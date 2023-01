The Last of Us: Серија која 'разбија клетву' адаптација видео игара

Даниел Розни

репортер

Пре 1 сата

Аутор фотографије, HBO / Warner Media

Критичари једногласно хвале телевизијску адаптацију игре Тhe Last Of Us после премијере прве епизоде у недељу.

Серију описују као „најбољу адаптацију видео игре икада" која успева да „разбије клетву" покушаја адаптирања прича из играчког света за телевизију.

Смештена у постапокалиптичној Америци, ова франшиза Сони Плејстејшна прати ликове Џоел и Ели у њиховом покушају преживљавања у глобалној пандемији.

За гледаоце на Балкану серија је доступна преко платформе ХБО Макс.

Критичар Џон Нугент из магазина Емпајер остварењу даје пет звездица, истакавши да се „ниједног тренутка не осећате да гледате видео игру".

Али је додао да је „понекад надреалан осећај гледати најпрепознатљивије тренутке из игре (урушени небодери, жирафе) како се уклапају у сву ту акцију."

Аутор фотографије, HBO / Warner Media Потпис испод фотографије, Звезде Игре престола Бела Рамзи и Педро Играју главне ликове Ели И Џоел

Вашингтон Пост хвали сценарио због тога што се држао оригиналног материјала, али са приметним развојем неких од ликова у самом наративу.

Џин Парк пише: „Људи који добро познају игру ће вероватно моћи да изговарају неке од реплика у истом тренутку док се оне изговарају на екрану".

Критичар листа Индепендет Ник Хилтон серији даје пет звездица, уз коментар да је у питању „несумњива прекретница у наизглед немогућем задатку адаптације видео игара".

„Серија успешно отклања епизодичну природу линеарног играчког искуства", додао је.

„Дизајн серије је запањујућ: непрегледни видици напуштене, избомбардоване метрополе у складу су са пространим, западњачким кадровима руралне Америке."

Да ли су адаптације видео игара биле успешне у прошлости?

Анализа, Стефан Пауел, дописник из области гејминга

Адаптације видео игара немају успешну историју.

Без обзира да ли је у питању биоскоп или телевизор код куће - чешће него ређе, приче из видео игара испричане у линералном медију нису пролазиле добро.

Погледајте само реакције публике и критике на филм Assassin's Creed, недавну Нетфликсову серију Resident Evil (Притајено зло) или серијал Мортал Комбат из 1990-их и разумећете о чему причам.

Ипак, неки од скорашњих покушаја имали су више успеха, League of Legends (Лига Легенди) инспирисала је анимирану серију Аркан и показала да је тако нешто могуће урадити а да и стари љубитељи и нови фанови буду задовољни.

Ипак, The Last of Us, над главом има много већи притисак од било које адаптације до сада.

Сценарио за игру истог назива често се сматра врхунцем причања приче у гејминг индустрији - због тога неки мисле да је ово шанса да се покаже колико је индустрија сазрела, колико је постала емотивнија и комплекснија у писању.

А све то треба да прикажу публици која можда толико и не игра видео игре.

Ако телевизијска верзија не постигне емоционални ударац како то чини игра - и не остави исти утисак гледаоцима као играчима - онда ће се на њу можда гледати као на пропуштену шансу да се прикаже колико је гејминг одрастао и постао конкуренција Холивуду.

Али ако верујемо критичарима, аутори су у томе ипак успели.

Заплет прати Џоел и Ели који покушавају да се пробију кроз глобалну пандемију (за разлику од ковида, вакцине не постоје) 20 година од када је избила.

Има и социјалне дистанце, углавном зато што су са друге стране зомбији, а не вирус.

Џоел Голби из Гардијана мисли да у серији има изванредне глуме, предвидевши, признаје храбро, да је трећа епизода можда и најбоља телевизијска епизода 2023. године.

Аутор фотографије, HBO / Warner Media Потпис испод фотографије, Оно што у серији почне као мали посао убрзо постаје брутална мисија за преживљавање

Њујорк Тајмс додаје да је заплет „продужена хорор прича самохраног родитељства."

„Кроз Џоела осећамо како тај свет људима слама срца", каже њихов главни телевизијски критчар.

„Кроз Ели, видимо чудеса тог света. Када наиђу на олупину авиона, она га пита да ли је икада летео авионом, а он се присећа колико је авиосаобраћај био непријатан".

Има „одређених сцена који превише личе на видео игру за телевизијске услове", пише Стивен Кели из ББЦ Културе.

Али закључује: „То је прецизно хвата срце и душу видео игре - њених пунокрвних ликова, њеног уредног заплета, зрелих тема љубави и губитка.

То је, да завршим Елиину шалу, 'изузетно у својој области'."

Пратите нас на Фејсбуку,Твитеру и Вајберу. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на bbcnasrpskom@bbc.co.uk