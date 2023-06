Битлси: Последња песма завршена уз помоћ вештачке интелигенције, каже Пол Макартни

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Битлси су већ издали Ленонове демо песме Free As A Bird и Real Love

Пол Макартни је уз помоћ вештачке интелигенције успео да заврши песму коју је назвао „последњом нумером Битлса".

Из старих демо снимака је извучен глас Џона Ленона и убачен у песму, рекао је Макартни за ББЦ радио 4.

„Управо смо је завршили и биће објављена следеће године".

Пол Макартни није открио о којој се песми ради, али се претпоставља да је у питању Ленонова композиција Now And Then из 1978. године.

О Now And Then се већ причало као о „повратничкој песми" Битлса, када је 1995. године припреман документарни серијал о бенду.

Јоко Оно, удовица Џона Ленона, дала је Макартнију демо верзију песме.

Била је међу песмама на касети на којој је писало „За Пола", а Ленон ју је снимио неколико месеци пре смрти 1980. године.

Снимци Ленона како пева уз клавир у његовом стану у Њујорку су лошег квалитета, а песме тек у заметку, углавном забележене на касетофону.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Ленон је написао током Now And Then током „пензионерских" дана, када није имао контакте са издавачима и одгајао сина Шона

Песме Free As A Bird и Real Love средио је продуцент Џеф Лин, а објављене су 1995. и 1996. године, као први „нов материјал Битлса после 25 година".

Чланови бенда су покушали да сниме Now And Then, љубавну песму типичну за Ленона, пред крај заједничке каријере, али су брзо одустали.

„То је било једног дана, једног поподнева, заправо - играли смо се", присећа се Лин.

„Рефрен се одлично чуо, али не и строфе, покушали смо да је средимо, али нисмо успели."

Аутор фотографије, PA Media Потпис испод фотографије, Ринго Стар, Пол Макартни и Џорџ Харисон са продуцентом Џорџом Мартином у студију 1995. године

Џорџ Харисон је одбио да заврши снимање песме, сматрајући да је квалитет звука Леноновог вокала веома лош, присећа се Пол Макартни.

„Наслов је био одличан, било је потребно да је мало дорадимо, али су стихови које је Џон отпевао прелепи", рекао је за британски Кју магазин.

„Међутим, Џорџу се није допала, а како су Битлси демократски одлучивали - нисмо радили на њој."

Било је и техничких сметњи - на снимку се стално чуло зујање струје у Леноновом стану.

Нова верзија демо снимка без позадинске буке објављена је на бутлег ЦД-у 2009. године.

Фанови су спекулисали зашто песма није објављена 1995. године, а једна од теорија је била да је снимак украден из Леноновог стана после његове смрти.

У наредним годинама, Макартни је често говорио да жели да се песма заврши.

„Једино она виси", рекао је у документарном филму о Џефу Лину за ББЦ Четири 2012. године.

„Сешћемо Џеф и ја и урадићемо је, завршићемо је ових дана."

'Касета лошег квалитета'

Технологија је, међутим, омогућила музичарима да остваре сан.

Преломно је било сазнање Емили де ла Реј, монтажерке звука у документарцу Питера Џексона о Битлсима, како да рачунар препозна гласове чланова бенда и издвоји их од позадинске буке.

Исти процес је омогућио Макартнију „дует" са Леноном на последњој турнеји, као и у неколико нових миксева песама са албума Битлса Revolver, поново објављеног прошле године.

Макартни је за ББЦ радио 4 рекао да је „Џексон успео да уздвоји Џонов глас са снимка на касети лошег квалитета."

„Имали смо Џонов вокал и клавир и могли смо да га издвојимо уз помоћ вештачке интелигенције. Инжењери кажу рачунару 'Ово је глас. Ово је гитара. Избаци гитару'.

„Онда смо продуцирали и обрађивали песму као што бисмо иначе - технологија нам је дала ту слободу."

Међутим, Макартни каже да га друге примене вештачке интелигенције забрињавају.

„Не проводим много времена на интернету, али ми људи кажу да су чули како Џон пева неку од мојих песама, а то је вештачка интелигенција.

„Страшно је, али и узбуђујуће јер је то будућност и тек ћемо видети где ће нас одвести."

Пол Макартни је гостовао на ББЦ радију 4 поводом објављивања његове нове књиге и изложбе фотографија у Националној галерији.

На изложби Очи олује биће приказани портрети које је снимио Макартни између децембра 1963. и фебруара 1964. када су Битлси стекли светску славу.

