хору у баптистичкој цркви Нове наде у Њуарку у Њу Џерсију.

„Чак и оне певачице које су имале адекватне вокалне могућности, нису могле да имају овакво музичко искуство као она", рекао је Грант за ББЦ.

Увођење Р&Б музике у воде мејнстрима

Увек ћу те волети остаје њен најпродаванији сингл, али у тренутку када је он био објављен, Витни Хјустон је иза себе већ имала седам година успеха на сценама широм света.

Између 1985. и 1987. године, она је имала седам узастопних хитова на првом месту Билбордове Хот 100 листе са песмама какве су биле Чувајући моју љубав за тебе (Saving All My Love For You), Желим да плешем са неким ко ме воли(I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me), Тако емотивно(So Emotional).

„Витни је одувек била на нивоу стандардних Р&Б величина, као што су оне из 60-их попут Дајане Ворвик и Арете Френклин или Гледис Најт и Пати Лабеле из 70-их.

„Али Витни је Р&Б увела на много веће тржиште од оног које су ове певачице заузимале у ранијим годинама. Без Витни, сасвим сигурно тржиште не би било спремно за Марају Кери, Кристину Агилеру, Бијонсе или Џенифер Хадсон", каже Дејвид Грант.

Њен микс успех као певачице која је певала поп, соул, рок, Р&Б и плесну музику, био је без преседана у то време, али није био популаран у свим гранама индустрије.

Наводно ју је извиждала публика на додели Соул Траин награда 1989, церемонији која је награђивала најбоље у категорији соул, Р&Б и хип-хоп музике.

Витни се на овај догађај осврнула 1991. године током интервјуа за Арсенија Хола.

„Поприлично сам критична према примедбама да 'певам превише бело' или да 'певам…бело' или било шта слично

„Певам онако како је Бог желео да певам, а ја само користим оно што ми је он дао, колико год сам у стању да то радим", изјавила је тада.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Хјустон, која је носила надимак Глас, била je једна од најкомерцијалнијих уметница свих времена

Овакве критике су слабиле у деценијама које су се низале и када је цела слика њеног утицаја постала јасна.

Пошто је певачицаумрла у фебруару 2012, Бијонсе је објавила потресну посвету уметници која је годинама инспирисала.

„И ја сам, као и свака певачица, одувек желела да будем као она. Њен глас је био савршен. Снажан, али умирујући. Класичан и емотиван.

„Она је наша краљица која је отворила многа врата и утабала пут за све нас", написала је она.

На претходној додели Греми награда, Лејди Гага је поменула Витни док је примала награду за најбољи вокални поп албум.

„Желела бих да се захвалим Витни јер док сам писала албум Рођена на овај начин (Born this way) замишљала сам како Витни пева те песме - ја сама нисам била довољно сигурна у себе да бих могла да замислим да сам суперстар", изјавила је Лејди Гага.

Више од десет година после њене мрти, место Витни Хјустон у историји је осигурано.

У децембру ове године, глумица која је већ освајала награду Бафта, Наоми Еки, играће Витни у филму Желим да играм са неким, бљештавој биографији у стилу Рокетмена Елтона Џона или филма Боемска рапсодија о групи Квин.

Али у међувремену, врста моћног певања какво можемо да чујемо у песми Увек ћу те волети поприлично је изашло из моде.

„Дефиниција речи 'певачица' је постала много шира у свом значењу. Једно време је важило неписано правило да уколико ниси у стању да певаш онако високо као Витни или Мараја, не можеш ни да уђеш у конкуренцију за „велику певачицу".

Али вокални стилови пролазе и враћају се циклично, а у овом циклусу певачице више звуче као Ријана или Ејми Вајнхаус", каже Дејвид Грант.

Кери Грант је сагласна да све већа популарност ауто-тјуна, продукционе алатке која је у стању да исправи мање несавршености у гласу, значи да „поседовање тоналног квалитета" више није предуслов за певачице које желе да буду успешне на топ листама.

Она такође истиче да бомбастичне баладе као што је Увек ћу те волети више нису у моди.

„Мало је песама данас које у себи носе тај комерцијални моменат у себи, тако да моћни гласови више нису неопходни.

„Утицајне певачице и даље постоје - Адел је такав пример - али њихово певање више не мора да буде тако милозвучно или технички савршено", каже она.

Свеједно, нема дилеме да је њен опус и даље инспиративан.

„Она је подигла летвицу за све певачице гласовним опсегом и динамиком.

„Мени је показала да вокално можеш да будеш и деликатна и нежна, а у исто време и екстремно моћна када је то потребно", каже Дами Им.

Праведно би било рећи да је, 30 година после оригиналног објављивања, њена верзија песме остала златни олимпијски стандард за вокална извођења.

