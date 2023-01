The Last of Us: Да ли гљивична пандемија може све да нас претвори у зомбије

Џејмс Галагер

ББЦ здравље и наука

Пре 16 минута

Аутор фотографије, HBO/Warner Media/Liane Hentscher Потпис испод фотографије, Сцена из ХБО-ове постапокалиптичне ТВ серије The Last of Us у којој се види тело које је изјела гљива кордицепс

Дозволите да вам представимо нешто истински ужасавајуће - гљиву која жртве претвара у зомбије.

Њене споре улазе у тело.

Гљива потом расте и почиње да преузима контролу над умом домаћина све док не изгуби контролу и буде приморана да се попне на виши ниво.

Паразитска гљива изједа жртве изнутра, исцедивши им последњу хранљиву материју, док се припрема за велико финале.

Потом - у сцени страшнијој од најстрашнијег хорор филма - из главе покуљају смртоносне жилице.

Ово тело иструлело од гљива потом заспе спорама све око себе - осудивши и друге на исту зомби судбину.

Звучи као плод фикције.

Али краљевство гљива - које се разликује од биљака и животиња - варира од јестивих печурака до кошмарних паразита.

Врсте паразитских гљива као што су кордицепс и офиокордицепс су и те како стварне.

Ево како у ББЦ-јевој серији Планета Земља, сер Дејвид Атенборо посматра како једна од њих преузима контролу над мравом:

Тај инсерт са зомби мравом инспирисао је The Last of Us - вероватно најбољу видео игру коју сам у животу играо, а сада и хит ТВ серију која следи исти заплет.

И у игри и у серији, кордицепс се пребацује са запоседања уобичајених жртава - инсеката - на заражавање људи.

Пандемија коју она изазове доведе до краха друштва.

Али, у стварном свету, да ли је пандемија кордицепса - или изазвана било којом другом гљивом - уопште могућа?

„Мислим да потцењујемо инфекцију гљивама на властиту одговорност", каже ми доктор Ник Стоун, водећи стручњак за гљиве из Болнице за тропске болести у Лондону.

„То већ предуго радимо и потпуно смо неспремни за излажење на крај са гљивичном пандемијом."

Крајем октобра прошле године, Светска здравствена организација (СЗО) је објавила први списак гљива опасних по живот.

Међу њима има неких језивих болести, али осетићете олакшање кад вам будемо рекли да се не том списку не налази кордицепс који нас претвара у зомбије.

Зашто не?

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Гусеница коју запоседа паразитска гљива - са жилицама које испуштају споре

Докторка Кариса де Бекер, микробиолошкиња са Универзитета у Утрехту, проучавала је како је кордицепс створио зомбификоване мраве и каже да не види како исто може икада да се деси људима.

„Наша телесна температура је напросто сувише висока за већину гљива да би се лепо сместила и расле - а исто важи и за кордицепс."

„Њихов нервни систем је једноставнији од нашег, тако да би дефинитивно било много лакше преузети контролу над мозгом инсекта него над нашим мозгом, а такође је њихов имуни систем много другачији од нашег."

Већина врста паразитског кордицепса развијало се милионима година да би се специјализовало за заражавање само једне врсте инсекта.

Већина не прелази са једног инсекта на другог.

„Да би ова гљива успела да пређе са инсекта на нас и изазвала инфекцију то је за њу превелик корак", каже докторка Де Бекер.

Претње које представљају гљиве одбацују се дуго времена.

„Људи о томе размишљају као о нечем тривијалном, површном или неважном", каже доктор Стоун.

Само шачица од милиона врста гљива изазива болести, али неке од њих могу да буду много горе од иритантног напада атлетског стопала или инфицираног нокта на ножном палцу.

Гљиве убијају око 1,7 милиона људи годишње - то је око три пута више од маларије.

Веће смртоносне претње од кордицепса

СЗО је идентификовала 19 различитих врста гљива за које мисли да представљају озбиљну претњу.

Међу њима су изненадно појављивање кандиде аурис - као и гљиве мукормикети које нам тако изједају месо да могу брзо да доведу до тешких повреда лица.

Доктор Нил Стоун ме позива у Лабораторију здравствене службе (ХСЛ) у Лондону, где се анализирају узорци са британских пацијената како би се видело да ли су њихове инфекције изазвале гљиве и које лечење би за њих могло да функционише.

Разговарамо о неким од највећих опасности од гљива.

Аутор фотографије, James Gallagher Потпис испод фотографије, Доктор Нил Стоун тврди да игноришемо гљиву кандиду аурис „на сопствену одговорност"

Кандида аурис је прва којом се бавимо.

То је гљива типа квасца и ви можете да осетите јак мирис пиваре или теста за хлеб кад сте јој близу.

Али ако уђе у тело, може да запоседне крв, нервни систем и унутрашње органе.

СЗО процењује да и до половине људи умре ако има инвазивну инфекцију кандиде аурис.

„Она је попут чудовишта које се појављивало повремено у последњих петнаестак година, али сада може да се нађе свуда у свету", каже доктор Стоун.

Први забележени случај био је у увету пацијента у Токијској градској геријатријској болници 2009. године.

Кандида аурис природно одбацује анти-гљивичне лекове а неки сојеви су резистентни на све лекове које имамо на располагању.

Због тога се сматра суперболешћу.

Преноси се углавном преко контаминираних површина у болницама.

Лепи се за цевчице за инфузију и манжетне на апаратима за мерење притиска.

Јако ју је тешко опрати.

Решење је често да се затворе читава болничка одељења.

Ово се десило чак и у Великој Британији.

Доктор Стоун каже да од свих гљива „ова највише забрињава" и да је „игноришемо на властиту одговорност", јер, ако се рашири, „могла би да блокира читаве здравствене системе".

Још једна гљива убица - криптококус неоформанс - може да се увуче у нервни систем људи и доведе до опасног менингитиса.

Сид и Ели били су тек у првим данима меденог месеца на Костарици кад је Ели изненада позлило.

Аутор фотографије, Sid and Ellie Потпис испод фотографије, Сид и Ели су били на меденом месецу кад је Ели добила гљивичну инфекцију

Њени првобитни симптоми - главобоља и мучнина - објашњени су са превише излагања сунцу, али онда су кренули грчеви и прави правцати епилептични напади.

Морали су да је вежу у висећој мрежи за лежање и превезу бродом до медицинске установе.

„Никад нисам видео ништа страшније, посебно зато што сам се осећао потпуно беспомоћно", каже ми Сид.

Скенови су показала да јој је отекао мозак, а тестови су били позитивни на криптококу.

Срећом, Ели је добро реаговала на лечење.

Пробудила се из коме после 12 дана проведених на респиратору.

„Сећам се само да сам вриштала", каже она.

Имала је делузије - укључујући да је родила тројке и да је њен муж прокоцкао сав њихов новац.

„И тако је прва ствар коју сам му рекла била да је с нама свршено", каже она.

Ели се сада добро опоравља.

Она каже да није могла ни да са сања да гљива може да учини тако нешто живом човеку.

„Не помишљате да ћете отићи на медени месеца и да ћете тамо замало да умрете."

Мукормикети, такође познати као црне гљиве, изазивају болест мукормикозу која вам изједе месо.

Има надимак који открива суштину њене подмукле природе - дизач поклопца.

Аутор фотографије, James Gallagher Потпис испод фотографије, Гљива мукормикет може да се рашири невероватно брзо

Шири се јако брзо.

Ова слика показује да, после само 24 часа од узгоја у петријевој посуди, може да јој подигне поклопац.

„Кад имате неко воће и оно се већ нарденог дана претворило у кашу, то је зато што ју је напала мукор-гљива", каже докторка Ребека Гортон, клиничка научница из ХСЛ-а.

Она каже да је ретка код људи, али да може да буде „стварно озбиљна инфекција".

Црна гљива је опортуниста који се запати код људи са слабим имуним системом.

Напада лице, очи и мозак, и може да буде смртоносна или да остави људе са тешким деформитетом.

Лоша инфекција се шири „једнако брзо" у људском телу као у воћу или лабораторији, упозорава докторка Гортон.

Током пандемије ковида, дошло је до експлозије случајева црних гљива у Индији.

Умрло је више од 4.000 људи.

Стероиди који су се давали због ковида ослабљују имуни систем, а верује се да је висок ниво дијабетеса такође помогао ширење гљиве.

Да ли треба озбиљније да схватамо гљиве?

Гљиве су инфекције које се веома разликују од бактерија или вируса.

Кад се разболимо од гљива, готово је увек добијемо из окружења уместо да се шири путем кашља и кијања.

Сви смо редовно изложени гљивама, али је њима често потребан ослабљени имуни систем да би се примиле.

Како медицина одржава више нас у животу - као што су људи који су преживели лечења од рака - има нас све више са ослабљеним имуним системом.

Доктор Стоун каже да би гљивична пандемија вероватно изгледала другачије од ковида - и по томе како се шири и по типу људи које заражава.

Он сматра да претња постоји због „пуке количине гљива у окружењу... климатских промена, међународних путовања, све већег броја случајева и њиховог дубоког запостављања по питању лечења која имамо на располагању."

Гљиве нас можда неће све претворити у зомбије, али могу да изазову много више проблема од обично атлетског стопала.

