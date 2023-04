Фреди Меркјури: На аукцији личне ствари певача групе Квин

Врхунац продаје биће руком писани радни текст Фредија Меркјурија једне од највећих Квин химни „We Are the Champions", као и хармоније и акорде, написане на девет страна.

Ту је и његов омиљени прслук, који је носио у његовом последњем споту These are the Days of Our Lives, 1991.