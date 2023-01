Свет у 2022: Година у којој је фудбал остао без краља, а Британија без краљице

Од јануара до марта

Освојио је Оскара за филм Пољски љиљани ( Lilies of the Field ) 1963. године.

Његов албум Bat Out Of Hell један је од најпродаванијих у историји музичке индустрије са 100 милиона примерака.

Питер Богдановић , амерички филмски режисер познат по филмовима као што су Последња биоскопска представа ( The Last Picture Show ) и Месец од папира ( Paper Moon ), умро је у 82. години.

Од априла до јуна

Од јула до септембра

Од октобра до децембра

Британска кантауторка написала је хитове Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me и Songbird.