Немачка: Музичар Роџер Вотерс, бивши члан Пинк Флојда, под истрагом полиције због костима у нацистичком стилу

Симболи су слични онима на костимима у филму Зид ( The Wall ) из 1982. године, заснованом на истоименом албуму Пинк Флојда, и у којем се појављује легендарни музичар Боб Гелдоф.

Музичар је последњих недеља одржавао концерте по немачким градовима у оквиру турнеје This Is Not A Drill (Ово није вежба).