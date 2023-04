Музика: Зашто је Мајли Сајрус ултимативна поп звезда данашњице

Током деценија постојања поп музике, многи извођачи су били хваљени због својих камелеонских особина - натприродних могућности да промене властити имиџ и звук без жртвовања свог уметничког идентитета.

Дејвид Боуви и Мадона су двоје најпознатијих са таквим особинама који нам падају на памет.

Али Мајли Сајрус је своју моћ за променом уградила у лични бренд на начин карактеристичан за 21. век.

Ова дефинисана, модерна поп звезда је искористила замагљене границе које постоје међу жанровима у тренутку када су еклектичне плејлисте Спотифаја много више почеле да утичу на слушаоце од традиционалних (и генерално жанровски одређенијих) радијских плејлиста.

Од када је Сајрус лансирала музичку каријеру пре 17 година, када је играла измишљену поп звезду у Дизнијевој хит серији Хана Монтана, она се опробала у свему од енергичног поп-рока до одважног Р&Б-ја, као и рефлексивног фолк-попа или гламурозног кантри-диска.

Данас 30-годишња певачица, глумица и културолошки громобран ужива у једном од највећих хитова каријере са песмом Flowers (Цвеће) лепршавим хвалоспевом о самољубљу у којем се могу чути и одјеци песме I Will Survive Глорије Гејнор.

Сајрус и суптилност нису увек ишли једно уз друго - она је и буквално узјахала куглу за демолирање зграда у видеу за песму са врхова топ листа Wrecking Ball из 2013. - али песма Flowers је значајна и због својеврсне музичке и вокалне уздржаности.

„Могу себе да волим више од тебе", пева она у сетном рефрену ове сунцем прошаране диско нумере која се налази на врху Билбордове топ листе (Хот 100) већ неколико недеља.

То је водећи сингл са њеног осмог студијског албума Endless Summer Vacation, недавно и створеног не би ли нас увео у још једну тријумфалну фазу ове певачице.

Песма River (Река), бриљантни други сингл са албума је још један инстантни Мајли Сајрус класик - и то не само зато што звучи као да је настао из исте звучне матрице као и песма Midnight Sky, певачицин хит сингл инспирисан музиком Стиви Никс, из 2020. године.

Аутор фотографије, Columbia Records Потпис испод фотографије, На омоту новог албума је видимо како виси на трапезу - што је типично одважна слика

Порука о самољубљу песме Flowers је испоручена са блиставом искреношћу, али Сајрус овде испољава и ретко показивану вољу да се поиграва са сопственим имиџом.

У епизоди серије Црно огледало из 2019. године, она је играла измишљену поп звезду под именом Ешли Оу, лик који је подсетио на њен рани алтер его, Хану Монтану, све са не тако убедљивом периком на глави.

Прерушена у Ешли Оу, она је чак направила и сопствену верзију индустријске рокачине Head Like a Hole (Nine Inch Nails) у стилу ведре клупске песме On a Roll - бриљантан и духовит тренутак.

Хју Мекинтајер, музички новинар магазина Форбс, верује да је ,,прикладно називати Мајли Сајрус камелеоном јер је показала, по ко зна који пут, да је у стању да произведе изузетно квалитетну музику која се може пласирати кроз најразличитије жанрове".

Мекинтајер напомиње да иако се Сајрус није музички „дотакла свега", „она се већ опробала у року, попу и електронској музици, а у назнакама, с времена на време, чак и у кантрију и хип-хопу".

Нису сви њени пројекти били блокбластери: после ЕП-ја She Is Coming из 2019, у којем се могу чути утицаји треп музике и који је требало да буде само први у трилогији, она се поново наштеловала и потом следеће године опет појавила са рок албумом Plastic Hearts.

Али у исто време, она никада није имала и изразити промашај.

„Све је то прошло сасвим фино", каже Мекинтајер за њено мењање жанрова, „а то није нешто што свако може да учини".

Endless Summer Vacation је најсвежији пример њеног дара за реинвенцијом.

Она овде нуди искрен поглед на распад романтичне везе, а у исто време одаје музичку почаст жанровима у којим се претходно истицала: кантрију у песми Thousand Miles, синт-попу из нумере Violet Chemistry, психоделичном року са Rose Colored Lenses.

„Ти чак и не желиш да се позабавиш собом" - пева она у песми са укусом алтернативног рока, упућеној неименованом бившем.

Она албум описује као „љубавно писмо упућено Лос Анђелесу", што би чак могло да звучи и скромно, али Сајрус није изгубила осећај за велико.

Омот албума је приказује како самоуверено виси са трапеза; према наводима саопштења начињеног за медије, ову слику је ,,у потпуности произвела Мајли Сајрус, без икаквих визуелних ефеката".

„Волим чињеницу да је Мајли уравнотежена и увек своја", каже Абиша (ABISHA) британска певачица и ауторка која Сајрус сматра неким ко је утицао на њу.

„Она се не боји да пређе границе или да буде у некој мери и разуздана и то је моја звезда водиља".

На албуму се налазе и песме које су изведене у сарадњи са још једном алхемичарком светских топ листа, аустралијском певачицом Сијом и Гремијем овенчаном кантри певачицом Бренди Карлајл.

Тиме се истиче и њен изузетан статус међу колегама - она је и у прошлости снимала нумере са свима, од психоделчног рок бенда Фламинг Липс, па све до кантри иконе Доли Партон, која је иначе и њена кума са крштења.

Искусна у шоу бизнису

Иако има само 30 година, Сајрус је већ искусна ветеранка у музичкој индустрији.

Рођена у Нешвилу, ћерка популарног кантри певача Билија Реја Сајруса и музичке менаџерке Тиш Финли, каријеру је започела 2001. године, појављивањем (не и на шпици) у серији Док, болничкој драми у којој је глумио њен отац.

Пет година касније, када је имала 13 година, Сајрус је постала глобални тинејџерски идол захваљујући главној улози у серији Хана Монтана.

У овом пристојном ситкому који се приказивао четири сезоне и који је изнедрио и један спин-оф филм, Сајрус је Мили Стјуарт, наизглед обична девојка која води двоструки живот и као Хана Монтана, млада поп икона.

Ова ингениозна премиса је пружила сјајну прилику Сајрус, доброј певачици и рођеној комичарки, да произведе и препознатљиву, рационалну девојку, али и дречаву, харизматичну супер звезду.

Она је приграбила ову шансу и појурила, успут објављујући три албума као Хана Монтана.

Због тога што је постала позната играјући фиктивни лик, Сајрус је морала да еволуира - сад размислите мало ван задатих оквира - од самог, најранијег почетка.

Транзиција од Хане Монтане до Мајли Сајрус која није смела да угрози њен статус код обожавалаца који су је заволели као Хану Монтану, била је њена прва музичка еволуција.

Она је у почетку томе приступила веома опрезно: њена дебитантска соло плоча из 2007. године је објављена као дупли албум са саундтреком за другу сезону серије.

See You Again, песма која се истицала на делу албума Упознајте Мајли Сајрус, представљала је летимичан поглед на интелигентну поп, али и особену звезду у коју се претварала.

Описујући посрамљујући сусрет са неким ко јој се допадао - „Питао си се шта не ваља код мене/Моја најбоља пријатељица Лесли је рекла/Ма она је само Мајли" - песма има заразне стихове који упућују на то да Сајрус и сама има необичан, колоквијални стил.

Сајрус се није опростила од Хане Монтане све до последње сезоне у јануару 2011, али до тог тренутка она је већ успела да се етаблира и као поп звезда.

Она је успут демонстрирала и озбиљне музичке домете производећи хитове као што су били поп-панк драгуљ (7 Things из 2008.), моћна балада са примесама кантрија (The Climb, 2009.) и једна умерено брза поп песма (Party In the USA, 2009.).

Ову последњу је написала заједно са британском певачицом Џеси Џеј и песма је требало да се нађе на њеном албуму, али када се уместо тога појавила код Мајли Сајрус, стихови који су говорили о „нервози" и „носталгији", савршено су се уклопили у гламурозни Лос Анђелес који је преузео њену персону као амбициозне девојке из Нешвила која покушава да успе у великом граду.

У стварности, она се у Лос Анђелес заиста преселила четири године раније.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Сајрус је постала славна у раним тинејџерским годинама улогом у Дизнијевој серији Хана Монтана

Више од 13 година након што је стигла до другог места на Билбордовој Хот Топ 100 листи, нумера Party In the USA је и даље најемитованија песма Мајли Сајрус на стриминг платформама, са 1.135 милијарди слушања на Спотифају.

Али ретроспективно, њен сингл из 2010, Can't Be Tamed, данас звучи визионарски.

„Желим да летим/желим да возим/Да негде одем/Да будем део нечег непознатог", пева она на овој заразној електро-поп нумери.

Иако је песма тобоже упућена потенцијалном партнеру, није тешко разумети ове стихове и као израз њеног неуморног и креативног духа.

У интервјуу који је дала Џимију Фелону у његовој емисији The Tonight Show, она је потврдила да је песма Can't Be Tamed била претеча ствари које ће се десити: „Већ сам вам рекла да ће нешто да се деси и да ја нисам Хана Монтана".

Када је на додели МТВ награда 2013. године извела We Can't Stop заједно са Робином Тиком, Сајрус је затрла све преостале трагове њеног некадашњег пристојног имиџа.

После тверковања уз Тика и показивања „пенастим прстом" (навијачки реквизит од пенастог материјала у облику шаке са испруженим прстом) у правцу својих гениталија, изумитељ „пенастог прста", Стив Хмелар, рекао је да је „разочаран девијантним коришћењем националне иконе".

Сајрус је постала поларизујући фактор током промоције албума Bangerz, али Мекинтајер сав негативни медијски одјек сагледава као колатералну штету.

,,Био је то њен тренутак, да се одмакне од Дизнија и да покуша нешто ризичније и зрелије, а такве ствари се обично прате уз дозу опреза", каже он.

Мекинтајер истиче и да је Сајрус била довољно мудра да своју нову, одраслу персону, подржи са пар неупитних синглова.

„We Can't Stop и Wrecking Ball заиста звуче као да су створени да постану масивни, платинасти хитови и на крају су то и постали", каже он.

Музичка новинарка Ел Хант верује да је албум Bangerz изазвао буру делом и због тога што је представљао „смишљени заокрет" за Сајрус, али и зато што је иницирао ,,предвидиви и испразни бес који константно прати жене у музичкој индустрији када певају о сексуалној моћи".

Шест година касније, 2019. године, Сајрус као да је признала и потврдила ову контроверзу постом на Инстаграму: „Срећна вам 6. годишњица албума Bangerz!!!! Нека се и следећих шест година људи нервирају!".

Како било, важно је схватити да је Bangerz ера привукла и валиднију врсту критицизма - као на пример ону да је намерно одабрала аспекте црне културе не би ли истакла нови, ризичнији имиџ.

Нарочито је изненадила здушним прихватањем тверковања, плесне форме која је потекла из „скакачке сцене" 1980-их у Њу Орлеансу, као и видео спотом у којем је окружена обојеним женама.

„Запањујуће је да је уопште било неке контроверзе због тога што сам у споту имала црне плесачице", протестовала је она у одговору Билборду када су је питали за коментар 2017. године.

„То је одједном постала тема, људи су говорили да сам искористила црначку културу и оно са Мајком (Will Made It)… то није истина. Биле су то плесачице које су ми се свиђале".

Било како било, Хант верује да је критички поглед био све гори због ,,невероватно брзог напуштања Бангерз звука који је био под јаким утицајем хип-хопа и црне културе".

Уистину, Сајрус је после овог значајног албума направила потпун музички обрт са ведром и милом плочом Miley Cyrus&Her Dead Petz, 2015. године.

Овај расплинути и експериментални пети албум дошао је право ниоткуда и моментално је био доступан на онлајн стримингу - бесплатно, што је тада била новост - када је она то објавила током доделе ВМА награда (Video Music Awards).

Делом сачињен у сарадњи са психоделичним саставом The Flaming Lips, на албуму су се налазиле 23 необичне и неподношљиво нерадијске песме са трипозним насловима као што су su Miley Tibetan Bowlzzz, Fweaky или Something About Space Dude.

У то време је чак и њена дискографска кућа била затечена.

„Они нису ни чули плочу све док није била завршена", рекла је Сајрус за Њујорк тајмс.

Чак и када се одмакла од поп музике украшене хип-хопом, и даље се гунђало о њеном потенцијално проблематичном односу према црначкој култури.

Док је промовисала свој шести албум Younger Now, релативно уздржану колекцију фолк и кантри песама која је била миљама удаљена од хип-хопа, она је изражавала дивљење према најновијем реп синглу Humble Кендрика Ламара, иако је већ извесно време критиковала тај жанр.

Стихови које је она схватала као мизогине, рекла је Сајрус за Билборд, „удаљили су ме помало од хип-хоп сцене".

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Наступ Мајли Сајрус са Робином Тиком на додели МТВ награда 2013. године је био један од најкоментарисанијих тренутака ове манифестације свих времена

Многи хип-хоп фанови су били разјарени.

Истицали су да је Сајрус имала користи од њихове културе када би јој то било згодно, али би је одбацивала када би желела да промени сопствени музички правац.

Сајрус се коначно 2019. године извинила због непримерених коментара које је постављала на Јутјубу испод видеа Miley Cyrus Is My Problematic Fav…Sorry.

„Свесна сам чињенице да је моја реченица '''удаљила сам се мало од хип-хоп сцене' била непримерена јер је заиста привилегија имати могућност да будете део те сцене", одговорила је Сајрус на видео који је на Јутјубу направила Кенија Вилсон.

Рекла је и да јој је „изузетно жао због раздора који су изазвале њене речи".

Током те године Сајрус се вратила поп музици која је у себи имала хип-хоп елементе песмом She Is Coming и добро прихваћеним ЕП-јем на којем су се налазиле и песме у којима су учествовали Гоустфејс Килер (Wu-Tang Clan), певач/репер Свеј Ли и икона дрег сцене Ру Пол.

Сарадња са Ру Полом у дрској песми Cattitude потцртала је њен статус ЛГБТQ узора; у ранијим интервјуима она се идентификовала као пансексуалка и ,,квир жена".

„Волим њену сексуалну флуидност, то што је квир и то што је увек, без пардона, то што јесте", каже Абиша.

Сајрус је такође подржала ову заједницу и оснивањем непрофитне фондације Срећни хипик (The Happy Hippie Foundation), чији је циљ „оспособљавање младих без дома, ЛГБТQ омладине и других рањивих људи".

Затим је на Гластонбери фестивалу 2019. године показала да је у стању да повеже све различите фазе властите каријере у лудо забаван сет обогаћен и неким обрадама туђих песама.

„Она је свој наступ третирала као да је рокерски, па се бацила на обраде свега, од Металике до оригиналне Nine Inch Nails песме која је и била инспирација за песму On a Roll из серије Црно огледало", каже Хант.

Сајрус је после тријумфалног наступа на Гластонберију наставила да бруси рокерске кораке на ретро албуму Plastic Hearts из 2020. године.

За потребе тог албума она је извела два дуета са две иконе овог жанра - Џоан Џет и Билијем Ајдолом.

У исто време, није напуштала ни поп звук, о чему сведочи узбудљиви сингл Prisoner који је објављен у сарадњи са још једном савременом звездом, Дуа Липом.

Уласком у нову еру са албумом Endless Summer Vacation на којем је и интригантна и трипозна песма Handstand, коју је написала заједно са експерименталном филмском редитељком Хармони Корин, њени обожаваоци већ знају да могу да очекују неочекивано.

Баш као што нам је и саопштила 2020. године, она је „неукротива" уметница.

Успешно мењање форме не осликава само њену музичку свастраност, већ и необично флуидну музичку еру кроз коју се она пробија.

„Пре само пар година било би можда и необично за једну велику звезду познату по одређеном музичком стилу да објави нешто у другачијем стилу.

„Ових дана, међутим, то је поприлично опште место", каже Мекинтајер.

Он верује да Сајрус и даље може суверено да користи замагљене границе између жанрова јер је развила истински препознатљив стил.

„Ми препознајемо начин на који она пише песме, било да је то рок, поп или нешто друго", каже он.

Било би помало претерано да кажемо да би сваки њен заокрет могао да се објасни цитирањем чувеног стиха из песме See You Again: „Ма она је само Мајли".

У сваком случају, 16 година након што је изашла из Хане Монтане, нема дилеме да је Сајрус изградила идентитет као истински музички камелеон.

Којим год путем да крене даље, људи ће обраћати пажњу на њу.