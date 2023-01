Преглед малих и великих екрана: Наслови који су обележили 2022. годину

Урош Димитријевић

новинар-сарадник

Пре 50 минута

Аутор фотографије, Reuters/Mike Blake

За нама је још једна филмска/телевизијска година, година препуна сјајних наслова, како оних које смо гледали на биоскопском платну, тако и оних у којима смо уживали у удобности наших домова на мањим екранима.

Било би немогуће, чак и незахвално, навести све добре филмове и серије које су изашли ове године.

Сваке године буде толико изненађења, толико драгуља који нас терају да изнова купујемо карте за исте пројекције или проведемо викенд бинџујући епизоде.

Али хајде да овај део посветимо шампионима, насловима који су обележили ову годину, који су се највише гледали и о којима се највише говорило.

Ово је била филмска и телевизијска 2022. година… и била је сјајна.

Нетфликс: Светло на крају тунела…

Након климавог старта, уколико се губитак 970.000 претплатника у другом кварталу 2022. године може тако благо окарактерисати, Нетфликс је успео да се врати у игру, и то у великом стилу.

Како преноси ЦНН Бизнис, калифорнијски стриминг гигант је у октобру објавио да се у трећем кварталу на сервис претплатило 2,4 милиона нових корисника, умногоме премашивши очекивања која су се кретала око милион нових претплатника.

Додуше, повратак у игру није прошао без готово тектонских промена.

Услед губитка корисника - први пут у десет година - стотине запослених је добило отказ, бројни пројекти су отказани, а Нетфликс је морао да уведе јефтинији пакет који укључује рекламе - модел пословања од којег је ова компанија годинама бежала.

Међутим оно што је, у највећој у већој мери, привукло кориснике назад био је квалитетан садржај.

Нетфликс је пре неколико дана објавио листу најгледанијих филмова и серија, како на енглеском, тако и на осталим језицима.

Аутор фотографије, Netflix

Тако је четврта сезона серије Stranger Things провела чак 19 недеља на топ 10 листи, сакупивши укупно 1,87 милијарди сати гледања између маја и октобра.

Нова сезона носталгичне СФ/хорор серије браће Дафер објављена је у два дела - првих седам епизода у мају, а последње две у јулу.

Првог јула, на дан премијере другог дела, Нетфликс је пола сата био недоступан, услед превеликог броја корисника који су се укључили да погледају финале омиљене серије, пренео је магазин Варајети.

Поред обарања рекорда гледаности, Stranger Things на листу достигнућа може додати и титулу најдуже епизоде.

Финална девета епизода под називом The Piggyback трајала је два сата и 19 минута, што, ако не рачунамо финале серије Sense8's од 152 минута, које је заправо емитовано као засебан филм, представља најдужу телевизијску епизоду икада снимљену.

Али Stranger Things је само један од Нетфликсових хитова ове године.

Dahmer, серија о канибалистичком серијском убици Џефрију Дамеру обузела је гледаоце широм света, сакупвши тако више од 962 милиона сати гледања у периоду од септембра до новембра.

Дугоочекивана екранизација култног стрипа Нила Гејмена - The Sandman - такође је залепила фанове за екране телевизора, рачунара, таблета и мобилних телефона.

Серија о Морфијусу, господару снова, такође је објављена у два дела, осим што је, за разлику од Stranger Things, једанеста дупла епизода објављена без најаве, као изненађење за фанове.

Са више од 393 милона сати, The Sandman се нашао на осмом месту најгледанијих Нетфликсових серија 2022. године, иза друге сезоне драме Bridgerton, мини серије о Рускињи с лажним идентитетом Inventing Anna, четврте сезоне трилер-драме Ozark и хорор-мистерије The Watcher, делимично засноване на истинитој причи.

Ипак, највеће Нетфликсово изненађење ове године свакако је спиноф Породице Адамс - Wednesday, редитеља и продуцента Тима Бартона.

Невероватно забавна готик-мистерија о школским данима Среде Адамс (Џена Ортега) потпуно је опчинила публику, те је за само месец дана од новембарске премијере успела да акумулира више од 1,3 милијарде сати гледања.

Wednesday се тако нашла на другом месту најгледанијих Нетфликсових серија 2022, али и на другом месту најгледанијих серија свих времена овог сервиса.

Сувишно је и говорити колико су само плесни покрети Среде Адамс распрострањени на ТикТоку и Инстаграму.

На топ 10 листи се није нашла последња сезона Better Caul Saul, криминалистичка црна комедија о превртљивом адвокату Солу Гудмену, иако су многи критичари сматрали да је спиноф неовестерна Breaking Bad, нарочито у последњој сезони, квалитетом успео да надмаши серију из које је проистекао.

Такође је још увек рано за званичне бројке о гледаности Нетфликсовог суперхита Emily in Paris, чија је трећа сезона објављена 21. децембра.

Најгледанија не-енглеска серија је корејска средњошколска зомби-апокалипса All of Us Are Dead, са више од 659 милијарди погледаних сати у периоду од јануара до априла.

Нефликс: ...и холивудске звезде

Нетфликс је и 2022. године наставио традицију ангажовања редитеља и глумаца са холивудске А-листе, одвајајући и по више стотина милиона долара за одређене пројекте.

Зато и не чуди што се The Gray Man, филм Ентонија и Џоа Руса - двојца који је режирао Avengers: Endgame, други најпрофитабилнији филм свих времена - нашао на првом месту најгледанијих Нетфликсових наслова.

Шпијунски акциони трилер, са Рајаном Гослингом, Крисом Евансом и Аном Де Армас у главним улогама, коштао је чак 200 милиона долара.

Наравно, као и код сваког пројекта на стриминг сервиса, упитно је колико се људи претплатило како би погледало најновији филм браће Русо.

У сваком случају, због чињенице да је акумулирао скоро 266 милиона сати гледања у периоду од јула до септембра, Сиви човек је обезбедио себи како наставак, тако и сиквел филм.

Са скоро једнаким бројем сати - 260 милиона између марта и маја - СФ акција Рајана Рејнолдса The Adam Project нашла се на другом месту најгледанијих Нетфликсових филмова 2022. године.

The Tinder Swindler, документарни филм о израелском преваранту који је путем дејтинг апликације Тиндер изманипулисао велики број жена да му пошаљу поприличне количине новца, нашао се на високом петом месту, сакупвши 172 милиона одгледаних сати за само месец дана.

На листи су се нашли и филмови Hustle (спортска драма са Адамом Сендлером у улози кошаркашког ловца на таленте), Enola Holmes 2 (наставак приче о Еноли, млађој сестри чувеног лондонског детектива са Мили Боби Браун и Хенријем Кевилом) и две акционе комедије - Man From Toronto (Кевин Харт и Вуди Харлсон) и Day Shift (Џејми Фокс и Снуп Дог).

Као и код серија, и за поједине филмове објављене у децембру је још увек прерано рећи како ће се котирати на листи највећих наслова.

Дугоочекивани наставак whodunit мистерије Рајана Џонсона, Glass Onion: A Knives Out Mystery, један је од најактуелнијих децембарских наслова, а тек је недељу дана доступан путем овог сервиса.

Као што је то био случај са првим филмом из 2019. године, Glass Onion је окупио холивудске суперсзвезде - Денијела Крејга, Едварда Нортона, Дејва Ботисту, Кејд Хадсон и друге.

Иако се, према званичним подацима Нетфликса, у децембру налази на првом месту у чак 68 земаља, Glass Onion ће вероватније ући у статистику за 2023. годину, а исто се може очекивати и за стопмоушн адаптацију Пинокија Гиљерма Дел Тора, чије је снимање трајало дуже од две године.

Када је реч о филмовима ван енглеског говорног подручја, платформом је доминирао норвешки монстер-спектакл Troll, филм о групи људи која мора да спречи разарање древног џиновског трола из дубине норвешких планина.

Са 152 милиона одгледаних сати за само 28 дана, Troll је успео да скине са трона Blood Red Sky и постане најгледанији не-енглески Нетфликсов филм.

All Quiet on the Western Front, нова адаптација чувеног Ремарковог романа (На западу ништа ново) нашла се на другом месту ове листе.

Али поред импресивних бројки - 103 милиона одгледаних сати за месец дана - постоји доста наговештаја да се немачкој ратној драми смеши и номинација за Оскара у категорији Најбољи страни филм.

Амазон Прајм: Упитно је да ли се најскупља серија на свету исплатила

Стриминг сервис Џефа Безоса се већ одавно позиционирао као уточиште за фанове крими и шпијунских технотрилера.

Још ако је реч о адаптацијама популарних англосаксконских књижевних серијала, Амазон Прајм је права адреса.

Фанове Тома Кленсија свакако је овог децембра обрадовао повратак Џона Красинског као Џека Рајана у трећој сезони истоимене серије.

The Terminal List, серија о бившем маринцу Џејмсу Рису (Крис Прет) који мора да открије зашто је читав његов одред упао у заседу током тајне мисије, заснована на истоименом роману Џека Кара, дигла је мање прашине него што се очекивало.

Амазонов апсолутни победник међу тешким момцима испао је Џек Ричер, главни јунак више од 20 романа Лија Чајлда, који је након две филмске адаптације са Томом Крузом стигао и на мале екране.

У улози бившег припадника војне полиције у серији Reacher се овога пута нашао Алан Ричсон који по грађи много више подсећа на крупног јунака Чајлдових романа.

Заснована на првој књизи у серијалу, Killing Floor, Reacher је у марту 2022. брзо постала једна од најгледанијих Амазонових серија.

Како преноси магазин Форбс, позивајући се на податке Nielsen Media Research система за мерење публике, серија је за само три дана сакупила 1,84 милијарде прегледаних минута, надмашивши тако и претходног рекордера The Wheels of Time (1,16 милијарди минута).

Можда је великој гледаности допринела чињеница да је, за разлику од других Амазонових програма, серија Reacher објављена у одједном у целости, омогућивши тако гледаоцима да је избинџују.

А можда је и зато што је Ричер просто толико жесток тип, да није било шансе да серија о њему прође испод радара.

Међутим, Амазонова серија о којој се највише причало ове године свакако је The Lord of the Rings: The Rings of Power, позната као и најскупља серија свих времена.

Када платите 250 милиона долара само за ауторска права за једно од најпознатијих дела епске фантастике - које је потом адаптирано у једну од најчувенијих филмских трилогија - и потрошите, према писању Холивуд репортера 465 милиона долара на снимање прве сезоне, логично је да осетите одређени притисак.

Упркос бројним неприликама које су пратиле The Rings of Power - силне негативне критике, па чак и покушај одлагања писања званичних приказа - Амазон је по први пут објавио званичне податке о гледаности и навео да је прве две епизоде погледало више од 25 милиона гледалаца на дан премијере, поставши тако најгледанија серија овог стримера.

Директорка Амазон студија Џенифер Салк изјавила је у октобру да је скоро 100 милиона људи погледало The Rings of Power, преноси магазин GQ.

Међутим, прецизни подаци, попут оних које је за сопствени садржај објавио Нетфликс, никада нису изашли.

ХБО: Змајеви, тинејџери и луксузна летовалишта

Без званичних података од компанија Амазон и ХБО, тешко је одредити ко је заправо победник стриминг ратова у категорији Епска фантастика.

Према резултатима Nielsen Media Research истраживања - које сакупља податке само са телевизијских екрана у Сједињеним Државама, искључујући остале земље и уређаје - победу је однела серија The Rings of Power.

Обе серије су се нашле у извештају за период од 29. августа до 4. септембра и у том тренутку је Амазонова серија била на врху, са 1,3 милијарде одлгеданих минута, док је ХБО пројекат акумулирао 781 милион минута.

Међутим, уколико питате публику и критичаре, рећи ће вам да су се у сукобу између Амазонове The Rings of Power и Тhe House of Dragon у продукцији куће ХБО, определили да стану на страну приквела Игре престола.

За разлику од њеног ривала, Тhe House of Dragon нису пратиле лоше критике, ниске оцене на сајтовима IMDB и Rotten Tomatoes, као и слаб одзив у онлајн свету.

Али ако се склонимо далеко од змајева, вилењака и осталих фанстатичних бића, ХБО је ове године имао два повратничка хита - друге сезоне серија Euphoria i The White Lotus.

Обе сезоне су махом покупиле речи хвале, како од публике, тако и од критичара, а судећи према подацима компаније Варнер Брос Дискавери, у чијем је власништву ХБО, постигле су и одличну гледаност.

Сваку епизоду серије Euphoria у просеку је погледало 16,3 милиона људи (понављамо, реч је само о телевизијским екранима), док се серија постала најтвитованија серија протекле деценије у Америци, са више од 34 милона твитова.

Око 2.8 милиона људи је погледало финалну епизоду серије Мајка Вајта о луксузном сицилијанском летовалишту The White Lotus, што је 1.3 милиона више гледалаца у односу на прву епизоду друге сезоне.

Али ни гигант какав је ХБО ове године није био имун на промене. Спајање двеју компанија, Ворнер Брос и Дискавери, донело је до низа промена у програму.

ХБО је тако остао без серија Westworld, Raised by the Wolves, Time Traveler's Wife и многих других.

Отказани су и филмови који су били планирарни екслузивно за платформу ХБО Макс.

Свакако је највише пажње привукла вест да је Ворнер Брос отказао Batgirl, већ снимљен филм на који је потрошено око 90 милиона долара, са Лесли Грејс, Мајклом Китоном и Бренданом Фрејзером у главним улогама.

Судећи по свему, Batgirl просто никада неће угледати светлост дана.

Дизни плус: Суперхероји, Ратови звезда и паклена куњиха

У протекле три године, Дизни плус је постепено градио базу корисника, а бројне серије серијала Марвел и Ратови звезда су умногоме допринеле повећању броја претплатника.

Ни ова година није била другачија. У далеку галаксију Ратова звезда улетеле су серије Obi-Wan Kenobi и Andor, док је Марвелов филмски универзум богатији за Moon Knight, Ms. Marvel, She-Hulk: Attorney at Law и The Guardians of the Galaxy: Holiday Special.

Без прецизних података од Дизнија, тешко је утврдити колико су тачно сви ови наслови били гледани, али судећи по биоскопским зарадама њихових филмских пандана, као и по броју најављених пројеката, тешко да било који Марвелов или SW пројекат може да се назове промашајем.

Ипак, поред великих франшиза, још нешто се крчкало на Хулу каналу - који је у власништву Дизнија, па садржај креиран за овај стример заврши и на Дизни плусу.

У питању је The Bear, апсолутно ремек-дело модерне телевизије, кухињска драма коју би, у стварном животу, тешко поднели најутрениранији кулинарски стручњаци.

Џереми Ален Вајт глуми Кармина, кувара једног од најбољих њујоршких ресторана, који се враћа у родни Чикаго након братовљеве смрти како би преузео његов стари ресторан.

Његове методе и радна етика ће, наравно, наићи на отпор дугогодишњих радника, што ће само повећати тензију у већ најнапетијем радном окружењу - кухињи.

The Bear се нашао на првом месту ББЦ-еве и Гардијанове листе најбољих серија 2022. године.

Анимација: Миниони одлетели неколико светлосних година даље од База Светлосног

За разлику од претходних година, студио Пиксар сада није доминирао на благајнама, а ни толико у срцима гледалаца.

Lightyear, прича о пореклу База Светлосног, једног од главних ликова из Toy Story серијала, није прошла онако како су се челници Пиксара надали.

За анимирани филм чији је израда коштала 200 милиона долара, зарада од 226 милиона се и не може назвати успехом.

Бројни критичари су били сагласни да је Пиксар овога пута направио промашај на неколико фронтова - студио је рачунао на филмску публику која је одрасла уз Toy Story серијал (први филм је изашао 1995. године), понудивши им притом База Светлосног који не подсећга превише на оног свемирског ренџера ког фанови познају.

И иако је Крис Еванс одрадио ђаволски добар посао као Баз, публика је просто желела да чује глас Тима Алена.

Са друге стране, Универзалов Minions: The Rise of Gru је користио добро познату формулу - Миниони су управо онакви какви их се сећамо.

Урнебесни, трапави, на моменте злоћкасти, али и невини и вероватно смешнији него икад.

Minions: The Rise of Gru зарадио је скоро 940 милиона долара у биоскопима, поставши тако пети најуспешнији филм године.

Мањи буџети, а боље зараде

Пре него што се осврнемо на велике играче и филмове чији се успех мери искључиво у стотинама милиона долара, треба се осврнути на филмове који су зарадом умногоме премашили њихове, наспрам блокбастера, скормне буџете.

Један од највећих победника свакако je Everything Everywhere All at Once, редитељског двојца Данијела Квана и Данијела Шајнерта.

Ова СФ акциона комедија је поред сјајне зараде (103 милиона долара наспрам буџета од свега 14,3 милиона) од многих критичара зарадила и титулу Најбољег филма о мултиверзуму ове године.

Што није нимало лако када вам је конкуренција Марвелов Doctor Strange in the Multiverse of Madness, филм који садржи реч мултиверзум у самом наслову.

Упркос силним проблемима који су пратили Don't Worry Darling иза камере и током промоције - бројне свађе, романсе на сету, проблеми у кастингу - утопистички психотрилер Оливије Вајлд успео је да направи профит.

С буџетом од 35 милиона долара, филм који су предводили Флоренс Пју и Хери Стајлс успео је да заради 86 милиона.

И то јесте успех, јер свако ко се конектовао на интернет и пратио филмске вести током лета зна да је могло бити горе. Много, много горе.

Сјајно је прошао The Black Phone редитеља Скота Дериксона.

Ова адаптација истоимене хорор приче Џоа Хила са сромним буџетом од 16 милиона долара, успела је да заради 161 милион широм света.

Нажалост, било је, и увек ће бити, оних филмовима које студији званично сматрају промашајима, како нису успели ни да покрију трошкове продукције.

Један од њих је The Unbearable Weight of Massive Talent, филм у којем Николас Кејџ глуми самог себе.

Иако се глумац сигурно добро забавио снимајући га, филм је зарадио само 29 милиона долара, док је потрошено 30 милиона, не рачунајући трошкове промоције.

Сличнa судбина задесила је и The Northman Роберта Егерса, екранизацију древног викиншког мита.

Само 69 милиона долара за филм за који се процењује да је потрошено између 70 и 90 милиона.

Блокбастери: Практични ефекти победили специјалне

Последњих година на благајнама углавном доминирају филмови који су делови великих франшиза, најчешће суперхеројских или научнофантастичних.

Са те стране, ни 2022. година није била посебно другачија - од десет најгледанијих филмова, првих осам су део неке од познатих франшиза.

На десетом и деветом месту се налазе кинески филмови - научнофантастични Moon Man и ратна драма Water Gate Bridge.

Од осталих осам, три филма су из Марвеловог филмског универзума.

Thor: Love and Thunder - четврти соло наставак авантура бога грома у режији Таике Ваититија. Иако није наишао на добре реакције критичара, зарадио је невероватних 760 милиона долара и нашао се на осмом месту највећих филмова године.

Black Panther: Wakanda Forever - наставак саге о Црном пантеру Рајана Куглера успео је да инкасира 808 милиона, обезбедивши шесту позицију на листи и показавши да чврсто стоји на ногама и без прерано преминулог Чедвика Боузмена.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Повратак великог Сема Рејмија Марвеловим филмовима након Спајдермен трилогије. Скакање кроз мултиверзум осигурало је и скок на благајнама - четврто место и 955 милијарди долара.

И Марвелов највећи ривал ДЦ комикс/Ворнер Брос тандем има играча на овој листи.

Реалистична неоноар верзија Мрачног витеза Мета Ривса, просто назван The Batman, зарадио је више од 770 милиона долара и нашао се на седмом месту.

За разлику од Бетмена, други ДЦ-ев суперхеројски филм, Black Adam, са Двејном Џонсоном у главној улози, није ушао у топ 10, а да ствари буду још горе, вероватно неће ни успети да поврати уложени новац.

Двејн Џонсон је годинама уназад најављивао да ће Црни Адам „пореметити хијерархију моћи", али када је то говорио, сигурно ово није имао на уму.

Иницијални буџет Црног Адама износио је 190 милиона долара, али је услед бројних доснимавања та цифра скочила на 260 милиона.

У ту цену нису урачунати трошкови маркетинга, који за овакве филмове износе стотине милиона долара.

Аутор фотографије, Reuters/Jacob King

Са 390 милиона долара зараде на благајнама, Џонсонов филм неће бити ни на нули, а под новим креативним руководством Џејмса Гана изгледа да у новом ДЦ филмском универзуму неће бити места за Црног Адама.

Као што је већ речено, Миниони су на петом месту ове листе.

Са више од милијарду долара зараде, бронзану медаљу и треће место заузима Jurassic World Dominion, шести део ове научнофантастичне франшизе која је почела Спилберговом екранизацијом романа Мајлка Крајтона Парк из доба Јуре пре скоро тридесет година.

И најсвежижији наслов на листи, нови филм редитеља Џејмса Камерона Avatar: The Way of Water је за само две недеље приказивања зарадиo милијарду и 168 милиона долара.

Међутим, Камерон сматра да његов технолошки иновативни филм треба да заради две милијарде долара како би се надокнадили трошкови.

Али то ће морати да сачека наредну годину.

Оно што је заједничко свим овим филмовима јесте то што у њима доминирају специјални ефекти, читаве сцене снимљене у студијима испред зелених платна.

Међутим, један од филмова ове године одступио је од тих, сада већ устаљених, блокбастер норми.

И можда је баш због тога Top Gun: Maverick постао највећи филм 2022. године, зарадивши скоро 1,5 милијарде долара.

А можда и зато што је редитељ Џозеф Косински ставио камере на крила борбених авиона, а Том Круз, Мајлс Телер и остали глумци сели у кокпите, осетили Г-силу и тренирали месецима са професионалним пилотима како би што боље и што уверљивије приказали како изгледа летети у тим машинама.

Top Gun: Maverick је све што наставак филма Тонија Скота, на који се чекало више од 30 година, треба да буде - носталгичан, узбудљив, емотиван и забаван.

Звучи као клише, али заиста је тешко рећи нешто више од фраза попут „Top Gun: Maverick ће вас оборити са ногу", као и да је остварење које, с правом, „враћа веру у магију филмова", како су многи критичари истакли.

Аналитичари предвиђају да ће Avatar: The Way of Water престићи Top Gun: Maverick наредне године, али док се то не догоди, још увек ће Маверикова реплика остати најважнија.

„Будућност долази и ти ниси део ње", каже у филму Ед Харис као Адмирал Кејн. „Твоја врста иде ка изумирању."

„Можда, адмирале", одговара Маверик. „Али не данас."