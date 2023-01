Америка и музика: Како је Лиса Мари Присли претворила личну трагедију у наду

Пре 18 минута

„Тиха патња"

Лиса Мари се упечатљиво појављује у видео споту за песму „You Are Not Alone" из 1995. године, који је користио нешто што је личило на интимне снимке из спаваће собе оскудно одевеног пара.

„Лоша ситуација"

Њен први албум To Whom It May Concern коначно је објављен 2003. године, а следила су још два, 2005. и 2012. године.