Греми 2023. и музика: Бијонсе ушла у историју, Хари Стајлс освојио награду за албум године

Пре 32 минута

Хари Стајлс је енергично извео његов хит сингл „As It Was"

Тријумф британских извођача

Посвете и успомене

Награду је освојила и Адел за најбоље поп вокално извођење за песму Easy On Me .

Кантауторка Бони Рејт је изненадила многе освајањем награде у категорији „песма године" њеном баладом Just Like That , оставивши иза себе фаворизоване Тејлор Свифт и Бијонсе.

Репер Куаво ( Quavo ) из састава Мигос, извео је Without You , песму коју је написао после трагичне смрти његовог нећака и колеге из бенда Тејкофа ( Takeoff ) прошлог новембра.

Сет је песмом Flash To The Beat започео Грендмастер Флеш ( Grandmaster Flash ), један од пионира за грамофонима.

Легендарни реп састав Run-DMC је извео нумеру Rock The Bells , Паблик Енеми ( Public Enemy ) одреповао стихове Yo, Bum Rush The Show , а Миси Елиот ( Missy Elliot) њену песму Lose Control .

Баста Рајмс (Busta Rhymes) је препознатљивим брзим реповањем извео његов део из песме Look At Me Now где је гостовао Крису Брауну.