Музика и филм: Да ли је Џенифер Лопез најпотцењенија холивудска звезда

Лора Мартин

ББЦ Култура

Пре 11 минута

REUTERS/Mario Anzuoni

Отпевајте било ком миленијалцу стих: „Нек те не заварава то што ме саплићу" ("Don't be fooled by the rocks that I got") и велика је вероватноћа да ће он додати: „Ја сам и даље Џени из краја".

Више од двадесет година од објављивања сингла Jenny from the Block, песма је једнако заразна, уз 162 милиона прегледа на каналу Јутјуб.

Реч је о једној од најпознатијих њених песама, која је, притом, засигурно дефинише, истичући њен пажљиво изграђени бренд, као и њену неодољивост: тако је, била је задивљујућа и успешна холивудска звезда; али исто тако, на шта нас подсећа - она је и обична девојка из суседства.

Мада има здрав однос према иронији, ако је судити по чувеним сценама из тог видео-спота у којима је видимо како опуштено блеји са својим дечком, чувеним глумцем Беном Афлеком - шеткају се на палуби јахте спремни за купање.

Недавни документарац Полувреме бавио се тешкоћама које су уследиле након певачициног наступа на Суперболу 2020.

Песму која је најавила њен трећи албум This is Me… Then написао је Андре Дијо, инспирисан личном причом коју је певачица испричала у чувеној емисији водитељке Опре Винфри, у мају исте године.

„Најпре се звала Џени из Бронкса („Jenny from the Bronx")", каже Дијо за ББЦ Културу, „али смо наслов на крају променили. Такође, хтео сам и да јој дам нови надимак, попут Џеј-Ло [тако се звао њен други албум], и питао сам се да ли би волела да је зову Џени?".

Била је то најпопуларнија песма те године, чему су допринели видео и нестварно заразни риф на флаути - реч је о семплу диско нумере Hijack Енока Лајта.

У Америци је 16 недеља боравила на Билбордовој листи.

Оно што је специфично за њу у односу на друге велике мејнстрим поп песме јесте то што је њена средишња тема биографија певачице која припада другој генерацији миграната из Порторика и која је одрасла у њујоршком насељу Бронкс.

„Људи воле да дају подршку крајевима једнако као што подржавају људе, зато сам осетио да треба да нагласим везу између Џенифер и Бронкса, пошто је тамо настао хип-хоп", објашњава Дијо.

Кад је реч о Лопез, песма истиче колико је снажно везана за породично наслеђе, што ју је од почетка каријере дефинисало као перформерку.

Њен успон до статуса глобалне иконе био је дуг, али чак и данас - три деценије од почетка каријере, 80 милиона продатих плоча, осам албума и 40 филмова у којима је играла, још се бори за признање.

То се јасно видело у недавном Нетфликсовом документарцу Полувреме, који прати њену каријеру током напорних 2019. и 2020, када је имала запажену улогу у филму Преваранткиње са Вол Стрита и наступила на полувремену Супербоула 2020.

Ипак, у тренутку када може да слави нове велике успехе у својој каријери, истовремено осећа да је људи из индустрије забаве не поштују довољно.

Конкретно, видимо да није добила дуго жељеног Оскара за Муљаторе (Hustlers), и наметнуто јој је да на Супербоулу дели бину са другом латино певачицом, Шакиром, што је Лопез оштро прокоментарисала: „То је била најгора идеја на свету, да две певачице деле бину на Супербоулу!", рекла је пред камерама.

Смењивањем спонтаних кадрова и дизајна, документарац поставља питање: Да ли је Лопез најпотцењенија звезда?

Трновит пут ка слави

REUTERS/Mario Anzuoni

Лопез се од малена суочавала са оспоравањима: испричала је како су њени родитељи били незадовољни када је, као зрела тинеџерка, одлучила да прекине са студијама (планирала је да постане адвокатица) како би остварила сан о томе да постане звзеда.

Али након што је, почетком 90-их, добила посао као пратећа плесачица MC Hammerа и састава New Kids on the Block, добила је стално место у плесној трупи Fly Girls, која се редовно појављивала у телевизијској емисији са скечевима In Living Colour.

Уследиле је неколико епиздоних телевизијских улога, а затим се опробала у два високобуџетна остварења, која су ипак неславно завршила - акционом трилеру Воз трезор и комедији Џек са Робином Вилијамсом, годину дана касније.

Међутим, 1997. је снимила филм по коме је и данас памте: глумила је покојну Селену Кинтаниљу-Перез у Селени.

Кинтаниља-Перез је била мексичко-америчка певачица на путу да постане једна од највећих „свестраних" латиноамеричких звезда у историји, када ју је, у време кад је имала 23 године, упуцала и убила Јоланда Салдивар, вођа њеног клуба обожавалаца.

У филму, Лопез игра особу коју је много поштовала (иако је, заправо, Кинтиниља-Перез била млађа), што можда може да буде објашњење начина на који је одиграла улогу, за коју је добила бројне хвалоспеве, док је критичар Ел Еј Тајмса за њену изведбу употребио придев „успламтела".

Филмска критичарка и једна од водитељки емисије „Снимак екрана" на Четвртом програму радија ББЦ Елен И. Џонс слаже се да је, и поред тога што је Лопез прва латино звезда која је за улогу у филму добила хонорар вредан преко милион долара, Селена и даље њено најважније глумачко остварење.

„Њена неизмерна харизма је њена супермоћ. Због тога не можете да скренете поглед када је у кадру.

„Одабир те улоге је био мудар потез, јер ју је позиционирао у исту раван са том вољеном латино иконом, сугеришући да је и она икона која долази, али је такође и афирмисао њен латино идентитет, што јој је донело приврженост те групе у оквиру америчке и глобалне публике.

„Филм истиче да је њена харизма укорењена у њеној самосвести, њеном самопоуздању и да је повезана са њеним њухом за грађење каријере."

„Веома опасна романса" је један од филмова који су Лопез устоличили као истинску филмску звезду

Редитељ Селене Грегор Нава је касније тврдио да је након снимања једне од сцена, у којој Лопез наступа као Кинтаниља-Перез пред више од 35.000 људи у Хјустону, „певачица схватила да жели да изгради музичку каријеру, јер пре тога није никада размишљала о томе".

Био је то и први тренутак када су се њено име и додела награда Оскар појавили у истој реченици - иако, на крају, није добила ниједну номинацију за ову награду.

И поред тога, позорница за њен успех на различитим пољима била је спремна - у јуну 1999. је објавила деби албум On the 6.

Први сингл If You Had My Love је заузео врх америчке листе, затим су уследили Euro-dance бенгер Waiting For Tonight и Let's Get Loud, коју је написала Глорија Естефан.

Слика на омоту албума показује Лопез у опуштеном издању - седи у софи у гаћама и мајици са дугим рукавима, коса јој је везана у неуредни реп.

Одаје утисак девојке из суседства, која, слично као Jenny from the Block, треба да уздрма већ устоличену репутацију гламурозне парти девојке.

Тај део њене персоне је у јавности утврђен за свагда годину дана касније, 2000, на додели награде Греми, када је носила чувену Версаћеову хаљину с мотивима палме и великим изрезом на грудима.

Двадесет година касније, то је и даље један од најпознатијих стајлинга на црвеном тепиху.

Фотографија на омоту најављује лежерну пријатност њеног гласа, коју су поједини критичари похвалили.

„Уместо натегнутих гласовних акробација, Лопез се држи потцењеног ритам и блуз шапата девојке из комшилука која не мора да се напиње јер зна да је већ привукла пажњу", приметио је критичар Ролинг стоуна; други су били мање благонаклони, описујући њено певање придевима попут „танушно" или „крхко".

Иако је деби изазвао опречне реакције, две године касније Лопез је наредним издањем J-Lo показала гвоздену решеност да истраје у грађењу певачке каријере.

Након објављивања албума, у јануару 2001, постала је једина певачица са албумом и филмом - Непланирано венчање (The Wedding Planner) - који су паралелно били на врховима топ листа.

У време снимања и промоције албума On The 6, њена глумачка каријера је, такође, све време била била у успону.

Као њено најбоље глумачко остварење најчешће се наводи улога федералне агенткиње заљубљене у криминалца кога треба да ухапси, кога игра Џорџ Клуни, у романтичном трилеру Веома опасна романса (Out of Sight) Стивена Содерберга.

Због њихове међусобне хемије на великом платну, доведене до усијања, кренули су трачеви да у њиховом партнерском односу има и нечег налик старовременској романси.

„Током златног периода Холивуда, харизматичних звезда је било у изобиљу, али данас нема много оних који могу са тим да се носе као она", слаже се Џоунс.

„Када људи говоре о легендарном сексуалном набоју са великог платна (готово опипљиву), заправо мисле на спој две харизматичне, велике звезде и истанчаног редитеља који зна како да усмери ту енергију."

Лопез је потом показала ту „звезда је присутна" харизму у далеко комерцијалнијој романтичној комедији: најпре у Непланираном венчању, који је на уложених 35 милиона долара буџета инкасирао 100 милиона, а онда и у Собарици и сенатору, чија радња и после 20 година од премијере делује актуелно - изненадна романса, изазвана заменом идентитета, између резервисаног Ралфа Фајнса и собарице и самохране мајке из Бронкса, коју тумачи Лопез.

Собарица и сенатор је био важан део укрштајућег брендирања, утврђујући њен идентитет жене која, без обзира на амбицију или популарност, зна оно о чему пева у свом хиту: „одакле долазим".

Њена популарност је у међувремену расла, „али сјајно је то што је поштују припадници заједнице из које потиче, односно што није правиле компромисе кад је реч о пореклу и етничком наслеђу да би се прилагодила било чему што је у датом тренутку било популарно или имало статус мејнстрима", каже Гонзалес Витакер, колумнисткиња и бивша заменица уредника магазина Билборд.

„[Насупрот томе] она је помогла у премошћавању културних разлика тако што је многим женама постала модни узор.

„Мислим да је захваљујући њеном разгранатом деловању - одразу њене културе који видимо у њеном стилу, њеном звуку и животном путу - латино култура постала уваженија на глобалном нивоу.

Лопез је побрала хвалоспеве за улогу у филму „Преваранткиње са Вол Стрита" и многи су били непријатно изненађени због тога што те године није била номинована за награду „Оскар"

Оснивање сопствене продукцијске куће „Nuyorican Productions" 2001. био је такође мудар потез и, према Гонзалес Витакер, омогућио јој је да се обрати публици коју Холивуд не покрива: „У Америци, Латиноси као заједница иду у биоскопе и стримују више него друге заједнице, дакле постоји потражња која није задовољена и непрестано је ускраћена, коју Лопез непрестано задовољава. То говори о њеној пословној мудрости."

Биографски филм El Cantanteиз 2006. о пoрториканском музичару Ектору Лавои и његовој жени Пучи, коју игра Лопез; идуће године је у филму Bordertown играла новинарку која истражује серију убистава близу маексичко-америчке границе и учествовала у ријалитију ¡Q'Viva!: The Chosen - такмичење у певању усмерено превасходно ка гледаоцима који припадају Латино заједници: сви ти садржаји су надомештали мањак понуде кад је реч о специфичној демографској групи.

Продуцентска кућа је 2021. године потписала вишегодишњи уговор са Нетфликсом, што је најпре резилтирало филмовима Мајка и Шифра у којима је она глумила.

Ниподаштавање са којим се суочила

Џенифер Лопез и Бен Афлек

Ипак, на том путу је било и промашаја, а најгори међу њима је био Гигли - озлоглашена романтична крими лудорија у којој јој је партнер био Афлек.

Тешко је наћи лепу реч за Гигли; објективно гледано, ужасан филм: од отрцаних дијалога до баналног заплета.

Једино што је у вези с њим занимљиво јесте како се чувени холивудски пар, познат као Бенифер, носио са теретом славе, сада удвостручене; најавили су веридбу непосредно пре премијере филма, да би је већ идуће године раскинули.

Свеопште блаћење већ добрано исмејаног филма - који је разнео благајне - догодило се у тренутку када су се медији окренули против Лопез; осим филмова и албума, она је до тог тренутка покренула своју модну линију, брендирала је парфеме и отворила ресторан.

У медијима су онда почеле да се појављују злуради и - како их је Лопез назвала - мизогини текстови, који су преплавили „селебрити" магазине и таблоиде.

Представљали су је као „диву" која воли да све контролише и коју покреће моћ (На пример, према једном таблоидном тексту, један филмски студио је ставио сијалице са мањом волтажом како би изгледала „пожељније").

Након што је један од њених филмова из тог периода, У сенци прошлости из 2005, забележио неуспех на благајнама, Роџер Еберт из Чикаго сан тајмса је прокоментарисао да „у овом тренутку она пролази кроз тежак период када штагод да уради, нико неће бити задовољан".

Текст је написан након што је Лопез јавно говорила о „нервном слому" кроз који је прошла јер је себе подвргла разорном радном режиму почетком 21. века.

„Заиста сам много веровала у причу о томе како нисам довољно добра", присећа се у Полувремену.

„Просто не припадам овом свету и зашто онда, једноставно, не одем? У то време сам била у заиста изопаченој вези... Много пута сам рекла себи: 'Мислим да ћу једноставно одустати.'"

Недавно је у једном подкасту Афлек - он и Лопез су 2021. почели поново да се забављају, након чега су се венчали у јулу - оголио мрачну стану тих напада на њу, назвавши их „сексистичким" и „расистичким" и рекавши да су поједини текстови о њој били „тако написани, да бисте данас за то одмах добили отказ управо због ствари које сте изрекли."

Лопез тврдоглаво ишла напред - 2007. је објавила албум на шпанском Ama una Mujer, а са трећим мужем, Марком Антонијем, добила је близанце.

Њено богатсво је поново кренуло да расте када јој је 2011. додељена улога чланице жирија у Америчком идолу; затим је продуцирала још једно такмичење талената - „Свет плеса", да би потом, 2016, прихватила нимало скроман посао двогодишње резидентуре у Лас Вегасу.

Горки тријумфи

Међутим, управо је филм Преваранткиње са Вол Стрита из 2019. подсетио људе на снагу њеног талента због ког никада не треба да је отписују.

У криминалистичкој драми заснованој на истинитој причи - коју је Лопез такође и продуцирала - она игра Рамону, предводницу банде стриптизета која омамљује и пљачка банкаре са Волстрита.

Њена изведба је изванредна и виртуозна на више нивоа - плес око шипке одаје више њену атлетску грађу него било која сцена борбе суперјунака из других филмова.

У време додела награда током 2019-2020. деловало је као да ће успети да се домогне малог златног човечуљка: била је најозбиљнији фаворит за Оскара у категорији најбоље споредне улоге, а одлично је стајала и у конкуренцији за награду Златни глобус.

Наравно, у сценама када Лопез обилази доделе награда, документарац ентузијастично ишчекује вест о њеној победи - да би се на крају то изјаловило.

Уместо тогa, филм покреће другачију тему, индикативно приказујући добитнике: низ белкиња, већином плавуша, омиљени архетип са којим је она на ратној нози током читаве каријере.

Њено појављивање на инаугурацији Џоа Бајдена 2021. дефинитивно ју је устоличило као америчку икону

Паралелно са трком за награду Оскар, у Полувремену видимо снимке проба за Супербол 2020, на којима је узнемирена због тога што мора да дели бину са колумбијском суперзвездом Шакиром - и то не због неслагања са њом, већ због поруке која се на тај начин, уверена је, шаље јавности: да она сама не би била довољна за шоу.

У филму незадовољно каже да је за сваку од две мини ретроспективе уметница које вреде више милиона издвојено тричавих 12 минута: „Ако су хтели наступе две велике звезде, требало је да нам дају по 20 минута", каже она.

Њен менаџер Бени Медина је бриткији: „Увреда је када вам кажу да две латино певачице треба да обаве посао за који знамо да је потребна једна."

Гонзалес Витакер сматра да се показало да је Лопезина фрустрација „стопостотно оправдана".

„Када гледамо латино популацију из угла ширег екосистема у Америци, поједине заједнице нису препознате као засебне. То је прилично страшно ако узмемо у обзир ниво успеха који је она постигла, и то не само као музичарка, већ и као глумица, плесачица и продуценткиња.

„Тиме се шаље јасна порука о раздвојености питања ко је она, с једне стране, и какви ми можемо бити, с друге: односно, о томе да је простор за видљивост наше заједнице веома мали, толико мали да морамо да делимо бину са још једном представницом наше заједнице."

С друге стране, и Лопез и Шакира су понудиле грандиозне наступе на највишем нивоу.

Лопез је у оквиру прескромног временског оквира подсетила публику не само на то да је она оличење „троструке претње" - велика глумица, плесачица и певачица, већ и да је њен каталог крцат хитовима.

Организатори су потценили њену харизму - њен наступ је до данас остао најгледанији Супербол шоу.

Можда ју је до позивнице за наступ на председничкој инаугурацији Џоа Бајдена 2021. водила вера у визију америчког сна коју је све време носила у себи.

Осим America the Beautiful и This Land is Your Land, успела је да, на државној церемонији, отпева и неколико тактова песме Let's Get Loud, што је изазвало опште одушевљење на друштвеним мрежама.

Песма сумира њено наслеђе: борбу за то да естаблишмент чује њен глас. Како је рекла у документарцу: „'Не' није одговор, већ прилика".

Можда јој нови пројекти на којима ради, међу којима је и шкакљиви биографски филм The Godmother о краљици кокаина Гризелди Бланко, донесу и жељеног Оскара: судећи према њеној досадашњој каријери - они који су је отписивали, увек су били на губитку.

