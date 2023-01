Номинације за Оскара 2023: Све у исто време доминира, Кејт Бланшет пети пут у трци за велику награду

Пре 1 сата

Филм Све у исто време ( Everything Everywhere All At Once ) предводи овогодишње номинације за награде Америчке филмске академије.

Остали номиновани за најбољи филм су наставак Топ гана (Top Gun: Maverick), наставак Аватара (Avatar: The Way of Water), Духови острва (The Banshees of Inisherin), На западу ништа ново (All Quiet on the Western Front), Фабелманови (The Fabelmans) Стивена Спилберга, Елвис, Тар, Троугао туге (Triangle of Sadness) - добитник Златне палме у Кану, и Жене причају (Women Talking).