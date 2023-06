Музика и Америка: Џош Хом, фронтмен групе Queens of the Stone Age открио да је оперисао рак

Пре 32 минута

Певач и гитариста Џош Хом, оснивач рок групе Queens of the Stone Age, обелоданио је да му је прошле године дијагностикован рак.

Састав Queens of the Stone Age је познат по песми No One Knows, из 2002. године на којој гостује Дејв Грол из групе Foo Fighters и некадашњи члан Нирване, на бубњевима.