Забава и Џери Спрингер: Родоначелник ријалити телевизије

Али та епизода, названа Спавао си са мојом сестром ( You Slept With My Sister ) , био је типичан садржај за Спрингеров истоимени ток-шоу: скандалозан, профан и заразан за милионе Американаца, који су оберучке прихватили Спрингера, иако су критичари одбацили емисију као припросту и експлоататорску.

У Спрингерових 27 сезона и скоро 5.000 епизода, физичко насиље, секс и прљава драма заузели су ударно место, са насловима епизода као што су Плес краљица из кампа приколица (Trailer Park Queen Hoedown),Главна деверуша спавала са младожењом (Maid of Honor Sleeps with the Groom) и Подвођење љубавнице мог рођака (Pimping Out My Lover's Cousin).