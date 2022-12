Здравље и ретке болести: Селин Дион одлаже турнеју због неизлечивог Синдрома укочене особе

Певачка дива, чија је балада My Heart Will Go On са саундтрека за филм Титаник освојила Оскара за најбољу песму, рекла је 2014. године да каријеру привремено паузира јер се њен супруг Рене Анђелил бори са раком.