Музика: Шакирина „Out Of Your League“ - како написати савршени хит о раскиду

Пре 21 минута

Тако је макар урадила Шакира са „Out of Your League", песмом о бившем партнару, шпанском фудбалеру Ђерару Пикеу, која је оборила све рекорде Јутјуба - са више од 82 милиона прегледа за 24 сата постала је најгледанија нова латинска песма у историји ове платформе.