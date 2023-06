Музика: Мадона одложила светску турнеју због озбиљних здравствених проблема

Пре 15 минута

Мадона деценијама траје на светској сцени, објављујући прегршт хитова - од Into The Groove (1985), Like A Prayer (1989), до Vogue (1990) и Hung Up (2005) - да поменемо само неке.