Преминуо Барт Бакарак у 94. години: Одлазак једног од највећих композитора поп музике и културе

Аутор фотографије, PA

Барт Бакарак био је један од последњих великих поп композитора и текстописаца 20. века.

Умро је природном смрћу у 94. години, код куће у Лос Анђелесу, саопштила је његова публицисткиња Тина Браусам.

Заједно са Халом Дејвидом, Бакарак је направио песме које су саме по себи поставиле стандард.

Били су отмени, привлачни, комерцијални и музички сложени, а велики број њихових песама постали су хитови током каријере дуже од 50 година.

Његове песме су превазишле рок еру; никад у моди, али никад ни ван ње.

Барт Фриман Бакарак је рођен у Канзас Ситију, у америчкој држави Мисури, 1928. године, али је одрастао у Њујорку, где је његов отац био познати колумниста у новинама.

Као тинејџер је развио интересовање за џез, често је успевао да се увуче у многе њујоршке џез клубове док је још увек био малолетан.

Студирао је музику у Монтреалу и Калифорнији и нашао се у друштву композитора Џона Кејџа, који је имао велики утицај на Бакарака.

До краја 1960-их Бакарак је написао на десетине хитова

Бакарак је служио војску у Кореји и, када се вратио у цивилни живот, почео је да ради као композитор и аранжер, пишући песме за мноштво извођача, међу којима је била и глумица и певачица Пола Стјуарт, са којом се касније венчао.

У једној фази током касних 1950-их и раних 1960-их, пратио је Марлен Дитрих, док је изводила њен кабаре шоу широм Европе и Сједињених Држава.

До тада се удружио са текстописцем Дејвидом.

Упознали су се у чувеној Брил згради у Њујорку, северно од Тајмс сквера на Бродвеју, где су многи музички издавачи и популарни кантаутори имали канцеларије.

Прве велике хитове остварили су 1957. и 1958. године - „The Story of My Life", коју је снимио Марти Робинс, и „Magic Moments", коју је отпевао Пери Комо, и доспео на прво место музичких топ листа у Великој Британији.

Истрајавање

Како су освануле 1960-те, чинило се да овај дуо не може да погреши јер су правили хит за хитом за бројне познате извођаче.

Џин Питни је снимио „24 Hours From Tulsa", браћа Вокер су направили класик „Make It Easy on Yourself", а Дасти Спрингфилд је била на топ листи са песмом „I Just Don't Know What to Do With Myself".

Инспирисан његовом другом женом, глумицом Енџи Дикинсон, Бакарак је написао музику за филмове, међу којима је и класик „Raindrops Keep Fallin' on My Head" за филм Буч Кесиди и Санденс Кид, као и песму „Alfie", која је постала хит певачице Силе Блек.

Потоњи је добио номинацију за Оскара за најбољу песму, као и музичка тема за филм Шта је ново, мачкице?, коју је снимио певач Том Џоунс, и песма „The Look of Love", хит уметнице Дион Ворик.

Сила Блек је била један од многих уметница и уметника које су имале музичке хотове са Бакараковим песмама

Најуспешнија и најдуготрајнија сарадња коју је дуо је уживао била је управо са Дион Ворик, певачицом коју је пар ангажовао за снимање демо плоча.

Почевши од „Don't Make Me Over" 1962. године, снимила је низ од скоро 40 хитова са Бакараком и Дејвидом током наредних 10 година, међу којима су и песме „Walk On By", „Do You Know the Way to San Jose?" и „I'll Never Fall in Love Again".

До почетка 1970-их, Бакарак и Дејвид су написали више од 100 песама, али је њихово партнерство почело да се распада.

Музичка верзија филма Изгубљени хоризонт из 1937. године била је скуп промашај и изазвала низ тужби.

Бакарак и Дејвид прекинули су партнерство.

Бриткост

Његов брак са Енџи Дикинсон је такође био у проблему, а потражња за његовом музиком почела је да опада.

Али Бакарак је имао велики повратак током 1980-их, пишући хитове попут тематске песме за филм Артур, са његовом трећом супругом, Керол Бејер Сејџер.

Наставили су да раде заједно и написали „Making Love" за Роберту Флек, „That's What Friends Are For", коју је певала Дион Ворик, као и песме за Гледис Најт, Нила Дајмонда и Пети Лабел.

Много млађи кантаутори, попут Ноела Галагера из групе Оејзис, дивили су се Бакараковој музици, а други су желели да раде са њим.

Наступ на фестивалу Гластонбери 2015

Сарађивао је са Елвисом Костелом и репером Доктором Дреом, а такође се појавио на великом екрану (у улози самог себе) у филмовима о Остину Пауерсу.

У јуну 2015, Бакарак је наступио на бини Гластонбери фестивала уз усхићену добродошлицу.

Сама блискост са Бакараковом музиком значила је да је њена бриткост понекад била занемарена: одбачена је као „музика за лифтове" или „слушање успут".

Али типична Бакаракова композиција била је ритмички сложена, често погрешно наводећи слушаоце изненадним променама у такту и неправилним фразама.

Хармоније су понекад биле неконвенционалне (наводи се да је Бакарак био под утицајем бибоп џеза из његове младости) и био је изванредан у стварању музичке удице која остаје у ушима и одбија да оде.

Пре свега, његове песме су музички софистициране и захтевале су софистициране интерпретације његових певачица и певача - што је можда један од разлога зашто су га касније генерације композитора веома поштовале.

