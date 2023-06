Холивуд и филм: Легендарни глумац, оскаровац Алан Аркин преминуо у 89. години

Пре 1 сата

Прославила га је улога у филмској комедији из 1966. године Руси долазе, Руси долазе (The Russians Are Coming, The Russians Are Coming), а потом и у филму Срце је усамљени ловац (The Heart is a Lonely Hunter).