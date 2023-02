Велика Британија и сексуално насиље: Вишеструко осуђивани педофил и бивша глам рок зведа Гери Глитер пуштен из затвора

Пре 36 минута

Под именом Гери Глитер, Гад је био једна од највећих британских глам рок звезда 1970-их, са три хита на првом месту листа у Великој Британији, а један од њих јеLeader of the Gang (I am!).