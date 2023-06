Музика и ауторска права: Славне песме које су одвеле Еда Ширана и друге звезде на суд

Фернандо Дуарте

ББЦ светски сервис

Пре 35 минута

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Ед Ширан, британски кантаутор недавно је поново проглашен невиним за плагијат

Певач са милионским тиражима и кантаутор Ед Ширан недавно се поново нашао у вестима због оптужби за плагијат.

Али да ли сте знали да су тужбе због ауторских права заправо честа појава у музичкој индустрији?

Иако је Ширан још једном имао прилику да се последњи смеје (амерички суд је 4. маја донео одлуку да није копирао Let's Get It On Марвина Геја док је компоновао сопствени хит Thinking Out Loud), многа друга славна имена, прошла и садашња, нису била те среће.

Ево прегледа неких од најславнијих случајева музичких тужби.

За шта је оптужен Ширан?

Контроверза око песме The Let's Get It On је друга Ширанова правна битка за само годину дана.

Британског музичара је пре тога тужио грајм музичар Сами Чокри, који је тврдио да је певач преузео делић његове песме из 2015. Oh Why - конкретно стих Oh I који Ширан стално понавља у песми Shape of You - најпродаванијој песми 2017, преслушаној три милијарде пута само на музичкој стриминг платформи Спотифај.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Let's Get It On, објављена 1973, једна је од најпознатијих песама Марвина Геја

Али британски Високи суд пресудио је у Ширанову корист.

Овај скорији случај био је заснован на тврдњи да је Ширан „покрао" елементе песме Let's Get It On како би компоновао сопствени светски хит из 2014. Thinking Out Loud .

Тужили су га наследници Еда Таунзенда, који је 1973. написао песму у сарадњи са Гејем.

Судски случајеви који се тичу музичких плагијата захтевају вештачење форензичких музиколога (стручњака који исцрпно анализирају структуре песама да би пронашли сличности између њих).

У тужби „Чокри против Ширана", стручњаци су се спорили око могућег плагирања, али судија Ентони Закароли закључио је да певач „није ни намерно ни подсвесно ископирао" песму Oh Why.

Може ли несвесно да се ископира песма?

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Може доћи до несвесног и случајног плагијата

Песме прате сет основних правила у облику музичких скала, које се састоје од сета нота и чак образаца.

Стога заиста може доћи до случајног или несвесног плагирања, јер постоји коначан број комбинација нота које звуче добро кад су заједно.

Али то не значи нужно да особа неће бити тужена кад се то деси.

Сем Смит „у партнерству" са Томом Петијем

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Музичар Сем Смит тврдио је да никада није чуо I Won't Back Down песму Тома Петија

Британски кантаутор није завршио само у позитивним вестима због невероватног успеха хита из 2015. године Stay with Me, већ и зато што му је било запрећено судском тужбом.

Рефрен његове песме имао је упадљивих сличности са песмом I Won't Back Down Тома Петија, која је иако објављена 1989, била један од најславнијих радова покојног америчког рокера.

Две стране постигле су вансудску нагодбу, а Петију је додељено ауторство над Stay With Me, заједно са коаутором његове I Won't Back Down, колегом рокером Џефом Лином.

Та нагодба практично је значила да ће оба музичара почети да добијају тантијеме од Смитове песме.

Смит је тврдио да никад није слушао I Won't Back Down, али је признао „случајне сличности", према речима његовог портпарола.

Лана Дел Реј и необична прича о песми 'Creep' групе Рејдиохед

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Британски рок састав Рејдиохед тужио је америчку певачицу Лану Дел Реј за наводно плагирање песме Creep

Creep, објављена 1992, вероватно је најславнија песма коју је написао британски рок састав Рејдиохед (Radiohead).

Али она се појављује и у литератури музичких ауторских права за два различита случаја плагирања, у вези са сасвим друге две песме.

Америчка певачица Лана Дел Реј је 2018. обелоданила на друштвеним мрежама да је тужи група због наводног плагирања песме Creep у њеној нумери из 2017. Get Free.

Дел Реј је касније саопштила да је спор разрешен вансудским путем, мада се до данашњег дана ауторство над Get Free није променило.

Исто се не може рећи за саму песму Creep.

Наиме, још колико 1993, британски рок састав је тужени због сличности између те песме и The Air That I Breathe, песме из 1972. која је постала хит за један други британски бенд, Холис (Тhe Hollies).

Аутори песме The Air That I Breathe Алберт Хемонд и Мајк Хејзелвуд, у међувремену су званично наведени као коаутори песме Creep.

Два Битлса у небраном грожђу

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Џон Ленон (лево) и Џорџ Харисон успешно су тужени за плагирање песама

Битлсе је 1969. успешно тужио амерички издавач песама Морис Леви због наводног коришћења елемената релативно опскурне песме Чака Берија у њиховом хиту Come Together.

Тврдња о кршењу ауторског права односила се на коришћење израза Here comes old flattop, претходно присутне у Беријевој песми из 1956. You Can't Catch Me.

Иако је ауторство над Come Together приписано Ленону и Полу Макартнију, само је први морао да сведочи на суду.

И његов бивши колега из бенда Џорџ Харисон нашао се у неприлици за властити највећи соло хит My Sweet Lord (1970): амерички суд је, наиме, донео одлуку да је 1976. Харисон „подсвесно" плагирао He's So Fine, хит из 1963. женског састава Шивон (The Chiffons).

Не толико „нејасне границе"

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Контроверзе су се појавиле и око песме Blurred Lines Робин Тика

Песма Blurred Lines Робина Тика и Фарела Вилијамса, објављена 2012, била је једна од најемитованијих песама протекле деценије, упркос контроверзи коју је изазвала текстом и видео спотом.

Али је ова музичка нумера постала и предмет правног спора када је породица покојног америчког соул музичара Марвина Геја изнела тврдњу да су Тик и Вилијамс ископирали Гејев хит из 1977. Got to Give It Up.

Порота је касније наложила њима двојици да исплате више од пет милиона долара Гејевој задужбини.

Ванила Ајса охладила група Квин

Потпис испод фотографије, Квин и Дејвид Боуви успешно су тужили америчког репера Роберта Ван Винкла, поводом песме Ice Ice Baby

Британски рок гиганти Квин (Queen) и Дејвид Боуви успешно су тужили америчког репера Роберта Ван Винкла, познатог као Ванила Ајс, у легендарном случају поводом песме Ice Ice Baby.

Објављена 1990, нумера је садржала семпл бас линије из песме Under Pressure, огромног хита који су Квин и Боуви објавили десет година раније.

Стране су дошле до вансудске нагодбе, а Квин и Боуви су добили ненаведену суму и наведено коауторство над песмом.

Лед Цепелин избегао поделу успеха „Stairway to Heaven"

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Амерички суд је 2020. одбацио тврдње да је Лед Цепелин „позајмио" уводи део за песму Stairway to Heaven

Пауер балада Stairway to Heaven групе Лед Цепелин (Led Zeppelin) из 1971. једна је од најславнијих песама у историји популарне музике.

Али она је постала и предмет дугачког правног спора 2014, пошто је британски бенд оптужен да је „позајмио" славни уводни риф песме из инструментала америчког бенда Спирит из 1968.

Тврдњу је амерички суд коначно одбацио 2020, уштедевши задужбини Цепелина исплаћивање позамашне своте за тантијеме.

Четврти албум бенда, на ком се налази песма Stairway to Heaven, продао се широм света у више од 37 милиона примерака.

Међутим, то није био први пут да су Цепелини тужени.

Бенд је пре тога морао да дође до вансудске нагодбе због кршења ауторских права у великом броју случајева, после тврдњи да је покрао текстове и музичке деонице старих блуз песама.

Погледајте и ову причу

Репродуковање мултимедијског садржаја на вашем уређају није подржано Потпис испод видеа, Кање Вест изгубио милионе због антисемитских коментара