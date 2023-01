Златни глобус 2023: Велики тријумф филма The Banshees of Inisherin са Колином Фарелом, Стивену Спилбергу награда за Фејбелманове

Пре 41 минута

Филм The Banshees of Inisherin освојио је три главне награде на овогодишњој додели Златног глобуса у Лос Анђелесу.

Колин Фарел је проглашен за најбољег глумца за улогу у филму The Banshees of Inisherin

„The Banshees of Inisherin" - прича из Ирске

Радња филма The Banshees of Inisherin смештена је на удаљеном острву на западној обали Ирске.

Награду за најбољу женску улогу у комедији или мјузиклу добила је глумица Мишел Јео за ролу у Све и свуда у исто време (Everything Everywhere All At Once).