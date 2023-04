Музика и суђење: Ед Ширан одговара на оптужбу да је украо песму чувеног Марвина Геја

Британски кантаутор Ед Ширан пред судом у Њујорку негирао је да је његова песма Thinking Out Loud плагијат Let's Get it On чувеног музичара Марвина Геја.

На питање адвокаткиње Кеише Рајс о другој песми коју је написао, Take it Back , а у којој је текст „Плагијат је скривен", Ширан је потврдио да је он написао речи.

Ширан је у септембру 2022. године на суђењу у Лондону ослобођен оптужби да је његова хит песма Shape Of You плагијат.

„Можете да пречешљате песме од Let it Be до No Woman, No Cry и све испочетка", наставио је Ширан, мислећи на класике Битлса и Боба Марлија.