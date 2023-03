Оскар 2023:: Доминација филма Све у исто време, и Џејми Ли Кертис дочекала да добије златног човечуљка

Мишел Јео

Научнофантастична акција Све у исто време (Everything Everywhere All at Once) апсолутни је победник 95. доделе Оскара са седам златних статуета, међу којима и за најбољи филм и за најбољу режију.

Мишел Јео је постала прва азијска добитница Оскара за најбољу глумицу за улогу у филму Све у исто време.

Ратни спектакл На западу ништа ново однео је четири Оскара, а церемонију је обележио и велики повратак Брендана Фрејзера који је проглашен најбољим глумцем у филму Кит.

Џејми Ли Кертис освојила је првог Оскара у њеној 45-годишњој глумачкој каријери, освојивши награду за најбољу споредну глумицу у категорији у којој је конкуренција била врло јака.

Оскара за најбољи документарни филм добио је Наваљни о руском опозиционару Алексеју Наваљном, најгласнијем критичару председника Русије Владимиру Путину.

Наваљни тренутно издржава казну затвора.

За најбољи анимирани филм проглашен је Пиниокио, у режији Гиљерма дел Тора.

Данијел Шајнерт (лево) и Данијел Кван (десно), редитељи филма Све у исто време, са продуцентом Џонатаном Вангом (у средини)

Филм Све у исто време награђен је и за режију, монтажу и најбољи оригинални сценарио.

„Даме, не дозволите никоме да вам каже да сте прошли свој врхунац", рекла је Мишел Јео преузимајући награду.

У филму Све у исто време, Јео игра кинеско-америчку власницу перионице која је заглибила у дуговима, заглавила у браку који се распада и мучи се да успостави прави контакт са ћерком Џој.

Када открије различите верзије себе у мултиверзуму, мора да искористи њихове вештине како би спасила свет.

„Ово је доказ да се снови остварују", рекла је Јео.

„Посвећујем награду свим мамама на свету јер су оне суперхероји, а без њих нико од нас не би био овде вечерас", поручила је.

Јео је тек друга обојена жена која је освојила награду за најбољу главну глумицу, после Хале Бери за улогу у филму Monster's Ball пре више од две деценије.

Велики повратак Брендона Фрејзера

Брендан Фрејзер

После много година ван холивудских рефлектора и пажње медија, велики повратрак направио је Брендан Фрејзер, освојивши награду за најбољег глумца.

„Захвалан сам Дарену Аронофском (редитељу) што ми је пружио креативни спас", рекао је 54-годишњак који је награду освојио за улогу у филму Кит.

Фрејзер је био велика филмска звезда на прелазу у нови миленијум, глумећи у филмовима као што су Џорџ из џунгле и Мумија.

Али потом се повукао, да би углавном глумио мање улоге.

То се променило када је добио улогу професора са прекомерном тежином у филму Кит који покушава да поправи однос са отуђеном ћерком.

Фрејзер је трансформисао изглед за филм, који је освојио и Оскара за најбољу шминку и фризуру.

Сви добитници Оскара 2023:

Најбољи филм

Све у исто време (победник)

На западу ништа ново (All Quiet on the Western Front)

Аватар: Пут воде (Avatar: The Way of Water)

Духови острва (The Banshees of Inisherin)

Елвис

Фабелманови (The Fabelmans)

Тар

Топ Ган: Маверик (Top Gun: Maverick)

Троугао туге (Triangle of Sadness)

Жене говоре (Women Talking)

Најбољи глумац

Брендан Фрејзер, Кит (победник)

Пол Мескал, После сунца

Бил Наји, Живети

Колин Фарел, Духови острва

Остин Батлер, Елвис

Најбоља глумица

Мишел Јео, Све у исто време (победница)

Мишел Вилијамс, Фабелманови

Андреа Рајзборо, Лесли

Ана де Армас, Плавуша

Кејт Бланшет, Тар

Џејми Ли Кертис са њеним првим Оскаром у 45 година дугој каријери

Најбољи глумац у споредној улози

Ке Хуј Куан - Све у исто време (победник)

Брендан Глисон - Духови острва

Бајан Тајри Хенри - Causeway

Џад Хирш - Фабелманови

Бери Кио - Духови острва

Најбоља глумица у споредној улози

Џејми Ли Кертис - Све у исто време (победница)

Анђела Басет - Црни пантер: Ваканда заувек (Black Panther: Wakanda Forever)

Хонг Чау - Кит

Кери Кондон - Духови острва

Стефани Хсу - Све у исто време

Најбоља режија

Данијел Кван и Данијел Шајнерт, Све у исто време (победници)

Стивен Спилберг, Фабелманови

Тод Филд, Тар

Рубен Остлунд, Троугао туге

Мартин Мекдона, Духови острва

Најбољи оригинални сценарио

Све у исто време (победник)

Трогуао туге

Фабелманови

Духови острва

Тар

Најбоље адаптирани сценарио

Жене говоре (Women Talking) - победник

На западу ништа ново

Живети

Топ Ган: Маверик

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Најбоља сценографија

Кристијан Голдбек и Ернестин Хипер, На западу ништа ново (победник)

Вавилон

Духови острва

Све у исто време

Фабелманови

Најбоља музика

Фолкер Бертелман за филм На западу ништа ново

Најбоља фотографија

На западу ништа ново (победник)

Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

Елвис

Empire of Light

Тар

Најбољи костим

Златна статуета за најбољу костимографију отишла је у руке Рут Картер за филм Црни пантер: Ваканда, заувек.

Најбоља шминка

Адријен Моро, Џуди Чин и Анамари Бредли за рад у филму Кит (победници)

Вавилон

Елвис

Све у исто веме

Mrs Harris Goes To Paris

Најбољи визуелни ефекти

Аватар: Пут воде (победник)

На западу ништа ново

Бетмен

Црни пантер: Ваканда заувек

Топ Ган: Маверик

Најбољи анимирани филм

Пинокио, рећина Гиљермо дел Торо (победник)

Marcel the Shell with Shoes on

Puss in Boots: The Last Wish

The Sea Beast

Turning Red

Најбољи документарни филм

Наваљни (победник)

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Најбољи звук

Топ Ган: Маверик (победник)

На западу ништа ново

Аватар: Пут воде

Бетмен

Елвис

Најбоља песма

После Златног глобуса и Бафте симпатични Индијци М. М. Керавани и Чандрабосе подигли су и Оскара за најбољу песму NAATU NAATU из филма RRR.