Оскар 2023: Гламурозна издања на филмској манифестацији на тепиху шампањ боје

13 март 2023, 09:13 GMT

Мишел Јео, звезда научнофантастичне акције Све у исто време (Everything Everywhere All at Once), која је освојила Оскара за најбољу глумицу, носила је Диорову хаљину са белим ресама опточену дијамантима.