Евровизија 2023: Све песме рангиране - какви су изгледи Србије и Хрватске

Марк Севиџ

новинар из области музике и забаве

Пре 21 минута

Потпис испод фотографије, Меј Милер (Велика Британија), Лорин (Шведска) и Иру Кечанови (Грузија) неке су од овогодишњих учесница Песме Евровизије

Почело је одбројавање.

Преостало је око месец дана до почетка евровизијске недеље са церемонијалним отварањем на „тиркизним тепиху" у Ливерпулу.

Стигло је свих 37 песама, са текстовима који се баве свим и свачим, од демонске поседнутости до руске инвазије на Украјину.

Као и увек, квалитет је конзистентан као чинија желеа, али има неколико драгуља међу неизбежном навалом сладуњавих пауер-балада.

Оно што следи је крајње субјективан покушај да се све песме оцене и сложе по вредности.

Несумњиво се нећете сложити и неизбежно сам оштетио нечијег фаворита.

Али у томе и јесте чар Евровизије: Сви имају став, а моје мишљење није важније од било чијег другог. (Такође, имам ужасан историјат предвиђања победника, тако да и то узмите у обзир.)

Имајући све то на уму, забавимо се мало.

Можете уз читање и да слушате - плејлисте су послагана абецедно на разним местима од Спотифаја, преко Епл мјузик до Јутјтјуба.

Евровизија ће бити одржана од 9. до 13. маја у енглеском Ливерпулу.

Србија отвара овогодишњу Евровизију - жребом је одлучено да наступа прва у првом полуфиналу, док ће Хрватска такоше наступити прве полуфиналне вечери 9. маја.

Словенија ће се такмичити друге пполуфиналне вечери 11. маја.

Црна Гора, Северна Македонија, Босна и Херцеговина и Бугарска раније су одустали од такмичења из финансијских разлога.

Босна и Херцеговина не учествује на Евровизији од 2016. године.

Русији није дозвољено да се такмичи због инвазије на Украјину, а ни Белорусији као главном руском савезнику.

Домаћин такмичења је Ливерпул, односно Велика Британија, јер због рата Украјина није могла да организује Евровизију, иако је победила на такмичењу у Торину прошле године.

Према пропозицијама, Велика Британија, Француска, Шпанија, Немачка и Италија аутоматски се квалификују у финале.

Украјина такође иде директно у финале као победник 2022.

У финалу, које ће бити одржано 13. маја, биће места за 26 земаља.

Албанија: Албина и фамилија Кељменди - „Duje"

У случају необичног типографског синхроницитета, Албина је представница Албаније за 2023.

Бивше друго место у Гласу, она изводи „Duje", драматичну баладу о раздвојеним породицама и утицају које то има на децу.

Изведба се обично завршава тако што Албина пада на колена у сузама.

Албинине острашћене строфе стижу до упечатљивог рефрена, са све позадинским вокалима из њене породице, али свеукупно гледано, све је то прилично тврд орах.

Прогноза: Доња половина табеле

Јерменија: Брунет - „Future Lover"

„Само желим да стварам уметничка дела, читам књиге и пронађем некога коме ћу се допасти довољно да ми љуби лице."

Брунет је уметничко име двадесетједногодишње Елен Јеремијан, која има огроман број следбеника у Јерменији.

Она је написала ову чежњиву баладу, о љубавнику ког још није срела, специјално за Евровизију.

Укрстивши леп, весели рефрен са реп стиховима испуњеним анксиозношћу, песма је необично узбудљива.

Прогноза: У првих 10

Аустралија: Војаџер - „Promise"

Аутор фотографије, Mike Dann

Ово би могла да буде последња година за Аустралију на Евровизији - будући да споразум о наступању ове земље истиче после маја.

За последњи наступ, одлучили су се за поп метал квинтет Војаџер, који је активно лобирао да представља своју земљу још од 2015. године.

Њихова песма непогрешиво вуче на Дуран Дуран, са рефреном који има химнично „оа-оа" запевање и дрхтави гитарски соло који звучи као тема за серију Беверли Хилс 90210 - што је благослов или проклетство, зависно од ваших осећања према Џејсону Пристлију.

Требало би да добро прође у арени, будући да се Војаџер ослања на то да ће њихово дводеценијско искуство живих наступа успети да разгали масу.

Прогноза: Средина табеле

Аустрија: Теја и Салена - „Who The Hell Is Edgar?"

Најбоља песма коју ћете икада чути о томе како изгледа кад вас запоседне дух хорор писца из 19. века Едгара Алана Поа.

Колико год наизглед глупаво звучала, песма је упечатљив коментар о томе колико је тешко женским песмописцима да буду схваћене озбиљно.

Тврдећи да их је запосео демон, Теја и Салена сугеришу да ће им то донети више хвалоспева него да су самосвојне.

Средњи део песме је, међутим, напад на Спотифајеве тантијеме од 0,003 долара по песми.

„Дај ми две године и имаћеш бесплатну вечеру."

Изузетно инвентивни Тројански коњ од поп песме.

Шта ту има да се не воли?

Прогноза: Истински фаворит. У првих пет.

Азербејџан: ТуралТуранИкс - „Tell Me More"

ТуралТуранИкс су браћа близанци Турал и Туран Багманов, који се баве музиком откако су открили клавир у школи и кренули да беже са часова да би вежбали писање песама.

Њихова песма поприма облик гласовне поште, остављене на телефону старог љубавника, присећајући се времена које су провели заједно и надајући се да ће поново бити заједно.

„Само ме позови кад добијеш ову поруку", певају браћа преко деликатне прогресије акорда која подсећа на „Kiss Me" од Sixpence None The Richer.

Све је то веома љупко док не одлуче да се баве својим осећањима кроз медиј неспретног белачког реповања.

Ед Ширан је велики кривац за то.

Прогноза: Испашће у првом полуфиналу

Погледајте видео: Шта је Песма Евровизије

Репродуковање мултимедијског садржаја на вашем уређају није подржано Потпис испод видеа, Шта је избор за Песму Евровизије

Белгија: Густав - „Because Of You"

Вежите појасеве, враћамо се у деведесете.

Густавов весели клупски хит „Because Of You" препун је гломазних клавирских акорда и лелујавих деоница на синтисајзеру које подсећају на хаус класике као што су „Too Blind To See It" Ким Симс и „Gypsy Woman (La Da Dee)" Кристал Вотерс.

Четрдесетдвогодишњак је посветио песму пријатељима и савезницима који чине његову „одабрану породицу, што се често дешава у квир свету".

И иако је Евровизија препуна песама о превазилажењу подсмеха и стереотипа, Густав пева као да то стварно мисли.

Његов изглед, у међувремену, задовољиће свакога ко је љубитељ волана и предимензионираних шешира.

Прогноза: Доња половина табеле

Хрватска: Лет 3 - „Мама ШЧ!"

Шок-рок бенд Лет 3 изузетно је популаран широм Балкана, познат по провокативним, авангардним наступима.

За Евровизију, приложили су неприкривени напад на Владимира Путина, што свакако тестира забрану политичких текстова на Евровизији до њених самих граница.

„Мама" из наслова односи се на Мајку Русију, а бркати фронтмен Дамир Мартиновић упорно пева „Мама љубила морона", што је очигледна критика руске политичке класе због њене сталне подршке Путиновом режиму.

Музички, међутим, ради се о травестији.

Први минут је практично „Macarena" без икаквог шарма или продуховљености.

После тога следи збуњујућа пародијска оперетска деоница, а какофонична завршница звучи као 10 песама пуштених одједном док неком чупају длаке с груди једну по једну.

Прогноза: Лет 3 ће се квалификовати за финале, али једва.

Кипар: Ендрју Ламбру - „Break A Broken Heart"

Двадесетчетворогодишњи Ендрју Ламбру претходно је био представник Аустралије на такмичењу 2022. године, када је завршио на седмом месту.

Али његово евровизијско путовање није се завршило на томе.

Ламбруов наступ оставио је толики утисак на кипарског емитера CyBC да су му понудили прилику да у мају путује у Ливерпул.

Он у Велику Британију стиже са „Break A Broken Heart", изузетно „ваниластом" баладом о „дизању из пепела" после раскида.

Препуна непотребних китњастих продуцентских украса, спасава је само Ламбруов моћан вишеоктавски вокал.

Прогноза: Смеши му се елиминација у другом полуфиналу.

Чешка: Весна - „My Sister's Crown"

Аутор фотографије, Milan Vopalensky

Чешка има лош учинак у историји Евровизије, са квалификацијом за финале свега четири пута откако су се придружили 2007. године.

„My Sister's Crown" би требало то да промени.

Песму изводи женски чешко-бугарско-руски састав Весна, а она говори о полној равноправности и женском оснаживању, док главна певачица Патриција Фуксова говори: „Нисмо ваше лутке."

Непосредна и жестока, са наглашеним балканским тоновима, током кратког трајања успева да споји најмање три (вероватно и више) немогуће заразних мелодијских фраза.

Њен успех на крају ће зависити од сценског наступа: током процеса селекције у Чехословачкој, бенд је све свео на прилично просте елементе, али, уз пристојан буџет, можете да замислите њихов плесни наступ са марионетама као један од главних догађаја вечери.

Прогноза: Чека их место у првих 10.

Данска: Рајли - „Breaking My Heart"

„Breaking My Heart" има буран историјат.

Рајли, двадесетпетогодишњи дански певач који је потписао уговор са америчком издавачком кућом Атлантик, прво је написао ову песму пре пар година усред токсичне везе.

Али она је таворила на хард драјву све док му његов менаџер није предложио да се пријави на Евровизију и тад је очистио прашину са ње, дотерао је и послао на избор за данског представника.

Међутим, пред само одржавање такмичења, открило се да је већ изводио песму раније (конкретно на концерту у Јужној Кореји прошле године) - што је противно правилима.

На крају, направљен је изузетак, а Рајли је победио на националном такмичењу.

Можете да видите зашто су били толико жељни да га задрже.

„Breaking My Heart" је робусна, модерна поп песма - онаква какву бисте могли да замислите да је изводе Џонас брадерс.

Али мане су јој претерано понављање рефрена и, кључно, несигурни вокал двадесетпетогодишњака уживо.

Прогноза: Имаће проблема да се квалификује у финале.

Естонија: АЛИКА - „Bridges"

Постоји тренутак у овој песми када Алика Милова уздахне и имате осећај да је то најпотиштенији тренутак на читавој Евровизији 2023. године.

Мени се то јако допада.

Зашто свака песма мора да буде храбри израз самоостварења?

Она звучи исцрпљено и, искрено, то је врста садржаја са којим могу да се поистоветим.

Предвидљиво, међутим, песма нарасте до експлозивног финалног рефрена о „градњи мостова" и томе колико је важно „бити довољно јак" да победите унутрашње демоне.

Штета, зато што сам на тренутак стекао сродну душу.

Прогноза: Доња половина табеле.

Финска: Карија - „Cha Cha Cha"

Песма која одговара на питање: „Шта би било кад би Гангнам стајл био фински?"

Ова песма коју изводи двадесетдеветогодишњи Јере Појхонен, обучен као Џим Кери у Глуп и глупљи, успела је поприлично да ме провоза.

Ово су дословно белешке које сам правио кад сам је први пут чуо.

„Звучи као кашика у блендеру, само мање мелодично: какофонија треш гитара, увредљиво јефтиних синтисајзера и ненамерно урнебесног европског репа.

„Изненадни заокрет претвара је у мелодични џеј-поп. Ово би било фантастично на Денс денс револушну.

„Ох мој боже, сад ми се свиђа. Шта се дешава?".

Пролазила је изузетно добро уживо код публике, нарочито док се скандира „ча ча ча" уз песму.

И стога…

Прогноза: У првих пет.

Француска: Ла Зара - „Evidemment"

Да ли би Ла Зара могла бити особа која ће прекинути 45 година баксуза за Француску?

Можда, могуће.

Ова двадесетпетогодишњакиња је за евровизијски наступ успела да дочара опојну мешавину задимљених џез вокала и притајених диско ритмова.

Песма је суптилно предивна, као некаква Дуа Липа за недељно јутро.

Прогноза: Потенцијална победница.

Грузија: Иру - „Echo"

Иру Кечанови је победила у петој сезони Гласа у Грузији након што је извела Лоринину победничку песму на Евровизији 2012. године „Euphoria".

Сада је добила прилику да се и сама окуша на Евровизији, а сукобиће се ни са ким другим до… Лорин, која вози победнички круг за Шведску. Упс!

Иру своју песму описује као „борбу за љубав", али текст звучи као да га је написао четбот вештачке интелигенције.

„Љубав нема речи"? „Осећам се напредовано"?? „Ствар се зна"???

Продукција је набијена војним бубњевима, ЕДМ синт-излетима и џејмсбондовским гудачима.

Али кад се све сабере и одузме, шупља је попут Киндер јајета (можете да употребите и неко друго чоколадно јаје).

Прогноза: Доња половина табеле.

Немачка: Lord Of The Lost - Blood&Glitter

Суморна треш метал тугованка која би, претпостављамо, требало да изврне наглавачке евровизијску шљокичасту, веселу естетику.

Било је забавно кад је то Лорди урадио 2006. године, али су ствари свакако узнапредовале од тада?

Ипак, Лорд ов д Лост су искусни извођачи уживо који су недавно ишли на турнеју са Ајрон Мејден; а њихов најновији албум - који се такође зове Blood And Glitter - нашао се у самом врху немачких топ листа у јануару.

То искуство и слава, у комбинацији са њиховим способношћу да се истакну у односу на бескрајне таште баладе, могло би да превагне у њихову корист.

Прогноза: У најбољем случају средина табеле.

Грчка: Виктор Верникос - „What They Say"

Аутор фотографије, Nikos Zikos

Грчки представник Виктор Верникос усвојио је необичне вокалне тикове Дермота Кенедија и Тома Вокера, када звучите као да жваћете самогласнике за доручак.

Али, хеј, ти певачи су лудачки успешни, а ова песма се налази суверено на њиховом терену: бубњеви звече, вокали прште, а емоције се отворено исказују.

Иритантно, Верникос упрска последњи рефрен, прекинувши деоницу са ритам машином ради нечега што је вероватно требало да буде „Радио Гага" моменат са „'ајмо сви руке у ваздух".

Уместо тога, то исиса енергију из нечега што је могло да буде узбудљиво финале.

Прогноза: Елиминација у другом полуфиналу.

Исланд: Дилја - „Power"

Пулсирајући ритмовима скандинавског синт-попа, Дилјина песма говори о схватању да само ти, и нико други сем тебе, имаш моћ над властитим животом.

Или, њеним сопственим речима: „Не дозволи да траума преузме волан".

Рефрен је пажљиво саткан тако да вам се увуче у уво упорним понављањем „п-п-п-покупи пингвина"*; али, авај, то је и даље веома школски еврозивизијска песма.

Прогноза: Не видим како ово може да привуче велики број гласова. Могла би да заврши ближе двадесетом месту.

(*није прави текст, наравно)

Ирска: Wild Youth - We Are One

Аутор фотографије, Mollie McKay

Она врста музике коју користе у рекламама за банке: нападна, позитивна химна заједништву, са текстом који би Колдплеј одбио зато што је сувише патетична.

„Дивља омладина"? Они су мангупи и непредвидљиви отприлике као крпа за лице.

Прогноза: Елиминација у првом полуфиналу.

Израел: Ноа Кирел - „Unicorn"

Аутор фотографије, Eran Levi

Ноу Кирел називају највећом израелском поп звездом - до сада је имала четири сингла на првом месту топ листе, освојила је пет МТВ награда и била је у жирију у израелском Ја имам таленат, и све то док је истовремено служила двогодишњи обавезни војни рок у израелској војсци.

Њен избор уследио је након што Израелу није успело да се квалификује за прошлогодишње евровизијско финале - непријатан развој догађаја за земљу која је четири пута побеђивала.

Државни емитер био је толико нестрпљив да је ангажује да су најавили Ноино име још пре него што је дала званични пристанак, што је довело до непријатног четворонедељног периода током ког је њено учешће било неизвесно.

Двадесетједногодишњакиња је на крају ипак прихватила, са песмом која звучи као Кејти Пери после једне вотке-ред була превише.

Бонус поени иду на увршћавање бубња који звучи као галопирајући једнорог.

Бонус бонус поени иду на измишљање речи: „фемининално" (римује се са „феноменално").

Забавна разбибрига.

Прогноза: Горња половина табеле.

Италија: Марко Менгони - „Due Vite"

Аутор фотографије, Andrea Bianchera

Марко Менгони је велико име у Италији.

Откако је победио на Икс фактору 2009. године, нашао се на врху топ листа седам пута, а имао је 29 синглова у топ 40.

Али упркос огромном успеху, ради се о замишљеном и промишљеном музичару, који је у јавности отворено говорио о борби са менталним здрављем и телесном дисморфијом.

Његова евровизијска нумера зове се „Due Vite" (Два живота) и истражује способност снова да хране наше свакодневне животе.

„То је посвета животу и позив да уживамо чак и у најдосаднијим тренуцима, онима који нас наизглед не уче ничему, јер на крају управо такви крију идеје за будућност", рекао је он за Венити фер.

Отпевана са болном искреношћу, то је једна од истакнутијих балада ове године.

Прогноза: Средина табеле.

Летонија: Саден Лајтс - „Aijā"

Аутор фотографије, Ritvars Stankevics

„Aijā" је летонска реч за „успаванку" - а ова песма би требало да буде умирујући лек за ужасе савременог живота.

Е сад, можда ми ту измиче неки важан културолошки контекст, али, у мом искуству, успаванке нису препуне гитарског фидбека и испрекиданих, хаотичних ритмова који звуче као да неко гура кухињски орман пун лонаца преко литице.

Динамика тиха строфа/гласни рефрен сугерише да су Саден Лајтс поборници школе писања песама Нирвана/Пиксиз, али им недостаје жестина или ударна снага оба бенда.

Прогноза: Довољно добри да стигну у финале, али су им слабе шансе након тога.

Литванија: Моника Линките - „Stay"

Аутор фотографије, Reda Mikeviciute

Они међу вама који обраћају пажњу на текстове песама приметиће да је Моника Линките преживела свашта.

Носи тугу у себи од 16. године.

Доживљавала је неуспехе и рушили су јој се снови.

Ватра која је горела у њој је угашена.

Али сада тражи помоћ, молећи најближе да остану крај ње док истовремено признаје да „није лако волети некога као што сам ја".

Песма се завршава понављањем израза „čiūto tūto" - старе литванске народне мантре која би требало да помогне људима да се поново повежу са природом и властитим бићем.

Моника, која је претходно учествовала на Евровизији 2015. године, каже да је песма заснована на „времену кад није била опуштена у властитом телу" и ви можете јасно да чујете очај у њеној изведби.

Само би неко срца камена остао недирнут.

Прогноза: Мало јој фали да улети у првих 10.

Малта: Баскер - „Dance (Our Own Party)"

Аутор фотографије, Daryl Cauchi

Позајмивши инспирацију од евровизијске иконе 2020. године Дадија Фрејра, ово је покушај друштвено неприхваћеног диско фанка, са легендарним стихом: „Осећам се боље/у свом џемперу".

Предивно ишчашена и љигавија од бурета лигњи.

Прогноза: Невољена међу обожаваоцима и кладионичарима, могла би да испадне у полуфиналу. Права штета.

Молдавија: Паша Парфени - „Soarele si Luna"

Паша Парфени је започео музичку каријеру у седмој години, учећи класичан клавир, а претходно је наступио на Евровизији 2012. године, када је заузео 11. место.

Ове године вратио се са убитачном хаус нумером која садржи неочекивано симпатичну соло деоницу носне флауте.

Текстуално, ово је свадбена песма препуна слика природе које симболишу хармонију једног брачног пара.

Музички, то је она врста песме коју би продуценти серијала филмова Паклене улице ставили у сцену у источноевропском ноћном клубу.

Лепи јеленски рогови на пратећим плесачима.

Прогноза: Доња половина табеле.

Холандија: Миа Николај и Дион Купер - „Burning Daylight"

Аутор фотографије, Jasper Suyk

Једини дует на овогодишњем такмичењу, „Burning Daylight" је, на први утисак, шаблонска евровизијска клавирска балада.

Али коаутор Данкан Лоренс је бивши победник и он зна вредност тињајуће градње песме.

Након што Миа и Дион проведу два минута истражујући властиту депресију (он не може више „осети радост", она је престала да верује бога), песма експлодира у фантастичан, срцепаратељски расплет: „Збогом, стари животе!".

Биће занимљиво видети, међутим, да ли дует поседује неопходну хемију да то успешно реализује до краја.

У интервјуима, Дион је јасно ставио до знања да су они спојени само за Евровизију.

„Долазимо као двоје потпуно засебних уметника", рекао је он за један медиј.

„То је и разлог зашто смо ми Миа Николај и Дион Купер, а не евровизијско друго место из 2014. године Комон Линетс."

Прогноза: Ближе двадесетом месту.

Норвешка: Алесандра - „Queen Of Kings"

Аутор фотографије, Ulrik Kramer

Струјни удар евро-попа, са барокним рефреном за који би већина музичара убила и sea фолкерски соло који звучи као пандемијски сан под грозницом.

Текстуално, песма има снажну поруку о прихватању себе.

„Ја сам бисексуалка и кад сам живела у Италији морала сам да кријем ко сам зато што неки моји пријатељи и родбина то не би одобрили", каже Алесандра.

„И зато мислим да је важно прихватити ко смо, не обазирући се на туђе мишљење."

Алесандра такође има највећи вокални тренутак вечери, постижући високо Е које је практично звиждук.

Кладим се да ће то завршити у монтажном прегледу такмичења.

Прогноза: Ту негде око првих пет.

Пољска: Бланка - „Solo"

Аутор фотографије, Magic Mars

Љупко једноставна нумера, „Solo" има реге-поп шмек и распевани рефрен који бисте могли да замислите како Зара Ларсон ставља на Б-страну сингла.

Има шарма у изобиљу, али певачица/модел Бланка Стајков није била баш најјача певачица током пољског процеса селекције на телевизији, тако да ће морати да поради на изведби пре Ливерпула.

Прогноза: Елиминација у полуфиналу.

Португал: Мимикет - „Ai Coarcao"

Мариса Изабел Лопес Мена, познатија као Мимикет, доноси на Евровизију Мулен Руж.

Сва у кастањетама и фламенко сукњама, ово је грандиозна, дрчна кабаретска нумера о томе како вас љубав доводи до лудила.

„Мој доктор каже да ту нема помоћи / Изгубљен сам случај, видела сам то и написмено", пева она (на португалском).

Мена је победила у португалском изборном процесу упркос томе што је имала упалу ждрела, тако да можете само да замислите шта ће бити у стању да уради у Ливерпулу.

Прогноза: Не иде јој на руку поређење са стилски сличном француском нумером.

Румунија: Теодор Андреј - „DGT (Off and On)"

Аутор фотографије, Teodora Ungureanu

Мислим да је ово једина песма у валцерском ритму ове године… Није да јој то помаже.

„Зар не желиш да само седиш поред мене / Са омиљеном хаљином на поду и својим сновима?", пита се Андреј, на шта је очигледан одговор: „Фуј, бежи од мене."

Концептуално, песма описује токсичну везу и борбу да се одабере између страсти и преживљавања.

Андреј, који има само 18 година, сам дочарава комплетну психодраму, звучећи на смену сетно и љигаво, покајнички и бесно.

Али док пева стихове као што су: „Преклињем те, скини одећу и згази ме", то је истински узнемирујуће.

Прогноза: Елиминација у првом полуфиналу.

Сан Марино: Piqued Jacks - Like An Animal

Аутор фотографије, Aurora Cesari

Представник Сан Марина креће довољно обећавајуће са превртљивим, жилавим гитарским рифом, али врло брзо све полази низбрдо.

„Дођи, душо, могу да те нањушим као животиња", режи певач Андреа Лазарети, употребивши једну од одбојнијих уводних жвака за упознавање у историји.

Он касније тврди да има „лептириће у ушима", изневши узнемирујућу могућност да је тамо прво узгајао гусенице.

Ако игноришете речи, песма је сасвим солидни глем-поп хит.

Али не можете да игноришете речи.

Прогноза: Елиминација у првом полуфиналу.

Србија: Лук Блек - „Само ми се спава"

Аутор фотографије, Vasso Vu

„Само желим да спавам / Више волим кад сањам", пева Лук Блек у овом трипозном, узнемирујућем електро бенгеру.

Песма потиче још из 2020. године, а текст се умногоме ослања на мрачне карантинске дане.

„Провео сам последње године веома отуђен од света, нарочито током пандемије", изјавио је Лук за интернет страницу Еуровижн фан.

„Препуштао бих се кревету, видео играма и анимеима, и тако је настала ова песма."

Музички, песма савршено дочарава репресивни вакуум изолације, али да ли је можда сувише експериментална за Евровизију?

Прогноза: Мало јој фали да уђе у првих 10.

Словенија: Џокер Аут - „Carpe Diem"

Аутор фотографије, Katja Kodba

Самопрокламовани „шегаделик рок бенд", Џокер Аут су оно што свет добије зато што толерише Марун 5 последње две деценије.

„Carpe Diem" звучи као рок музика, креће се као рок музика, а кад се заврши, нећете се сећати да сте је икад чули.

Прогноза: Међу последњих пет.

Шпанија: Бланка Палома - „EAEA"

Аутор фотографије, Valero Rioja

Једна од музички најинтригантнијих нумера ове године, „EAEA" су фламенко тапшања и арапске вокалне деонице, потцртани пулсирајућом синт-деоницом.

Тридесеттрогодишњакиња је написала ову песму као посвету коренима: цртежи садрже фотографију њене покојне баке Кармен, која ју је упознала са фламенком, и она наступа са пет пратећих вокала, представљајући моћ и снагу својих женских предака.

Много ће зависити од тога колико Бланкина мелизматична вокална изведба може да се реконструише уживо.

Ако победи, очекујте хрпу наслова у новинама: „Una Paloma Blanca".

Прогноза: У прве три.

Шведска: Лорин - „Tattoo"

Вратити се на Евровизију као бивша победница ризична је стратегија - чињеница која није промакла самој шампионки из 2012. године Лорин.

„Поставили су ми то питање, одговор је био: 'Неће се десити'", рекла је за ББЦ-јев евровизијски подкаст.

„Требало ми је четири недеље да донесем одлуку. Питање је више било: 'Шта могу да кажем с овим? Имам ли шта да понудим још једном?'"

Одговор је недвосмислено позитиван.

„Tattoo" је бурна тренс химна која вас захвати попут урагана.

Уводна мелодија је очигледна посвета Абином „The Winner Takes It All", а сценски наступ је спектакуларан.

Већ фаворит за победу у кладионицама, притиска све праве дугмиће, и то правим редоследом, попут предивног евровизијског лифтбоја.

Прогноза: Потенцијална победница.

Швајцарска: Ремо Форер - „Watergun"

Искрена антиратна балада, песма Рема Форера прати двојицу пријатеља из детињства који су се некада играли рата у задњем дворишту; само да би се суочили са ужасима рата као одрасли.

(Сличности са варијететском нумером из 1903. године „Two Little Boys" мора да су случајне?)

Иако Форер пева са истинским убеђењем, песма носи баласт мучне, неинспирисане продукције.

Права штета, јер би пажљивије тумачење могло да буде истински дирљиво.

Прогноза: Елиминација у првом полуфиналу.

Украјина: ТВОРЧИ - „Heart Of Steel"

Аутор фотографије, Michael Fedorak

За нумеру 2023. године, актуелни евровизијски шампион Украјина направила је жанровски заокрет у односу на анархо фолк-панк Калуш оркестра пребацивши се на Творчијев сабласни електро-соул.

Не изненађује да је нумера дуета обојена актуелним ратом против Русије.

Члан бенда Андреј Хуцулијак написао ју је након што је гледао видео снимке опсаде Азовстала, великог индустријског комплекса у Маријупољу, града који је сада у руским рукама, пронашавши инспирацију у оружаним снагама и цивилима који су бранили локалну железару.

На сцени, они изводе песму у упадљивим жуто-црним костимима, док у позадини иду упозорења за нуклеарну опасност и плешу плесачи у гас маскама.

Очекивано мрачна, вероватно је превише конфронтацијска да би победила само на основу музичке вредности, али сасвим довољно гласача желеће да изрази подршку Украјини.

Прогноза: У првих 10.

Уједињено Краљевство: Меј Милер - „I Wrote A Song"

Аутор фотографије, Harry Carr

Велика Британија се налази на последњем месту по абецеди (Уједињено Краљевство) и последња наступа у великом финалу Евровизије, али се не страхује да ће Меј Милер освојити застрашујућих нула поена.

„I Wrote A Song" је искрена и духовита нумера о освети, горка као кеса лимунова и заразнија од прехладе.

Делови на фламенко гитари су паметан детаљ; као и појање без речи после рефрена - а трик који је позајмила од Лејди Гаге (у-ла-ла) згодно прескаче све језичке баријере.

Вероватно је сувише генеричка да би се нашла на врху табеле, али је ову кемп диско нумеру тешко игнорисати.

Прогноза: Седмо место.