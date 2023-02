Филм и поп култура: Зашто је Мерилин Монро филмска икона коју најмање разумемо

Пре 1 сата

Већ испричана прича

Две Мерлинке

Почетак и крај, без средине

Чак и на врхунцу популарности, њен труд је исмеван и 1956. читава књига (о да!) посвећена томе је објављена под насловом Да ли ће глума упропастити Мерилин Монро? ( Will Acting Spoil Marilyn Monroe? ).

Једини изузетак је филм Моја недеља са Мерилин (2011), лагани приказ проблематичног снимања филма Принц и играчица (The Prince and the Showgirl) из 1957, што је био једини филм у њеној продукцији, а прича је испричана из перспективе Колина Кларка, асистента на снимању филма, који се заљубио у Мерилин, а на основу чији мемоара филм је снимљен.