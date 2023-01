Музика: Преминуо легендарни гитариста Џеф Бек - одлазак „ратника са шест жица"

Пре 1 сата

Памтићемо га и по легендарној сцени из филма Увећање (Blow up) Микеланђела Антоњонија у којој ломи гитару незадовољан кваром на појачалу током свирке са Yardbirds .

После кратког боравка на Вимблдонском уметничком колеџу, отишао је да свира са Screaming Lord Sutch and the Tridents .

Када је Ерик Клептон напустио Yardbirds 1965. године, Џими Пејџ је предложио да ангажује Бека - и он је наставио да свира на хитовима као што су I'm A Man и Shapes Of Things , где је његова пионирска употреба фидбека утицала на музичаре попут Пола Макартнија и Џимија Хендрикса.

Остао је у Yardbirds скоро две године, да би потом почео соло каријеру, објављујући први сингл Hi Ho Silver Lining .

Певач Род Стјуарт и басиста Рони Вуд отишли су 1970. да би се придружили бенду Small Faces (касније The Faces ), а када је Бек повређен у саобраћајној несрећи, морао је да привремено стопира каријеру.

Те године је снимио албум Blow By Blow са продуцентом Битлса Џорџом Мартином.

За овим је уследио концертни албум Јeff Beck With The Jan Hammer Group Live из 1997. године.

Током 1980-их сарађивао је са Најлом Роџерсом на албуму Flash, са којег је први хит сингл био People Get Ready - обрада Куртиса Мејнсфилда - са Родом Стјузартом као главним вокалом.

Допринео је партитури Ханса Цимера за филм Дани грома ( Days Of Thunder ) са Томом Крузом.

Али мање је радио на сопственим соло албумима све до You Had It Coming из 1999. са Имоџен Хип на вокалу, после чега је 2003. уследио албум који је једноставно назвао Џеф.