Музика и празници: Од 'White Christmas' до Срећна вам ова година нова, песме које се и даље слушају

Пре 1 сата

Аутор фотографије, Bettmann/Getty Images Потпис испод фотографије, Френк Синатра, Бинг Крозби и Дин Мартин

,,I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know..."

Свирао је оркестар, док је просторијом одзвањао смирени мушки глас.

Публика је љубазно аплаудирала.

Било је то 1941. године у Америци.

Божић је те године био све само не ,,весели и ведар дан" као у песми коју је први пут извео амерички глумац Бинг Крозби.

Уместо „звона саоница у снегу" звецкало је оружје, јер се само 18 дана раније десио напад на америчку луку Перл Харбор у Другом светском рату.

Касније ће постати једна од популарнијих празничних песама са највећим бројем обрада.

У годинама које су уследиле појавиће се мноштво песама са божићном и новогодишњом тематиком, које и после толико година чим падне први снег одзвањају са радио станица.

А многе су и даље у врху музичких топ листи.

'White Christmas'

Како је настала песма коју су обрадиле многе велике звезде попут Френка Синатре, Вила Нелсона, Боба Дилана, Елвиса Прислија и многих других?

Идеја Ирвинга Берлина, америчког текстописца је првобитно била да напише текст за позоришну представу, али је касније искористио за музику у филму Холидеј Ин.

Ушетао је у канцеларију 1940. и испоставиће се помало пророчки рекао секретарици:

„Желим да прекуцаш песму коју сам написао током викенда. Не само да је то најбоља песма коју сам икада написао, то је најбоља песма коју је ико икада написао."

Према Гинисовој књизи рекорда, сингл је продат у више од 50 милиона примерака широм света.

Песму је први пут уживо отпевао Бинг Крозби, али ће популарност стећи неколико година касније.

Осам деценија касније песма и њене многобројне обраде и даље се врте по радио станицама.

'Merry Xmas Everybody'

„Look to the future now, It's only just begun" - певала је британска група Слејд у ББЦ емисији Top of the pops.

Песма се појављује у тренутку велике рецесије у Британији, када рудари, пекари и гробари штрајкују са циљем да подигне морал у мрачним временима, како је касније објаснио Ноди Холдер, певач групе.

„Као бенд, прошли смо кроз неколико тешких месеци и овом песмом смо желели да оставимо проблеме иза нас и гледамо у будућност", испричао је Холдер.

У емисији се појављује у розе сакоу, из кога вири жута кошуља и црвени џемпер, са дугом косом и шишкама, у то време популарном фризуром и поскакује са гитаром у ритму музике.

Скачу и остали чланови бенда.

У публици је омладина која га прати и маше њиховим сликама.

Следи рефрен песме, а он руком позива публику да му се прикључи, када се чује његово јако р: „It's Chriiiiiistmassss! So here it is, Merry Christmas, Everybody's having fun"

Merry Xmas Everybody снимљена је на врху једног њујоршког небодера и то у лето 1973.

„Био је то врео дан. Да бисмо добили звук који смо желели, снимили смо у ходнику и певали Merry Xmas Everybody усред врелог лета. Американци који су се мотали около су зурили на нас и мислећи 'Луди Енглези... мора да им се то чинило прилично глупим", изјавио је касније фронтмен Холдер.

Продато је пола милиона примерака пошто је песма отишла у етар.

Готово пола века касније, песма и даље носи титулу једног од највећих божићних хитова свих времена.

Аутор фотографије, Gijsbert Hanekroot/Redferns Потпис испод фотографије, Група Слајд изводи нумеру Merry Xmas Everybody на једном многобројних наступа 1973.

'Last Christmas'

Једна од најслушанијих божићних песама је и Last Christmas британске групе Вам.

Настала је случајно једне ноћи 1984. док су њени чланови Џорџ Мајкл и Ендрју Риџли гледали фудбал.

„Џорџ је на сат времена отишао и када се вратио, био је узбуђен као да је открио је злато.

„Отишли смо у његову стару собу, где смо као клинци проводили сате снимајући радио емисије и џинглове, пустио је увод и мамљиву и сетну мелодију рефрена онога што ће бити Last Christmas", испричао је три деценије касније Ендрју Риџли.

Иако у самом називу садржи реч Божић, нумера није о празницима, већ о момку ког мучи неузвраћена љубав према девојци која га је напустила.

Слику завејаних планина којом почиње спот, замењује крупни кадар Џорџа Мајкла, у полуоткопчаном црном капуту и шалу око врата,

Док излази из аута пева: „Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away

This year, to save me from tears, I'll give it to someone special..."

Песма је ипак постала велики божићни хит у Великој Британији, а објављена је као добротворна плоча.

Сав износ од продаје ишао је за помоћ гладнима у Етиопији.

Упркос популарности, први пут се нашла на првом месту британске листе синглова тек 2021. - 36 година пошто је први пут објављена.

Певач Џорџ Мајкл преминуо је баш 25. децембра, када се и прославља католички Божић, три године раније.

Аутор фотографије, Steve Rapport/Getty Images

Нове године зато долазе, у прави час за нас

Годину дана пре него што ће британска група Вам објавити сингл Last Christmas у тадашњој Југославији, београдски састав У шкрипцу објављује празничну песму Нове године.

У улози Деда Мраза, фронтмен бенда Милан Делчић Делча дели поклоне по главној пешачкој улици у Београду.

Са џаком на рамену поскакује, пролазе људи, окупљају се деца, узимају поклон, а он пева: „Твој Деда Мраз сам ја".

У следећој сцени је на крову комбија, баца поклоне и наставља: „Нове године с нама долазе".

Весела мелодија прати његов глас док поклоне дели и мајмунчићима из зоо врта.

„У поноћ бићу ту, И љубићу те тад, У поноћ пожели, Твој Деда Мраз сам ја, Нове године зато долазе, Нове године, у прави час за нас."

Група У Шкрипцу настала је 1980. пошто је неколико београдских младића окупљених око једне представе схватило да је њихова судбина музика, а не позориште.

Објавили су шест албума, а поред песме Нове године, неке од њихових познатих нумера су и Изгледа да ми смо сами, Сиђи до реке, Као у боји.

Група престаје да постоји 1992. што се поклапа и са распадом Југославије, али се песма и даље пушта на новогодишњим журкама и уз њу играју и генерације које тада нису ни биле рођене.

Срећна ти ова година нова

Једна од најлепших празничних нумера коју је публика у Србији чула настала је из пера Владе Дивљана, фронтмена београдске групе Идоли, чије су се песме нашле на Пакет аранжману,

Плоча са песмама новоталасних бендова Електрични оргазам, Идоли и Шарло акробата сматра се једним од најзначајних албума југословенског рокенрола.

Тог новембра 1990. на Трећем каналу Радио-телевизије Србија, познатијем као 3К, емитује се спот нумере Срећна ти ова година нова.

Трећи канал настао је годину дана пре и био је намењен младима, али и онима који су гајили тај младалачки дух, испричао је за ББЦ Игро Микља, некадашњи главни уредник тог канала.

„Нека се загрле виле и вештице, чаробне ноћи те, сви ће бити срећни, ко у овој нашој песми…", певају у глас Владе Дивљан, Срђан Гојковић Гиле, Милорад Мандић глумац, Биља Крстић певачица и још неколицина глумаца и певача.

Било је то непосредно пре распада Југославије, када су се националне варнице осећале у ваздуху.

Како је настала песма?

„Била је новогодишња представа коју је радио Манда, а пошто смо заједно са њим и Влада и ја били учесници у њој, кренули смо да се дружимо.

„Манда је хтео да урадимо музику за ту представу и главна песма у њој је била та, према мом мишљењу, још увек најбоља новогодишња песма коју је углавном Влада направио", испричаће деценијама касније Срђан Гојковић Гиле фронтмен Електричног оргазма.

„Срећна ти ова година нова, најлепше све нек ти долети што пре, радост и снови, пољупци ови, од срца сви, а у том срцу си ти."

'All I Want for Christmas is You'

Две године касније али преко океана, у Америци настаће једна од најпознатијих песама у ово доба године All I Want For Christmas певачице Мараје Кери.

Овај празнични класик коначно је био на врху америчких топ листа - 25 година после објављивања.

Премијерно је објављен 1994. године као ЕП издање, а не као сингл, због чега није могао да буде уврштен на Билоборд 100 листи синглова.

„Успели смо", написала је Кери на Твитеру, уз низ емоџија којима је показала сузе радоснице.

All I Want For Christmas је једна од најпознатијих песама у ово доба године на обе стране Атлантика, а тренутно има највећи број стримова на Спотифају у Великој Британији.

Песма је стекла још већу популарност 2003. године као један од водећих хитова у филму У ствари љубав.

„Непрестана љубав према мојој песми не престаје да ме задивљује и испуњава моје срце мноштвом емоција.

„Одушевљава ме да је претрпео различите ере музичке индустрије", изјавила је 2021. певачица Кери.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Ово је једна од њених најпознатијих песама, али Марајина радосна ода љубави никада нија била на првом месту у Америци - до сада

Стиже нам Нова година

Стиже нам Нова година певале су у Србији 1996. и сестре Ковач, Александра и Кристина.

Сестре су годину дана раније основале бенд К2 и издале први албум, тада продат у 70.000 примерака.

Најпознатије песме са албума су Ајмо у живот и Супер жена.

У споту упадљива џиновска јелка, около падају лажне пахуље, а њих две окружене колегама музичарима који играју уз поп-фанк ритам, одевени у широким тренеркама, спортским дресовима и са наочарима за сунце.

Била је то мода деведесетих.

У шик оделима са детаљима од перја, са црвеним ружом оне поручују публици:

„Соба је пуна поклона, спремних за отварање, што си сам, овај дан је, душу дао за твој осмех, узми ме за руку и пусти се,

„Да, ја знам, ова година ће да донесе љубавако ми у поноћ кажеш речи две - Дабадамдам, Дабадамдам..."

Весели тонови који и даље терају на играње.

Новогодишња песма

Поред Трећег канала, новогодишње песме крајем деведесетих и почетком двехиљадитих у Србији су се се између остало емитовале и на комерцијалној телевизији Пинк.

Новогодишњом песмом коју изводи група музичара, названа Разни извођачи испраћала се 1998.

И данас се је део новогодишњих музичких листа, радо се певуши и мами осмехе.

У споту велики број деце се игра шареним балонима, а по један стих изводе многа имена тадашње музичке, али и глумачке сцене.

„Погледај, звезда пада, помисли жељу сада неку лепу, лепршаву

„Чујеш ли како звони, слажу се лампиони у твоју косу свилену, тршаву", смењују се за микрофоном Дејан Цукић, Ана Станић, Никола Којо, Беби Дол и многи други.

А онда сви у глас громко:

„Подигни руке, нека звезде додирну окупи све другаре и родбину пожели свима срећну нову годину."