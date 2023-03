Наука и жене: Нова Барбика по угледу на познату британску астрономкињу

Пре 53 минута

Нова Барби лутка биће израђена по лику британске астрономкиње, познате по емисијама Ноћно небо (The Sky at Night) на ББЦ-ју и Посматрање неба (Stargazing) на дечијем каналу британског јавног сервиса.

Follow BBC East Midlands on Facebook, on Twitter, or on Instagram. Send your story ideas to eastmidsnews@bbc.co.uk.