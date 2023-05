Музика и технологија: Стинг упозорава на песме које пише вештачка интелигенција

Пре 31 минута

Дух из машине?

Sting spoke with the BBC for 30 minutes about a range of subjects including his approach to songwriting

Легендарна каријера

У досадашњој каријери, продао је више 100 милиона албума и био на врху листа са хитовима попут Message In A Bottle, Every Breath You Take, Fields Of Gold, Englishman In New York и Shape Of My Heart.