Тина Тарнер: Музичка легенда преминула у 83. години

Ема Сандерс

новинарка из области забаве

Пре 1 сата

Аутор фотографије, Getty Images

Певачица Тина Тарнер, коју су соул класици и поп хитови попут The Best и What's Love Got to Do With It учинили суперзвездом, преминула је у 83. години.

Тарнер је имала много здравствених проблема последњих година, боловала је од канцера, шлога и болести бубрега.

Славу је стекла наступајући са мужем Ајком током 11960-их, када настају хитови попут Proud Mary, River Deep, Mountain High.

Развела се од Ајка, за кога је говорила да је био насилан, 1978. и направила још већи успех као соло певачица 1980-их.

Краљица рокенрола, како су је звали, прославила се захваљујући смелим и разиграним наступима и храпавим, моћним гласом.

Освојила је осам Греми награда и добила место у Кући славних рокенрола 2021. и као соло уметница, а први пут је тамо уврштена заједно са Ајком 1991.

Када је примљена као солисткиња, из Куће славних су саопштили да је „проширила некада ограничену идеју како црна жена може да освоји сцену и буде и трафо станица и мултидимензионално биће".

Млађе звезде које су биле под њеним утицајем су Бијонсе, Џенет Џексон, Џанел Моне и Ријана.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Тарнер је била и икона стила - на слици њен наступ у њујоршком Централ парку 1969. у црвеној кожи

Рођена је у Тенесију у породици која се бавила земљорадњом, а прво је постала позната као једна од пратећих вокала у бенду мужа The Kings of Rhythm.

Убрзо је постала главна певачица, а пар је доживео комерцијални успеһ са Fool in Love и It's Gonna Work Out Fine, који су доспели на америчке топ листе раних 60-их.

Низали су се хитови попут Nutbush City Limits из 1973. године, о малом граду у ком је Тина рођена.

Али Ајково физичко и емоционално злостављање узимало је данак.

Он јој је променио име од Ана Меј Булок у Тина Тарнер - ту одлуку је донео без њеног знања, што је један од примера колико је контролисао њен живот.

Она се присетила трауме коју је претрпела током њихове везе у мемоарима из 2018. „Моја љубавна прича", у којима је упоредила секс са покојним музичарем са „врстом силовања".

„Користио је мој нос као врећу за ударање толико пута да сам осетила укус крви која ми је текла низ грло када сам певала", написала је она.

Пошто је побегла од насилника, наставила је да гради каријеру и постала једна од највећих поп и рок звезда 1980-их и 1990-их, са хитовима као што су Let's Stay Together, Steamy Windows, Private Dancer, песму из филма о Џејмсу Бонду Golden Eye, I Don't Wanna Fight и It Takes Two дует са Родом Стјуартом.

Играла је и у филмовима и рок опери.

Аутор фотографије, Getty Images

Срећу је нашла са другим мужем, немачким музичким директором Ервином Баком.

Почели су да се забављају средином 1980-их, а венчали су се 2013.

Пар је живео у Швајцарској, а Тарнер је добила швајцарско држављанство.

Дао јој је бубрег 2017. године када је откривено да пати од отказивања бубрега.

Претрпела је трагедију када јој се настарији син Крег убио 2018.

Његов отац је био Тинин бивши колега из бенда, Рејмонд Хил.

Други син, Рони, чији је отац био Ајк Тарнер, умро је 2022.

Имала је и два усвојена сина, Ајка млађег и Мајкла, Ајкову децу из претходне везе.

Тинина животна прича је изнедрила биографски филм из 1993. Шта љубав има са тим (What's Love Got to Do With It), који је Анђели Басет донео номинацију за Оскара за главну улогу; и хит сценски мјузикл - прикладног наслова Тина: Мјузикл.

Она је била и тема ХБО документарца Тина 2021.

У интервјуу са Мери Клер из Јужне Африке 2018. године, Тина Тарнер је изјавила:

„Људи мисле да је мој живот био тежак, али ја мислим да је то било дивно путовање.

„Што си старији, све више схваташ да није ствар у томе шта се десило, већ како се носиш с тим."