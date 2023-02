Русија, Украјина и музика Украјина критиковала говор Роџера Вотерса, оснивача Пинк Флојда, у Уједињеним нацијама

Роџер Вотерс, један од оснивача британске рок групе Пинк Флојд, искористио је говор у Уједињеним нацијама (УН) да понови властиту контроверзну тврдњу да је руска инвазија на Украјину „испровоцирана".

Музичар се обратио Савету безбедности УН на позив Русије.

Вотерс је позвао на прекид ватре и осудио руску „илегалну" инвазију, али и „провокаторе" на Западу за које је тврдио да сносе одговорност.

Стални представник Украјине при УН Сергеј Кислица назвао је Вотерсов говор „још једном циглом у зиду" (алузија на чувену песму Пинк Флојда - Another brick in the wall) руских дезинформација.

Русија је затражила од Вотерса да се обрати петнаесточланом Савету безбедности после интервјуа за један немачки лист, у којем је похвалио лидерство Владимира Путина.

Међутим, 79-годишњи певач, који се појавио са псом, изненадио их је променом става о рату.

„Инвазија Руске Федерације на Украјину била је противзаконита. Ја то најоштрије осуђујем", рекао је он путем видео-линка.

„Такође, руска инвазија на Украјину је била и испровоцирана, тако да најоштрије осуђујем и провокаторе."

Уместо да заступа став Русије, музичар је рекао да говори у име „четири милијарде браће и сестара" - већине светске популације.

Наставио је: „И шта милиони без гласа имају да кажу? Кажу хвала што сте нас данас чули. Много је нас који не учествујемо у профиту ратне индустрије.

„Ми наше синове и кћери не желимо да одгајамо како би били ваше топовско месо.

„Сматрамо да је једини разуман правац деловања данас да се позове на хитан прекид ватре у Украјини. Не треба потрошити више ни један украјински или руски живот, нити један, сви су они драгоцени у нашим очима", додао је.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Музичар се јавио из његовог дома у Швајцарској, а придружио му се и његов пас

Руски амбасадор при УН Василиј Небензја није коментарисао музичарево позивање на незаконитост инвазије.

Дипломата је похвалио његову „веома прецизну анализу догађаја" и поновио властито уверење да Запад води рат против његове земље.

Остали чланови Савете безбедности УН су били мање одушевљени говором.

Заменик сталног америчког представника при УН, Ричард Милс, рекао је: „Свакако признајем да он има импресивна достигнућа као извођач.

Његове квалификације да нам се обрати као стручњак за бригу о контроли наоружања или европским безбедносним питањима су ми мање очигледне."

'Иронично је, ако не и лицемерно'

Кислица је поменуо текстове песама Пинк Флојда у одговору, напоменувши да је бенд некада био забрањен у Совјетском Савезу због протеста против инвазије на Авганистан 1979.

„Иронично је, ако не и лицемерно, да господин Вотерс сада покушава да оправда другу инвазију", рекао је Кислица.

„Како је тужно што његови фанови гледају како прихвата улогу само још једне цигле у зиду - зиду руских дезинформација и пропаганде."

Руски председник Владимир Путин је више пута за инвазију окривио ширење НАТО-а и настојање Украјине да му се придружи.

Међутим, источноевропске земље су настојале да се придруже одбрамбеном савезу као заштитна мера против Русије, док су Шведска и Финска поднеле захтев за придруживање тек после инвазије у фебруару 2022.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, „The Dark Side of the Moon" је један од најпродаванијих албума свих времена

Представник Албаније Ферит Хоџа приметио је како су Вотерсове некадашње колеге из бенда прошле године објавили песму подршке Украјини.

Та ствар је продубила ионако већ озбиљан раскол између Вотерса и гитаристе Пинк Флојда Дејвида Гилмора.

У интервјуу за Берлинер Цајтунт, Вотерс је рекао:

„Сматрам да је то заиста, заиста тужно. То охрабрује наставак рата.

„Пинк Флојд је име са којим сам се некада повезивао... То што сада повезујем то име са нечим попут овог рата ме растужује."

'The Dark Side Of The Moon' поново

Као одговор на ту изјаву, и Вотерсове ставове о Израелу последњих година, Гилморова супруга Поли Самсон је ове недеље писала на Твитеру да је он „Путинов апологета" као и „антисемита до сржи".

Гилмор је подржао изјаву Самсон, додајући: „Свака реч је доказано истинита".

Вотерс је коментаре Поли Самсон назвао „запаљивим и крајње нетачним" и рекао да их побија „у потпуности".

Односи су додатно погоршани пошто је Вотерс рекао за британски лист Телеграф да је поново снимио култни албум Пинк Флојда из 1973. The Dark Side Of The Moon, како би га повратио од старог бенда.

„Ја сам написао The Dark Side Of The Moon", рекао је.

„Хајде да се решимо тих 'ми' којештарија. Наравно да смо били бенд - било нас је четворо, сви смо дали допринос, али то је мој пројекат и ја сам га написао."

Код званичних заслуга на албуму пише да је Вотерс написао све текстове и музици допринео на пет од десет песама.

У интервјуу за Телеграф, музичар је осуо паљбу по колегама из бенда, па и по покојном клавијатуристи Рику Рајту, тврдећи да они „не нису могли да пишу" текстове.

„Ник (Мејсон, бубњар) се никада није претварао, али Гилмор и Рик? Они не могу да пишу песме, немају шта да кажу.

„Они нису уметници. Немају идеје и никада нису имали, и то их излуђује."

