Телевизија и серија „Секс и град": Многи су ово чекали - враћа се Саманта Џоунс

Пре 56 минута

Ким Катрал, глумица позната по улози Саманте Џоунс у ХБО серији Секс и град, појавиће се у другој сезони њеног наставка Управо тако (And Just Like That).