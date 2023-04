Евровизија и музика: Поново се окупља група Frankie Goes To Hollywood за евровизијски наступ у Ливерпулу

Пре 56 минута

Брајан Неш, гитариста бенда Frankie Goes To Hollywood, каже да ће он и остали чланови састава „осетити мало скаузерске љубави" пошто ће наступити уживо први пут после 36 година у њиховом родном Ливерпулу.

Група је била једна од најпопуларнијих у Великој Британији током 1980-их, а највећи хитови су им били Two Tribes, Relax и The Power of Love.