Музика и цртани филмови: Мрачна страна песама из Дизнијевих цртаћа

Арва Хаидер

ББЦ

Пре 52 минута

Музика је одувек била истински кључ Магичног краљевства.

Пре око једног века, Волт Дизни је предочио музички етос своме тиму: „Треба да успоставимо нови образац, нови начин за коришћење музике - да је уткамо у причу тако да нико не почне само да пева изнебуха."

Дизнијева музика делује као да је уткана и у наше властите животне приче; њен бескрајни репертоар увлачи се у нашу свест још док смо бебе; баца чини на нас током читавог нашег одраслог доба.

Она је истовремено „у тренутку" и ванвременска.

Понекад је снага Дизнијевог звука и слике неочекивано јака.

Мој први одлазак у биоскоп био је да гледам ново издање Дизнијеве Фантазије, али је моја мајка морала да ме изведе напоље на пола филма, зато што су моји крици престрављеног малог детета надјачавали класичну музику у сали.

Генерацију касније, ненамерно сам истраумирала рођеног сина кад сам га одвела да гледа Залеђено краљевство 2; био је престрашен језивим одјецима Елсиног гласа док пева „У непознато".

И док Дизни слави стогодишњицу, немогуће је обухватити читаво његово музичко наслеђе у оквиру само једног репертоара; текући турнеја уживо Дизнијевих 100 садржи бројне класике - укључујући Књигу о џунгли, Краља лавова и Моану - али се песмарица стално мења, препуна емотивних рефрена.

Кад сам имала пет година, била сам опчињена музиком и Техниколор сликама из Дамба: нарочито халуцинаторним „Ружичастим слоновима на паради" и срцепарајућом нумером „Бебо моја" (током које Дамбова окована мајка љуљушка сина кроз затворске решетке); деценијама касније, и даље ми натера сузе на очи.

Кад вас погоди Дизнијева песма, никад вас до краја не пусти.

Оне су жустре и софистициране; слаткасто сентименталне и пуне неочекиваних обрта; ево селекције мрачних страна и неочекиваних позадина песама из сваке досадашње деценије.

1. „Minnie's Yoo-Hoo", из Микијевих лудорија, 1929

Вероватно први Дизнијев „хит" (и прва Дизнијеау песму објављена на партитури), ову серенаду Микијевој драгани написали су Карл Столинг и Волт Дизни за краткометражни анимирани филм - неки чак тврде да је Дизни лично посудио глас Микијевом шкрипутавом запевању.

Целокупни ефекат је сладак, али и језив („Кад је време храњења за животиње / И оне ричу и реже као канибали"), са све психоделичним тоновима који исто тако призивају доба цртаних филмова из Флајшерових студија.

2. „Једног дана мој принц ће доћи" (Someday my Prince Will Come), из Снежане и седам патуљака, 1937

Први дугометражни анимирани филм донео је неколико хит мелодија (које су компоновали Френк Черчил и Лари Мори), као и оригинални архетип снолике Дизнијеве принцезе.

Ова чежњива балада учвршћује везу публике са Снежаном; нажалост, она је такође трајно везала младу гласовну глумицу Адријану Каселоти за ову улогу и наводно јој није било дозвољено да глуми нигде другде (проглашена је Дизнијевом легендом 1994, у 77. години).

Песма је такође заживела у џез верзији, у неким нападно другачијим окружењима; 1943. године, песму је у концентрационом логору Терезијенштат извео колектив познат као Гето свингери.

Касније су је живописно обрадиле џез легенде као што су Мајлс Дејвис, који је по овој песми назвао читав један албум из 1961. године.

3. „Zip-a-Dee-Doo-Dah", из Песме југа, 1946

Ова неодољиво весела мелодија освојила је Оскара за најбољу оригиналну песму, а и донела је и почасну награду Академије талентованом црном америчком глумцу и певачу Џејмсу Баскету, у његовој, испоставиће се, последњој филмској улози, као ујка Ремус у Дизнијевом играно-анимираном филму Песма југа.

Нажалост, опсцено идеализовани живот на плантажи и хијерархија у овом филму чине га изричито непријатним историјским делом и Песма југа је постепено нестала из Дизнијевог каталога.

Народне приче о Брату зецу из филма - и ова песма - инспирисали су и вожњу на деблима са Сплеш планине, која је затворена у Дизнијевим забавним парковима ове године, мада тренутно не постоје планови да се ова вожња затвори и у токијском Дизниленду.

4. „Песма сијамске мачке" (The Siamese Cat Song) из Мазе и Луње, 1955

Кратка али незаборавно уврнута нумера коју на лошем енглеском преде америчка звезда Пеги Ли, у обличју две злобне сијамске мачке.

Прошао је поприличан број година пре него што је указано на расне стереотипе у њој („смешни странци" је било крупно обележје главнотоковске индустрије забаве најмање до деведесетих), али ова песма је замењена у играној верзији Мазе и Луње (2019) грациозном „Каква штета", коју певају Нејт „Рокет" Вондер и Роман Ђанартур као пар злих девон рекс мачака.

„Преузели смо на себе овај изазов врло обазриво", признао је Вондер за Варајети.

5. „Свет је (ипак) мали" (It's a Small World (After All)), 1964

Продуктивни тим браће песмописаца Роберта Б. и Ричарда М. Шермана компоновао је многе од Дизнијевих прослављених класика - укључујући филмску музику за Мери Попинс (1964) и Књигу о џунгли (1967) - а њихове веселе нумере правиле су одговарајући контрапункт суморној стварности (Роберт је као тинејџер служио у војсци у Другом светском рату).

Оригинално су написали ову зашећерену химну за Светски сајам, у време одвијање Кубанске кризе.

Врло је могуће да је то сада највише пута изведена песма у јавности свих времена, због непрекинутог емитовања у Дизнијевим парковима; њена истоимена вожња остаје изузетно трипозно искуство, док пловите кроз њену цртанофилмску утопију, уз серенаду стотина аниматроничких лутака.

6. „Свако жели да буде мачка" (Ev'rybody Wants to be a Cat), из филма Мачке из високог друштва, 1970

Луј Армстронг је наводно добио позив да сними музику за Мачке из високог друштва, али га је одбио због лошег здравља; Армстронгов утицај се дефинитивно осећа у овој разиграној џез нумери, којој је глас посудио музичар Скетман Кротерс као вођа бенда уличних мачака.

Атмосфера је бизарно нарушена додавањем још једног „откаченог" азијског стереотипа (сијамска мачка по имену Шун Гон, која свира клавир штапићима за јело), али је ипак инспирисала савремене обраде, укључујући изврсну верзију Роја Харгроува на компилацији из 2011. године Свако жели да буде мачка (на којој се појављују и џез обраде Дизнијевих песама од имена као што су Дејв Брубек и Есперанца Сполдинг).

7. „Сироте несрећне душе" (Poor Unfortunate Souls) из Мале сирене, 1989

Мала сирена - и филмска музика Алана Менкена и Хауарда Ешмена - сматра се Дизнијевом савременом музичком ренесансом.

Ради се исто тако и о вероватно поновном рођењу Дизнијеве принцезе - као и легендарног Дизнијевог зликовца: овде у савршено кемповској верзији морске вештице Урсуле (засноване на дрег легенди Дивајн, док јој је глас позајмила Пет Керол).

Ово су Урсулиних фасцинантних готских пет минута, када убеђује сирену Аријел да жртвује глас за љубав према човеку - а обрадиле су је на различите начине Квин Латифа, браћа Џонас, Мишел Висаж (за Руполину Дрег трку) и Мелиса Макарти (у недавном играном римејку Мале сирене).

8. „Арапске ноћи" (Arabian nights) из Аладина, 1992

Ову фантастичну причу овенчану бројним наградама отвара оријентална песмица (коју су написали Менкен и Ешмен, а отпевала ју је бродвејска звезда Брус Адлер), која је изазвала протесте анти-дискриминаторских група.

„Песма је оклеветала читав један народ", написао је Џек. Г. Шахин у Л.А. тајмсу.

„Текст песме и низ сцена обавештавају људе да Арапи нису као ми: они су простаци."

После објављивања, Дизни јесте изменио два стиха који описују арапско окружење („Тамо где вам одсеку уво / Ако им се не допадне ваше лице"), али је проблематична поента остала: „Варварско је, али хеј, то ми је дом."

9. „He Mele No Lilo", из Лило и Стича, 2001

Хавајско сироче Лило има љупког компањона Стича који је плод генетског инжењеринга и ванземаљски бегунац.

Овај анимирани филм покреће њихове неконвенционалне породичне везе (одређен је да буде Дизнијев следећи играни римејк); такође, још се много тога дешава у овој пацифичкој хармонији, емитованој у пратњи уводних секвенци.

Не само да је ова секвенца навела обожаваоце да спекулишу како постоји веза између Лило и Дизнијеве полинезијске хероине Моане, већ је истовремено и предивна мелодија, али и културолошки потпуно безосећајна папазјанија.

Како је Нина Мантила приметила у есеју Нови хавајски модел (2012):

„Два меле иное [мантре светих имена], које се традиционално доживљавају као предмет великог хавајског поноса, изведене су као једна песма и преименоване… а Дизни је чак накнадно заштитио ауторска права песме за званично издање филмске музике."

10. „Да ли желиш да направиш снешка? (Do You Want to Build a Snowman?) из Залеђеног краљевства, 2013

Ова моћна песма сматрала се малтене сувише мрачном за Залеђено краљевство - али се на крају показала омиљеном (бар колико и распевана „Let It Go").

Она је такође демонстрирала склоност ауторског тандема Кристен Андерсон-Лопез и Роберт Лопез необичним мешавинама - од филмских тема до медитација о смртности (што ће постати посебно евидентно у њиховој музици за Коко из 2017. године)

„Свака генерација учи о неком другом виду људског искуства", рекла ми је Андерсон Лопез у интервјуу 2019. године.

„Студирала сам психологију и драматургију; приступила сам приповедању са свим тим познавањем истраживања о срамоти, шта се дешава кад се затворе врата комуникације, клиничким начинима да се породица искобеља из кризе.

„Песме као што су 'Да ли желиш да направиш снешка?' отпевана кроз врата, и 'Љубав су отворена врата' апсолутно су проистекле из моје позадине студирања психологије деведесетих."

11. „Нема приче о Бруну" (We Don't Talk About Bruno), из Енканта - верзија на 21 језику, 2021

Дизни традиционално преводи своје хитове за различите земље, са све већом пажњом посвећеном детаљима; као што објашњава музичар и историчар Александер Рени:

„Они чак понекад поново анимирају одређене делове за различите земље да би били сигурни да ће шала упалити… раде засебне синхронизације за европски португалски и бразилски португалски."

У дигиталном добу, можемо лако да приступимо широком дијапазону светских мега-успеха као што су Енканто који се дешава у Колумбији (са предивном филмском музиком Лин-Мануел Миранде), преведеном на 46 језика.

Овај инсерт највеће химне Енканта бриљантно представља 21 верзију - укључујући на енглеском, шпанском, мађарском, холандском, корејском, тајландском и још многим другим језицима - без икакве паузе: Дизнијева музика у крајње универзалном ритму.

