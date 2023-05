Тина Тарнер: Живот у фотографијама

Пре 44 минута

Хитовима „What's Love Got To Do With It", „Private Dancer", „The Best", „We don't need another hero" стекла је милионе обожавалаца широм света.

С песмама What's Love Got To Do With Itи Better Be Good To Me покупила је бројне награде.