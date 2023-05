Тина Тарнер: Десет „просто најбољих“ њених песама и како су настале

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Тина Тарнер је имала 11 хитова на британских топ 10 и седам у америчких топ 10 као соло уметница и са бившим мужем Ајком

Тина Тарнерм, певачица коју ћемо памтити по препознатљивом сировом вокалу, снимила је многе популарне песме мешајући жанрове - ритам и блуз, фанк, рок и поп.

Песме су инспирисане њеним животом, од несрећног брака са првим мужем Ајком до повратка осамдесетих уз помоћ британске синт-поп групе.

Ево избора њених најпопуларнијих и највољенијих хитова.

1. River Deep, Mountain High (1966)

Тина је остварила успех са Ајком 1960. године, а снимили су једно од ремек-дела поп музике шест година касније, кад је продуцент Фил Спектор тражио да ради с њом.

Иако је ауторство над песмом приписано дуету, Спектор није желео нападног Ајка у студију, а Тина је била срећна што јој се указала прилика да ради с неким другим.

Била је запањена кад је открила да је продуцент окупио читав оркестар и хор да би створио његов чувени „звучни зид".

„Била сам само девојка из Тенесија која се спетљала са Ајком и постала певачица", написала је у аутобиографији.

„Никада пре нисам видела ништа слично, сем на филму."

Сингл је доспео на треће место топ листе у Великој Британији, али је доживео неуспех у САД.

Радијски диск-џокеји су „тврдили да песма није довољно 'црна' да би била ритам и блуз, нити довољно бела да би била 'поп'", рекла је она.

2. Proud Mary (1971)

Аутор фотографије, Getty Images

Ова песма групе Credence Clearwater Revival постала је популарна 1969. године, а Ајк и Тина су је препевали овуу лежерну кантри-рок нумеру у експлозивну и епску фанк оду слободи.

Почиње ласцивним уводом после ког песма експлодира кроз Тинин раскошни вокал.

Оваква песма оставила је утисак на америчке љубитеље музике.

Доспела је на четврто место Билбордове топ листе и освојила награду Греми.

Кад је Бијонсе одавала почаст Тини у Кенеди Центру 2005, одабрала је да изведе баш ову песму.

Три године касније, њих две су је у дуету отпевале на додели награда Греми.

3. Nutbush City Limits (1973)

Аутор фотографије, Getty Images

„A church house, gin house/a school house, outhouse" („Црква, кафана, школа, штала")- Тина је овим стиховима славно овековечила родно место у Тенесију.

Енергична нумера је носталгична успомена на њено нарушено детињство, током ког је провела неко време берући памук.

„You go to the field on week days/And have a picnic on Labor Day" („Идете у поље радним данима, а имате пикник на Празник рада")

Три године пошто је објављена ова песма, Тина је напустила Ајка, после неколико година његовог злостављања, оставивши властиту каријеру у неизвесности.

4. Let's Stay Together (1983)

Аутор фотографије, ITV/Shutterstock Потпис испод фотографије, Тина Тарнер је имала велики повратак у британској ТВ емисији Тјуб са групом Heaven 17 1983. године

Тина је морала да крене испочетка и да се изгради као самостална уметница.

Прекретница, која ју је довела до још већег успеха него пре, уследила је кад је упознала двојицу чланова енглеског електро-поп састава Heaven 17.

Мартин Вер и Глен Грегори тражили су још једног певача за албум обрада за њихов пројекат Британска електронска фондација, а Тина није имала уговор за плочу.

Кад је ушла у Еби Роуд студио, није било других музичара.

„Где је бенд?", питала је она, очекујући оркестар налик оном код Фила Спектора.

Уместо тога, музику су правили синтисајзери.

Прво су снимили „Ball of Confusion" групе The Temptations, а потом „Let's Stay Together" Ала Грина - која је постала њен први хит у британских топ 10 после једне деценије.

5. What's Love Got to Do With It (1984)

Учврстила је статус соло звезде управо овом песмом, коју су написали Тери Бритен и Грејем Лајл, прво је понудивши сер Клифу Ричарду, Дони Самер и саставу Bucks Fizz.

Тина је испрва мислила да је песма сувише мекана и попична.

Али је ипак пристала да је сними - уколико то може да уради на свој начин, „снажно, са тежином и сировом емоцијом".

Упалило је - њена секси, пркосна верзија, праћена видео спотом у ком шета улицама Њујорка у џинсу и црној кожи, донела је Тини Тарнер њено једино место број један америчким топ листама и награду за плочу године на додели Гремија.

Такође је, у 44. години, постала најстарија жена (у то време) која је доспела на прво место америчке топ листе.

6. Private Dancer (1984)

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Тина Тарнер са Филом Колинсом (лево) и Марком Нофлером, који је написао „Private Dancer"

Насловну нумеру са бестселер албума прво је снимила група Dire Straits, будући да ју је написао фронтмен Марк Нофлер.

Али он је схватио да песма не одговара мушком вокалу.

Тина је касније у интервјуу рекла да није схватила да песма говори о сексуалној радници.

„Никад у животу нисам морала да спаднем на те гране", написала је у аутобиографији.

„Али мислим да је већина нас била у ситуацији кад смо морали да се продамо, на овај или онај начин.

„Кад сам повлађивала Ајку, кад сам ћутала да бих избегла свађу, кад сам остајала с њим упркос томе што сам жудела да одем, управо сам о томе размишљала док сам певала ту песму, о тузи што морате да радите нешто што не желите, из дана у дан. Било је веома емотивно."

У песми се на гитари појављује Џеф Бек, док је за видео спот, снимљен у лондонској плесној сали Риволи, кореографију урадила бивша чланица жирија Strictly Come Dancing Арлен Филипс.

7. We Don't Need Another Hero (1985)

Аутор фотографије, Moviestore/Shutterstock

Још једна нумера коју су написали Бритен и Лајл, ова песма, баш као и сама Тина,- појављује се у филму Побеснели Макс 3 са Мелом Гибсоном у главној улози.

Стихови класичне „пауер балада" осамдесетих добро су се уклопили у пустош постапокалиптичног света филма.

Тина Тарнер се појавила у видео споту као њен лик Ујна Ентити, за коју каже да се са њом поистоветила зато што је „јака и отпорна".

„Изгубила је много тога и онда прошла кроз још много тога да би је мушкарци у њеном свету поштовали", рекла је Тина.

„Могла сам да се идентификујем са њеном борбом зато што сам је проживела."

Песма је била још један хит, доспевши на друго место у Америци и зарадивши номинацију за Греми и награду Ајвор Новело.

8. The Best (1989)

Аутор фотографије, Getty Images

Ова песма је била првобитно написана за Бони Тајлер, али је била тек омањи хит за велшку певачицу 1988. године.

Већ наредне године, Тина је у њу унела додатну вокалну снагу и нову софт рок продукцију - и то је постала једна од њених најпрепознатљивијих песама и једна од главних химни деценије.

Песму често грешком називају „Simply The Best", по стиху из њеног славног рефрена.

Током година се појавила у бројним рекламама, укључујући рекламу за Пепси у којој се појављује и сама Тина.

Коришћена је и за промоцију рагби лиге у Аустралији.

9. Steamy Windows (1989)

Ова песма се такође нашла на Тиниом албуму Foreign Affair из 1989, а стихови ове ласцивне блуз нумере нису оставили слушаоце у великој недоумици око тога шта се дешава на задњем седишту аута.

Била је то још једна оснажујућа и феминистичка нумера Тине Тарнер, која пева о преузимању главне речи у сексуалном односу.

Часопис Мјузик вик ју је у то време описао као „предивно ризичну нумеру" у којој се појављују „безобразне гитарске деонице".

Сингл је добио неочекивану пажњу током интервјуа са Емом Вотсон у емисији Лорејн на ИТВ-ју пре неколико година кад је зазвонио телефон славне глумице а мелодија је била… „Steamy Windows".

Истинска Тинина обожаватељка.

10. GoldenEye (1995)

Аутор фотографије, Getty Images

Тема за филм о Џејмсу Бонду је сан сваког музичара.

После успеха Тининог биографског филма номинованог за Оскара из 1993. године Шта љубав има с тим, продуценти Бонда су је позвали са дебитантски филм Пирса Броснана у улози тајног агента 007.

Тму „GoldenEye" написали су Боно и Еџ из У2.

Фронтмен ирске рок групе дао је Тини неку врсту демо снимка, али је она морала много да ради на нумери.

„Није снимио прави демо, неко је само склепао музику", рекла је она за ББЦ 2018. године.

„Помислила сам, како сад ово да урадим? Није било јасно шта је ту мелодија. И зато сам урадила најближе што сам могла ономе што сам замислила да је мелодија на основу онога што сам имала."

„Морала сам баш много да се потрудим. Тад сам схватила да могу да отпевам шта год да ми дате."

Tina Tarner: Odlazak "najbolje svih vremena"